Трамп против ударов Украины по РФ дальнобойным оружием США: "Это только обостряет войну"
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает удары Украины ракетами американского производства вглубь территории России, потому что это якобы "обостряет войну".
Об этом Трамп сказал в интервью изданию Time, передает Цензор.НЕТ.
Я категорически не согласен с тем, чтобы бить ракетами на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы только обостряем эту войну и ухудшаем ее", - считает он.
По его мнению, ситуация на Ближнем Востоке - проблема, которую легче решить, "чем то, что происходит с Россией и Украиной".
Time напоминает, что во время предвыборной кампании Трамп любил хвастаться обещаниями, что ему удастся заключить мирное соглашение между Россией и Украиной за 24 часа.
Теперь он признал, что это сложнее, чем казалось ему раньше.
Разрешение США на дальнобойные удары по территории РФ
Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".
19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.
В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты изменили установки для Украины и разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.
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"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль углиб Росії. Чому ми це робимо?", - запитав він.
+Бо розумні, порядні і відповідальні Люди, керівники США, виконуючи Міжнародні закони, людські і Божі, надали зброю і дозвіл на обстріли по тих військових базах звідки агресор веде обстріли мирних жителів України...!
що по Україні кацапи цілодобово
скидають КАБи і ракети на наші голови , та знищуючи все і людей
і нашу інфрастурктуру ,
так як кремлівському ублюдку це не до вподоби і Трамп про це знає 😡
Хочеться всіх послати на......уй , бо від їх рекомендацій нудить 🙁
Ще й електронікою в цих ракетах на 90% із Заходу!
А ось України використовувати 300 км (ракети малої дальності) - це харам.
Він згоден, щоб Україна била на ТАКУ ЖЕ відстань, що б'є Рашка?!
А чмо чи не чмо - то вже оціночні судження. Якщо побудує стіну і заставить мексику за неї заплатити як колись обіцяв, тоді мабуть не чмо
Trump criticized Kyiv for launching U.S.-made missiles into Russian territory last month. "I disagree very vehemently with sending missiles hundreds of miles into Russia. Why are we doing that?" he says. "We're just escalating this war and making it worse."
Трамп розкритикував Київ за запуск ракет американського виробництва по російській території минулого місяця. «Я категорично не згоден з тим, щоб запускати ракети на сотні миль вглиб Росії. Навіщо ми це робимо?» - каже він. «Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою».
А перед цим пишуть, що він це сказав "in person", тобто "особисто" або "сам".
арбатские частушки времен ссср "С неба звездочка упала прямо к Рейгану в штаны. Ну и что что оторвала. Лишь бы не было войны."
,відаючи,що йому за смерть і розруху,котру він сіє в Україні ,з дозволу американського "рудого слуги антихриста" відповіді ніякої не буде,та й Україні він забороняє відповідати,,,,
Следующий перл, типа - "Зачем Украина сопротивляется, это только затягивает войну". Где-то это уже было.
Не дивно, що трампістам треба пояснювати такі елементарні речі.