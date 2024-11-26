РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6989 посетителей онлайн
Новости Фото
10 187 34

Минобороны РФ подтвердило удары ATACMS по Курщине: "Ответные действия готовятся". ФОТОрепортаж

В Минобороны России подтвердили удары Сил обороны Украины ракетами ATACMS по военным объектам на территории Курской области.

Об этом говорится в заявлении министерства, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что 23 ноября ВСУ ударили 5 ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе н.п. Лотаревка. Повреждена РЛС, есть пострадавшие.

По данным Минобороны страны-оккупанта, три ракеты якобы были уничтожены, а две попали в цель.

Міноборони РФ підтвердило удар ATACMS по Курщині
Міноборони РФ підтвердило удар ATACMS по Курщині
Міноборони РФ підтвердило удар ATACMS по Курщині

25 ноября ВСУ выпустили 8 ракет ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. По данным оккупантов, 7 ракет якобы были сбиты, а одна - попала. В результате этого ранены 2 военных.

Удар по аеродрому "Курськ-Східний" 25 листопада
Удар по аеродрому "Курськ-Східний" 25 листопада
Удар по аеродрому "Курськ-Східний" 25 листопада
Удар по аеродрому "Курськ-Східний" 25 листопада
Удар по аеродрому "Курськ-Східний" 25 листопада

"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", - подытожили там.

Также читайте: Украина может использовать ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ, - Белый дом

Удары ATACMS по России

25 ноября росСМИ сообщили, что ракетами ATACMS уничтожена система ПВО в Курской области, ликвидированы 4 военных РФ.

OSINT-аналитики утверждают, что Силы обороны Украины нанесли удар американскими дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS по военному аэродрому на Курщине.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты изменили установки для Украины и разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.

Смотрите также: Украина впервые ударила ракетами ATACMS по аэродрому на Курщине, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

россия (95441) Минобороны рф (925) Курск (1089) ATACMS (138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
26.11.2024 15:39
+14
Нічого собі, які ж це дії у відповідь? Запустять сотню дронів? Чи сотню ракет? А може відправлять війська на штурм українських міст? Чи раптом будуть розстрілювати цивільних (і не тільки) людей на вулицях?
Здається, що все зло, що можна було робити, рашисти вже робили і продовжують, незважаючи на українські удари. Тому відповідь може бути лише одна - українська.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:40
+9
Ну шо, утирки, весело вам збирати уламки НАШИХ ракет?

А відповідь свою можете запхати собі туди, куди не потрапляють прямі сонячні промені.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.11.2024 15:39 Ответить
Ну шо, утирки, весело вам збирати уламки НАШИХ ракет?

А відповідь свою можете запхати собі туди, куди не потрапляють прямі сонячні промені.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:39 Ответить
ракети не НАШІ, а добрі дяді дали нам іх. То є я б так не радів. Коли то ми почнемо по рашкованам "арешнікамі" стрілять, то може і можна буде порадіти успіхам
показать весь комментарий
26.11.2024 16:20 Ответить
Так і знав, що хтось до цього причепиться. Так ось - ракети НАШІ, тому що після того, як нам їх передали американці, вони вважаються НАШИМИ. І запускають їх НАШІ люди з НАШИХ пускових установок HIMARS. Це взагалі абсурд НЕ радіти ураженню цілей на кацапщині НЕ нашими ракетами.
показать весь комментарий
26.11.2024 17:10 Ответить
А чому радіти? Вразили військовий обьєкт, а відповідь може прилетіти в житловий будинок, або школу, або дитячий садочок. Немає чому радіти. Якби запустили 100 атакамсів, то ще б пораділи. А це курям на сміх.
показать весь комментарий
26.11.2024 22:17 Ответить
Тобто нічого не робити? Вибачте, але це безглуздя.
показать весь комментарий
27.11.2024 00:03 Ответить
Тре було на корпусі ракети путін-)(уйло! написати чи шо....
показать весь комментарий
26.11.2024 18:11 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2024 18:33 Ответить
Нічого собі, які ж це дії у відповідь? Запустять сотню дронів? Чи сотню ракет? А може відправлять війська на штурм українських міст? Чи раптом будуть розстрілювати цивільних (і не тільки) людей на вулицях?
Здається, що все зло, що можна було робити, рашисти вже робили і продовжують, незважаючи на українські удари. Тому відповідь може бути лише одна - українська.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:40 Ответить
Вони просто почнуть принципово довбити суто по лікарнях, школах, садочках..

