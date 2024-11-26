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Новости Война
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Украина может использовать ракеты ATACMS для ударов по целям на территории России, - Пентагон

Речник Пентагону Пет Райдер про удари України ATACMS по Росії

Соединенные Штаты предоставили разрешение Украине на использование баллистических дальнобойных ракет ATACMS для ударов по целям на территории России.

Об этом представитель Пентагона Пэт Райдер заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Украина может использовать ATACMS для "защиты своей нации".

Как Белый дом подчеркнул вчера, произошли изменения в политике, и украинцы могут применить ATACMS для защиты своей нации. Атаки сосредоточены прямо сейчас, конечно в отношении Курской области. Я позволю украинцам говорить о своих операциях с точки зрения их целей и их операций, я просто не буду их опережать на этом", - заявил представитель Пентагона.

Смотрите также: Минобороны РФ подтвердило удары ATACMS по Курщине: "Ответные действия готовятся". ФОТОрепортаж

Напомним, 25 ноября советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина применила предоставленные США баллистические ракеты ATACAMS для ударов по целям в Курской области России.

Удары ATACMS по России

25 ноября росСМИ сообщили, что ракетами ATACMS уничтожена система ПВО в Курской области, ликвидированы 4 военных РФ.

OSINT-аналитики утверждают, что Силы обороны Украины нанесли удар американскими дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS по военному аэродрому на Курщине.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты изменили установки для Украины и разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.

Разрешение на удары по территории РФ

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

Читайте также: Ракетами ATACMS уничтожена система ПВО на Курщине, ликвидировано 4 военных РФ, - росСМИ

Автор: 

Пентагон (1449) ракеты (3566) США (26528) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+19
Може обісранці - це ті, хто не має свого і постійно вимагає чужого?
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26.11.2024 22:53
+11
Зе, де наші ракети?
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26.11.2024 22:56
+4
Скільки життів можна було би зберегти,обісранці томагавк дайте по кремлю в'їбати
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26.11.2024 22:51
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Роздуплились? Дякуємо...
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26.11.2024 22:50 Ответить
Скільки життів можна було би зберегти,обісранці томагавк дайте по кремлю в'їбати
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26.11.2024 22:51 Ответить
Може обісранці - це ті, хто не має свого і постійно вимагає чужого?
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26.11.2024 22:53 Ответить
ні, політики України то виродки
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26.11.2024 22:56 Ответить
а може ті, хто нас роззброїли?
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26.11.2024 23:30 Ответить
вас роззброїли кацапи! ні грама українського ЯО не потрапило. до США, хоча США заплатило Україні мільярди!
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27.11.2024 11:10 Ответить
А у відповідь прилетить щось з ядерним зарядом, тобі цього хочеться?
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27.11.2024 00:26 Ответить
Кремлівський гопник не наносить "удари у відповідь".
Це певний принцип, певна умова, певне обмеження. А обмеження для гопоти в кремлі єдине. Переляк від загрози особистого знищення. Якщо путін не відчуває загрози особисто свому життю та здоровʼю, то ніяких "ударів у відповідь", чи інших подібних умов для ударів для нього не існує.
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27.11.2024 05:23 Ответить
А у відповідь прилетить щось з ядерним зарядом, тобі цього хочеться?
У рашки немає ядерної зброї.
Але цю інфу осмислити можуть тільки думаючи люди,а не стадо.
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27.11.2024 10:32 Ответить
Нє.
Типу є, але в такому стані, що краще нечіпати.
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27.11.2024 13:50 Ответить
Якщо у відповідь на це рашка буде знищена сотнями ядерних зарядів - та так, нам цього хочеться
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27.11.2024 11:11 Ответить
Нептуни, Громи, Паляниці, далекобійні бпла є. Хто ж тримає? Ви моста із залізницею у себе під носом знищити не можете чи вірогідно що не хочете.
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28.11.2024 03:16 Ответить
ATACMS які в наявності - 130-160 км.
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26.11.2024 22:54 Ответить
там тіки галочку в меню керування поставити - і ті самі ракети летять на 300-500
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27.11.2024 11:13 Ответить
сам запускав?
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27.11.2024 11:43 Ответить
Зе, де наші ракети?
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26.11.2024 22:56 Ответить
в асфальті
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27.11.2024 11:11 Ответить
всі штук 50 можна?...
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26.11.2024 22:59 Ответить
То поставте зо 500 Атакамсів - а то нате вам 10 ракет і ні в чому собі не відказуите і кожен день потужні виступи НАТОвців шо ми мало помагаєм Украіні
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26.11.2024 23:02 Ответить
А ви їх рахували?
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26.11.2024 23:40 Ответить
2 удари по рашці - весь підрахунок
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27.11.2024 07:37 Ответить
Поставлені і застосовані - то різні речі.
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28.11.2024 14:19 Ответить
Далекобійних? Постійно хтось несе якусь єресь, а ЗМІ потім її поширюють.

Поділ ракет за дальністю польоту:

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Балістична ракета малої дальності (250-1000 км);

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Балістична ракета середньої дальності (1000 - 2500 - 4500 км);

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
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27.11.2024 09:24 Ответить
там на Болота-ТБ вже верещать саме за ці:
Балістична ракета середньої дальності (1000 - 2500 - 4500 км);
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27.11.2024 10:37 Ответить
Дорога ложка до обіду...
Зараз, це вже як мертвому припарка. Адміністрація Байдена "підсовує свиню" Трампу, щоб тому важче було врегулювати ситуацію. А для фронту цей дозвіл - це як "ні туди, ні сюди"
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27.11.2024 12:36 Ответить
 
 