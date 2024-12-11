Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром в Таганроге ракетами ATACMS

Минобороны РФ заявило, что 11 декабря Украина якобы атаковала ракетами ATACMS военный аэродром в Таганроге Ростовской области России.

Об этом говорится в заявлении министерства страны-оккупанта, передает Цензор.НЕТ.

"Достоверно установлено, что было применено шесть баллистических ракет ATACMS американского производства. Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что в результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава.

"Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посеченные осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому стоянке.

Эта атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - подытожили там.

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21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр.

Издание Bloomberg заявило, что РФ может выпустить по Украине "Орешник" в ближайшие дни.

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