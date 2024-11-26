Минобороны РФ подтвердило удары ATACMS по Курщине: "Ответные действия готовятся". ФОТОрепортаж
В Минобороны России подтвердили удары Сил обороны Украины ракетами ATACMS по военным объектам на территории Курской области.
Об этом говорится в заявлении министерства, передает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что 23 ноября ВСУ ударили 5 ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе н.п. Лотаревка. Повреждена РЛС, есть пострадавшие.
По данным Минобороны страны-оккупанта, три ракеты якобы были уничтожены, а две попали в цель.
25 ноября ВСУ выпустили 8 ракет ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. По данным оккупантов, 7 ракет якобы были сбиты, а одна - попала. В результате этого ранены 2 военных.
"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", - подытожили там.
Удары ATACMS по России
25 ноября росСМИ сообщили, что ракетами ATACMS уничтожена система ПВО в Курской области, ликвидированы 4 военных РФ.
OSINT-аналитики утверждают, что Силы обороны Украины нанесли удар американскими дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS по военному аэродрому на Курщине.
В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты изменили установки для Украины и разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.
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А відповідь свою можете запхати собі туди, куди не потрапляють прямі сонячні промені.
Здається, що все зло, що можна було робити, рашисти вже робили і продовжують, незважаючи на українські удари. Тому відповідь може бути лише одна - українська.
Уроди..
згвалтуєпідірве з гранатомету Арестович.
Чи у русні вже є засоби, що вражають чимось іншим, крім хмари шрапнелі?
Це все, що треба знати про відповідь...