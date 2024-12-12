РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10779 посетителей онлайн
Новости
7 836 71

Трамп против ударов Украины по РФ дальнобойным оружием США: "Это только обостряет войну"

Трамп виступив проти ударів України по РФ американськими далекобійними ракетами

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает удары Украины ракетами американского производства вглубь территории России, потому что это якобы "обостряет войну".

Об этом Трамп сказал в интервью изданию Time, передает Цензор.НЕТ.

Я категорически не согласен с тем, чтобы бить ракетами на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы только обостряем эту войну и ухудшаем ее", - считает он.

По его мнению, ситуация на Ближнем Востоке - проблема, которую легче решить, "чем то, что происходит с Россией и Украиной".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Использую поддержку США Украины как рычаг давления на РФ во время мирных переговоров

Time напоминает, что во время предвыборной кампании Трамп любил хвастаться обещаниями, что ему удастся заключить мирное соглашение между Россией и Украиной за 24 часа.

Теперь он признал, что это сложнее, чем казалось ему раньше.

Разрешение США на дальнобойные удары по территории РФ

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты изменили установки для Украины и разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.

Также читайте: Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром в Таганроге ракетами ATACMS

Автор: 

оружие (10212) США (26583) Трамп Дональд (5178) Удары по РФ (275) война в Украине (3761)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+42
А по Україні всякими какошніками значить можна херячити?!
показать весь комментарий
12.12.2024 16:05
+38
Тобто, з тим, що тисячі парашних ракет пролетіли "hundreds of miles into Ukraine" (і навіть у Польщу було раз), для чубатого презєдєнта но_проблемо?
показать весь комментарий
12.12.2024 16:06
+22
Ідіот та балабол.
показать весь комментарий
12.12.2024 16:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А по Україні всякими какошніками значить можна херячити?!
показать весь комментарий
12.12.2024 16:05 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.blinoucki?ref=embed_comment ulenko Oleg

"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль углиб Росії. Чому ми це робимо?", - запитав він.
+Бо розумні, порядні і відповідальні Люди, керівники США, виконуючи Міжнародні закони, людські і Божі, надали зброю і дозвіл на обстріли по тих військових базах звідки агресор веде обстріли мирних жителів України...!
показать весь комментарий
12.12.2024 17:25 Ответить
Тобто, з тим, що тисячі парашних ракет пролетіли "hundreds of miles into Ukraine" (і навіть у Польщу було раз), для чубатого презєдєнта но_проблемо?
показать весь комментарий
12.12.2024 16:06 Ответить
Не літали в Польщу.Наша безхребетна влада не захотіла сваритися із заходом,тепер ракети,які попаои в Польщу,офіційно українсткі.
показать весь комментарий
12.12.2024 18:35 Ответить
Ідіот та балабол.
показать весь комментарий
12.12.2024 16:07 Ответить
Ще до 20 січня багато часу - можемо і не зупинимося, Президент США дає добро....
показать весь комментарий
12.12.2024 16:07 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2024 16:26 Ответить
А на наступній картинці Трамп вже з заголеною дупою очікує господаря.
показать весь комментарий
12.12.2024 17:02 Ответить
Україна як поле бою всіх влаштовує крім українців, які тут живуть
показать весь комментарий
12.12.2024 16:10 Ответить
Путіносос хєров
показать весь комментарий
12.12.2024 16:11 Ответить
пиз..бол
показать весь комментарий
12.12.2024 16:11 Ответить
Трамп не сильно переймається тим ,
що по Україні кацапи цілодобово
скидають КАБи і ракети на наші голови , та знищуючи все і людей
і нашу інфрастурктуру ,
так як кремлівському ублюдку це не до вподоби і Трамп про це знає 😡
Хочеться всіх послати на......уй , бо від їх рекомендацій нудить 🙁
показать весь комментарий
12.12.2024 16:12 Ответить
Ті атакмс що вони надали мають дальність 190 миль. Одна повна сотня миль. Воно просто тупе і необучаєме. Завтра скаже знов про мільони російських хлопчиків нєвінно убієнних.
показать весь комментарий
12.12.2024 16:12 Ответить
не хєрово ЗАВпреЗЕдентом єрмак з'їздив до Америки. Є результат!
показать весь комментарий
12.12.2024 16:13 Ответить
Доню вже Петро чекає та вже і не один рік поспіль
показать весь комментарий
12.12.2024 16:13 Ответить
Баиден проти - Трамп проти - а нас нехаи гасять
показать весь комментарий
12.12.2024 16:14 Ответить
Замість того, щоб закрити нам небо, цей додік24 не дозволяє нам бити по агресору та окупанту. Ось так американські президенти закінчують війни.
показать весь комментарий
12.12.2024 16:15 Ответить
риже *** LO
показать весь комментарий
12.12.2024 16:16 Ответить
Сцикло ..
показать весь комментарий
12.12.2024 16:17 Ответить
А чого трамп не згадує, що по Україні літають орєшніки, кинжали, х-101, циркони, калібри і інше далекобійне лайно...

