Трамп против ударов Украины по РФ дальнобойным оружием США: "Это только обостряет войну"

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает удары Украины ракетами американского производства вглубь территории России, потому что это якобы "обостряет войну".

Об этом Трамп сказал в интервью изданию Time, передает Цензор.НЕТ.

Я категорически не согласен с тем, чтобы бить ракетами на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы только обостряем эту войну и ухудшаем ее", - считает он.

По его мнению, ситуация на Ближнем Востоке - проблема, которую легче решить, "чем то, что происходит с Россией и Украиной".

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Time напоминает, что во время предвыборной кампании Трамп любил хвастаться обещаниями, что ему удастся заключить мирное соглашение между Россией и Украиной за 24 часа.

Теперь он признал, что это сложнее, чем казалось ему раньше.

Разрешение США на дальнобойные удары по территории РФ

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты изменили установки для Украины и разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.

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