Уроди..
показать весь комментарий
26.11.2024 15:44 Ответить
Уже давно почали це робити.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:47 Ответить
Збільшать інтенсивність. Я про це
показать весь комментарий
26.11.2024 15:50 Ответить
А до цього їх ломало "збільшити інтенсивність"?
показать весь комментарий
26.11.2024 16:56 Ответить
Закинуть ДРГ до Києва, щоб обісцяли під'їзди будинків в урядовому кварталі
показать весь комментарий
26.11.2024 15:45 Ответить
Ніяких шансів, Татаров їх усіх перестріляє. А якщо хто і сховається, його згвалтує підірве з гранатомету Арестович.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:48 Ответить
татаров лише по чеченцям спеціалізується, отже у інших є шанс встигнути.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:59 Ответить
Не повірите - в урядовому навіть нормальні просто люди живуть..
показать весь комментарий
26.11.2024 15:52 Ответить
ДРГ видадуть детектори "ВІП-проста людина", щоб випадково не зачепили їх
показать весь комментарий
26.11.2024 16:00 Ответить
Несмішно..в моєї бувшої коліжанки, як раз отам хресна живе. Хата від діда, бо він науковцем був крутим. І що? Кинути? Продати? Там все її життя пройшло..і на прикінці життя - в якесь бетонне хз що на околицю переїжджати?
показать весь комментарий
26.11.2024 16:19 Ответить
Урядовий квартал найбезпечніше місце в усій Україні. Скільки туди було прильотів за весь час? Так отож. Якщо хресна колишньої колежанки так боїться, то нехай поживе в Харкові, Сумах, Дніпрі або Кривому Розі. Одразу ж зрозуміє всі переваги її квартири в урядовому кварталі.
показать весь комментарий
26.11.2024 17:13 Ответить
Вона не боїться..то її дім.
показать весь комментарий
26.11.2024 17:48 Ответить
Тоді в чому проблема? Нехай і далі живе і не боїться.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:10 Ответить
Та вдарьте вже по тому воронєжу
показать весь комментарий
26.11.2024 15:42 Ответить
Допоки не буде ліквідована головна рашиська паскуда путін терор рашиських варварів буде продовжуватись ,рф це терористичне нациське утворення із тупим бидлом яке вірить міжнародному терористу путіну і його злочиній кліці.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:48 Ответить
Ці рештки ракет не схожі на збиті.
Чи у русні вже є засоби, що вражають чимось іншим, крім хмари шрапнелі?
показать весь комментарий
26.11.2024 15:51 Ответить
Шо там можуть готувати паршиві кацапські підараси? Нічого нового все одно не буде окрім обстрілів мирного населення та енергетики.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:51 Ответить
Читаю коми. Що ? Не люблю я броваду без .. біцепсів. Наші біцепси, мабуть, наші 100 мм міни або яйця по 17 ? А так все від Сталлоне та Шварца.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:52 Ответить
А хто тоді майже 3 роки дає3.14зди оркам?
показать весь комментарий
26.11.2024 15:58 Ответить
Відповідь й самі ви знаєте. Але я нагадаю наші ЗСУ. Проте якою ціною ? Ви чули про наші втрати ? Ні. Ви уявляєте тримання оборони без мін, без набоїв ? Я ні. А ви ? То подивіться як розстрілюють наших воїнів, які без цих набоїв підіймають руки, щоб врятуватись, коли наш Боневтік не проконтролював виробництво мін, а звалив все на мАгутніх пАмощьніков. які поплескали його по плечу і доповіли "У нас всьО ОК!" То-то й воно
показать весь комментарий
26.11.2024 20:57 Ответить
Ми - по аеродрому, кацапи - по містам !
Це все, що треба знати про відповідь...
показать весь комментарий
26.11.2024 15:54 Ответить
Гадаєте, що по кацапським містам щось змінить ? Читайте Аркадія Бабченко. Він все просто на пальцях пояснив, яка буде далі війна.
показать весь комментарий
26.11.2024 20:59 Ответить
Видно что по аэродрому отработали . Что там старый пердун обещал НАТО , за пременение их оружия по лаптестану ? Когда будут бомбить центрым принятия решений ?
показать весь комментарий
26.11.2024 16:04 Ответить
Відповідь маленькими "орєшками" пуйла?
показать весь комментарий
26.11.2024 16:17 Ответить
А що ми бомбили цими дорогими ракетами у полі , де нічого немає ?
показать весь комментарий
26.11.2024 17:47 Ответить
 
 