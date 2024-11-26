Минобороны РФ подтвердило удары ATACMS по Курщине: "Ответные действия готовятся". ФОТОрепортаж

В Минобороны России подтвердили удары Сил обороны Украины ракетами ATACMS по военным объектам на территории Курской области.

Об этом говорится в заявлении министерства, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что 23 ноября ВСУ ударили 5 ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе н.п. Лотаревка. Повреждена РЛС, есть пострадавшие.

По данным Минобороны страны-оккупанта, три ракеты якобы были уничтожены, а две попали в цель.







25 ноября ВСУ выпустили 8 ракет ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. По данным оккупантов, 7 ракет якобы были сбиты, а одна - попала. В результате этого ранены 2 военных.











"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", - подытожили там.

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Удары ATACMS по России

25 ноября росСМИ сообщили, что ракетами ATACMS уничтожена система ПВО в Курской области, ликвидированы 4 военных РФ.

OSINT-аналитики утверждают, что Силы обороны Украины нанесли удар американскими дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS по военному аэродрому на Курщине.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты изменили установки для Украины и разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.

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