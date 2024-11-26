Украина может использовать ракеты ATACMS для ударов по целям на территории России, - Пентагон
Соединенные Штаты предоставили разрешение Украине на использование баллистических дальнобойных ракет ATACMS для ударов по целям на территории России.
Об этом представитель Пентагона Пэт Райдер заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что Украина может использовать ATACMS для "защиты своей нации".
Как Белый дом подчеркнул вчера, произошли изменения в политике, и украинцы могут применить ATACMS для защиты своей нации. Атаки сосредоточены прямо сейчас, конечно в отношении Курской области. Я позволю украинцам говорить о своих операциях с точки зрения их целей и их операций, я просто не буду их опережать на этом", - заявил представитель Пентагона.
Напомним, 25 ноября советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина применила предоставленные США баллистические ракеты ATACAMS для ударов по целям в Курской области России.
Удары ATACMS по России
25 ноября росСМИ сообщили, что ракетами ATACMS уничтожена система ПВО в Курской области, ликвидированы 4 военных РФ.
OSINT-аналитики утверждают, что Силы обороны Украины нанесли удар американскими дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS по военному аэродрому на Курщине.
В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты изменили установки для Украины и разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.
Разрешение на удары по территории РФ
Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".
19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це певний принцип, певна умова, певне обмеження. А обмеження для гопоти в кремлі єдине. Переляк від загрози особистого знищення. Якщо путін не відчуває загрози особисто свому життю та здоровʼю, то ніяких "ударів у відповідь", чи інших подібних умов для ударів для нього не існує.
У рашки немає ядерної зброї.
Але цю інфу осмислити можуть тільки думаючи люди,а не стадо.
Типу є, але в такому стані, що краще нечіпати.
Поділ ракет за дальністю польоту:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Балістична ракета малої дальності (250-1000 км);
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Балістична ракета середньої дальності (1000 - 2500 - 4500 км);
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
Балістична ракета середньої дальності (1000 - 2500 - 4500 км);
Зараз, це вже як мертвому припарка. Адміністрація Байдена "підсовує свиню" Трампу, щоб тому важче було врегулювати ситуацію. А для фронту цей дозвіл - це як "ні туди, ні сюди"