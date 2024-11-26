Міноборони РФ підтвердило удари ATACMS по Курщині: "Дії у відповідь готуються". ФОТОрепортаж
У Міноборони Росії підтвердили удари Сил оборони Україні ракетами ATACMS по військових об'єктах на території Курської області.
Про це йдеться у заяві міністерства, передає Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що 23 листопада ЗСУ вдарили 5 ракетами ATACMS по позиції зенітного ракетного дивізіону С-400 в районі н.п. Лотарівка. Пошкоджено РЛС, є постраждалі.
За даними Міноборони країни-окупанта, три ракети нібито було знищено, а дві влучили у ціль.
25 листопада ЗСУ випустили 8 ракет ATACMS по аеродрому Курськ-Східний. За даними окупантів, 7 ракет нібито було збито, а одна влучила. Внаслідок цього поранено 2 військових.
"Міністерство оборони Російської Федерації контролює обстановку, дії у відповідь готуються", - підсумували там.
Удари ATACMS по Росії
25 листопада росЗМІ повідомили, що ракетами ATACMS знищено систему ППО на Курщині, ліквідовано 4 військових РФ.
OSINT-аналітики стверджують, що Сили оборони України завдали удару американськими далекобійними балістичними ракетами ATACMS по військовому аеродрому на Курщині.
У Білому домі заявили, що Сполучені Штати змінили настанови для України й дозволили ЗСУ використовувати американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ.
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А відповідь свою можете запхати собі туди, куди не потрапляють прямі сонячні промені.
Здається, що все зло, що можна було робити, рашисти вже робили і продовжують, незважаючи на українські удари. Тому відповідь може бути лише одна - українська.
Уроди..
згвалтуєпідірве з гранатомету Арестович.
Чи у русні вже є засоби, що вражають чимось іншим, крім хмари шрапнелі?
Це все, що треба знати про відповідь...