Ще й електронікою в цих ракетах на 90% із Заходу!

А ось України використовувати 300 км (ракети малої дальності) - це харам.
показать весь комментарий
12.12.2024 16:18 Ответить
Питати потрібно НЕ ТАК:
Він згоден, щоб Україна била на ТАКУ ЖЕ відстань, що б'є Рашка?!
показать весь комментарий
12.12.2024 16:19 Ответить
Трамп чмо?
показать весь комментарий
12.12.2024 16:20 Ответить
Трампакс - це точно діагноз, гостра форма НРО.
А чмо чи не чмо - то вже оціночні судження. Якщо побудує стіну і заставить мексику за неї заплатити як колись обіцяв, тоді мабуть не чмо
показать весь комментарий
12.12.2024 17:07 Ответить
нєєскалатор-2. а як тут трампісти дишалі.
показать весь комментарий
12.12.2024 16:22 Ответить
Якийсь дивний формат у цього інтерв'ю. Пишуть, що воно тривало 65 хвилин, але як такого інтерв'ю немає. Є вкраплення прямої мови і дуже багато описового тексту. І ось серед цих нечисленних цитат вони дають таке:

Trump criticized Kyiv for launching U.S.-made missiles into Russian territory last month. "I disagree very vehemently with sending missiles hundreds of miles into Russia. Why are we doing that?" he says. "We're just escalating this war and making it worse."

Трамп розкритикував Київ за запуск ракет американського виробництва по російській території минулого місяця. «Я категорично не згоден з тим, щоб запускати ракети на сотні миль вглиб Росії. Навіщо ми це робимо?» - каже він. «Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою».

А перед цим пишуть, що він це сказав "in person", тобто "особисто" або "сам".
показать весь комментарий
12.12.2024 16:24 Ответить
Згоден. То не інтерв'ю per se, а якась дурна нарізка рандомних меседжів. Хтось колись щось. А по факту у трампакса у голові ось що:

