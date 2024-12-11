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Новости Война
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Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром в Таганроге ракетами ATACMS

Удар по Таганрогу ракетами ATACMS: РФ підтвердила удар

Минобороны РФ заявило, что 11 декабря Украина якобы атаковала ракетами ATACMS военный аэродром в Таганроге Ростовской области России.

Об этом говорится в заявлении министерства страны-оккупанта, передает Цензор.НЕТ.

"Достоверно установлено, что было применено шесть баллистических ракет ATACMS американского производства. Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что в результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава.

"Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посеченные осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому стоянке.

Эта атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - подытожили там.

Удар по Таганрогу ракетами ATACMS: РФ підтвердила удар

Читайте также: Украина может использовать ракеты ATACMS для ударов по целям на территории России, - Пентагон

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр.

Издание Bloomberg заявило, что РФ может выпустить по Украине "Орешник" в ближайшие дни.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина впервые ударила ракетами ATACMS по аэродрому на Курщине, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27071) Минобороны рф (926) ATACMS (139) Удары по РФ (275)


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Топ комментарии
+10
добре "відклонили"..відклоняйте й надалі...
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11.12.2024 17:17
+8
Навіщо вже той міст, коли кацапи зробили залізнодорожні колії в обхід Криму? Як на мою думку, то потрібно знищували пускові КАБів і ракет, а це літаки на пускові установки ракет.
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11.12.2024 17:24
+3
Міноборони РФ заявило, що 11 грудня Україна нібито атакувала

Ні.
Воно заявило, що Україна атакувала.
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11.12.2024 17:18
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добре "відклонили"..відклоняйте й надалі...
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11.12.2024 17:17 Ответить
Коли на черзі Кримський міст.... ?
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11.12.2024 17:18 Ответить
Навіщо вже той міст, коли кацапи зробили залізнодорожні колії в обхід Криму? Як на мою думку, то потрібно знищували пускові КАБів і ракет, а це літаки на пускові установки ракет.
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11.12.2024 17:24 Ответить
ж/д в зоні досяжності - а міст для рашки як "кремль - 2.0"
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11.12.2024 17:27 Ответить
Міноборони РФ заявило, що 11 грудня Україна нібито атакувала

Ні.
Воно заявило, що Україна атакувала.
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11.12.2024 17:18 Ответить
коли русня щось заявляє, це завжди "нібито" і в більшості випадків - брехня.
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11.12.2024 17:53 Ответить
"Нібито" - це з якогось переляку домалювала редакція цензор.нет.
Москалі заявили:

Достовірно встановлено, що було застосовано шість балістичних ракет ATACMS Джерело: https://censor.net/ua/n3524589
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11.12.2024 18:57 Ответить
Жодної пекельної бавовни?
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11.12.2024 17:19 Ответить
брешуть, як завжди...
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11.12.2024 17:28 Ответить
А це не ми! Ваші докази, не докази!
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11.12.2024 17:31 Ответить
Ну все..... "трєпєщі Амєріка, дражі Вашінгтон" , ***** ж "слово тримає" .... зараз у відповідь "бабахнуть по Вашінгтону"..... чи не? Агов Кацапи як гадаєте?
Тільки відповіді не буде.
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11.12.2024 17:34 Ответить
Бабахнуть,тільки по Україні і цивільному населенню 😭😱
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11.12.2024 17:40 Ответить
Наче до цього рашиські нелюди не вбивали цивільних.....
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11.12.2024 19:00 Ответить
Патерь нет
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11.12.2024 17:38 Ответить
ну там більще по цехах прилетіло де а 50 ремонтували
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11.12.2024 17:38 Ответить
Не залишиться без відповіді- ось відповідь --- https://m.censor.net/ua/videonews/3524531/rosiyanyn-i-shvabry
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11.12.2024 17:42 Ответить
дети лети лепесток , через Запад на Восток..
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11.12.2024 17:49 Ответить
Тю, то це атакамс? А казали, вже наші ракети...
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11.12.2024 18:12 Ответить
Так кацапня не може сприйняти факт, що українці вже роблять свої ракети, то тулять про атакамси. Це ж зрозуміло...
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11.12.2024 18:52 Ответить
Сподіваюся, що це вже все такі наші, перші ластівки.
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11.12.2024 18:57 Ответить
Рашисты научились сбивать баллистику из ЗРПК "Панцир" 🤣
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11.12.2024 18:18 Ответить
 
 