показать весь комментарий
12.12.2024 17:18 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2024 18:27 Ответить
у деда проблемы с логикой и, соответственно, с головой?.. ну, или чмошное *****, просравшее почти всё, продолжает держать нестабильного Нарцисса за Ети (если они у него вообще имеются)..
показать весь комментарий
12.12.2024 16:24 Ответить
Все нове добре забуте старе.
арбатские частушки времен ссср "С неба звездочка упала прямо к Рейгану в штаны. Ну и что что оторвала. Лишь бы не было войны."
показать весь комментарий
12.12.2024 16:24 Ответить
Жлоби завди відчувають симпатію один до одного, то ж не дивно що Трамп поважає ***** - вони ментальні брати.
показать весь комментарий
12.12.2024 16:25 Ответить
Ще один ЕСКАЛАТОР замайорів на горизонті.
показать весь комментарий
12.12.2024 16:27 Ответить
Що Байден що Трамп.Цей придурок бачив удар по Запоріжжю? Це не загострило його совість?
показать весь комментарий
12.12.2024 16:27 Ответить
,,...Чуть спортив воздух, фраер, как иллюзионист..."
показать весь комментарий
12.12.2024 16:28 Ответить
А по Україні значить можна лупити чим завгодно?! Най би тебе шляк трафив!
показать весь комментарий
12.12.2024 16:29 Ответить
А якщо кідари обстрілюють усю теріторію України то це мабуть притуплює війну?
показать весь комментарий
12.12.2024 16:29 Ответить
Так ніхто й не б'є, за місяць після дозволу всього 3 удари, а скільки було ниття дозвольте тай дозвольте тепер осталось дочекатись коли Трамп получить всі права і можна просити по новій
показать весь комментарий
12.12.2024 16:32 Ответить
У Європи є всі ресурси щоб замінити США в боротьбі проти рашки.
показать весь комментарий
12.12.2024 16:34 Ответить
***...ть можно только ПО Украине ? Тут или всем можно , или всем нельзя.
показать весь комментарий
12.12.2024 16:35 Ответить
щоб Ти "руде" позначене Богом ,як "помічник і слуга антихриста.через "руде волосся",спочатку став кольором як у "зеленого зрадника світлофори" а на другий день став лисим,як"задниця",Рашистські ракети несуть три роки "благодать смерті з рашистського пекла " для України і її народу.а українці мають мовчки помирати .через те, що такий американський рижий виродок, котрий ось ось сяде в крісло президента ,своїм іпальником, заохочує рашистського вбивцю українського народу до нанесення ще більшої кількості ракетних ударів
,відаючи,що йому за смерть і розруху,котру він сіє в Україні ,з дозволу американського "рудого слуги антихриста" відповіді ніякої не буде,та й Україні він забороняє відповідати,,,,
показать весь комментарий
12.12.2024 16:37 Ответить
трамп знову порвався
показать весь комментарий
12.12.2024 16:39 Ответить
Він просто обіср@вся
показать весь комментарий
12.12.2024 17:18 Ответить
Ідіот рижий!
показать весь комментарий
12.12.2024 16:40 Ответить
А війну треба "затупити"!! За 24 години! Це під силу тільки ТУПОМУ!
показать весь комментарий
12.12.2024 16:45 Ответить
Ну, это ожидаемо.
Следующий перл, типа - "Зачем Украина сопротивляется, это только затягивает войну". Где-то это уже было.
показать весь комментарий
12.12.2024 16:46 Ответить
а то шо ****** нас обстреливают таким оружием каждый день войну не загострюе?
показать весь комментарий
12.12.2024 16:58 Ответить
Ему бы в Бахмут съездить
показать весь комментарий
12.12.2024 17:05 Ответить
А где украинские ракеты? США нам ничего не должны. Консультации прописаные в Будапешском меморандуме, они дали еще в 2022 году. Причем еще до нападения.
показать весь комментарий
12.12.2024 17:10 Ответить
Все рівно Трампошка хароший.А то що він сказав про удари вглиб Рашки та то таке...
показать весь комментарий
12.12.2024 17:14 Ответить
It is not what it sounds like, it is just disguise for His real intentions. His true self has so much power and beauty that if He reveals it at once, people will be overwhelmed and blinded by it. So to protect us, He has to make distracting statements sometimes. It is critical to have faith in that only He can deliver salvation, sooner or later.
показать весь комментарий
12.12.2024 17:15 Ответить
Пане, ваш сарказм/іронія вже не смішні і починають приїдатися. Зав'язуйте з цим.
показать весь комментарий
12.12.2024 21:23 Ответить
розходимся цей Трамп зламався - несіть наступного
показать весь комментарий
12.12.2024 17:18 Ответить
От і все що потрібно знати про рудого мудака...
показать весь комментарий
12.12.2024 17:46 Ответить
Бити по території України ракетами іранського і північно- корейського виробництва можна. Тут він не проти...
показать весь комментарий
12.12.2024 17:50 Ответить
А чого ж ти кацапам не забороняє бити по Україні????
показать весь комментарий
12.12.2024 17:53 Ответить
Почалось бл.. Україна має оголосити про початок розробки ядерної зброї, інакше усі ці голуби миру не зрозуміють про що тут іде мова.
показать весь комментарий
12.12.2024 17:55 Ответить
На жаль це османським договорняком не передбачено...
показать весь комментарий
12.12.2024 18:57 Ответить
трамп ідіот, мерзотник і злочинець
показать весь комментарий
12.12.2024 18:49 Ответить
Он наверное в москве на конкурсе прихватил какую то болезнь с ниточкой для удерживания.... Это болезнь держит его за одно месте до сих пор. Но несмотря ни на что Победа будет за Украиной. ВСЕ будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
12.12.2024 18:54 Ответить
А куди ділися всі трампісти? Ану но розкажіть нам вкотре як Бідон працює на *****?
показать весь комментарий
12.12.2024 18:55 Ответить
А хіба що змінилося? Один лідор передав естафету другому лідору, не дарма ж вони так мило воркували.
показать весь комментарий
12.12.2024 19:44 Ответить
Один дозволив і ми успішно працюємо американською зброєю по території РФ. А другий чітко каже, що він проти.
Не дивно, що трампістам треба пояснювати такі елементарні речі.
показать весь комментарий
12.12.2024 20:55 Ответить
Ги, у Курській губернії дозволив. Не дивно що у байденутих свербить у дупі.
показать весь комментарий
12.12.2024 22:17 Ответить
Воно помітно в кого свербить...
показать весь комментарий
13.12.2024 05:45 Ответить
Рижий підар
показать весь комментарий
12.12.2024 18:59 Ответить
Цікава заява. По Україні- можна що завгодно? Піди,Трампушка,розкажи фюреру,що по нам не можна стріляти. Забув,чи,мабуть і не знав і не знаєш,куди були направлені стратегічні ракети,що базувались в Україні. А тепер стрибаєш на слабкого? Що ж,це твій фірмовий стиль поведінки. Але ми вистоїмо та переможемо!
показать весь комментарий
12.12.2024 19:41 Ответить
ещё одно ********** говно.чтоб ты сдох!
показать весь комментарий
12.12.2024 19:58 Ответить
То може звалите не зайшовши))) десь приміром як Ірак Афганістан лицеміри
показать весь комментарий
12.12.2024 20:04 Ответить
Мы избегаем одну условность, и знаем её хорошо. Можно бить на любое расстояние в войне в сторону врага! Но оружием своего изготовления! Ну это так, и всегда так считалось. А когда такого нет оружия, а у врага есть, тогда войну не начинают. И не всегда это поражение.
показать весь комментарий
12.12.2024 20:34 Ответить
Запам'ятайте мої слова-Трамп увійде в історію як найгірший президент США, якщо не як останній!
показать весь комментарий
12.12.2024 20:39 Ответить
щоб ти сдох, с*ка піндоська.
показать весь комментарий
12.12.2024 23:19 Ответить
 
 