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Міноборони РФ підтвердило удари ATACMS по Курщині: "Дії у відповідь готуються". ФОТОрепортаж

У Міноборони Росії підтвердили удари Сил оборони Україні ракетами ATACMS по військових об'єктах на території Курської області.

Про це йдеться у заяві міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що 23 листопада ЗСУ вдарили 5 ракетами ATACMS по позиції зенітного ракетного дивізіону С-400 в районі н.п. Лотарівка. Пошкоджено РЛС, є постраждалі.

За даними Міноборони країни-окупанта, три ракети нібито було знищено, а дві влучили у ціль.

Міноборони РФ підтвердило удар ATACMS по Курщині
Міноборони РФ підтвердило удар ATACMS по Курщині
Міноборони РФ підтвердило удар ATACMS по Курщині

25 листопада ЗСУ випустили 8 ракет ATACMS по аеродрому Курськ-Східний. За даними окупантів, 7 ракет нібито було збито, а одна влучила. Внаслідок цього поранено 2 військових.

Удар по аеродрому "Курськ-Східний" 25 листопада
Удар по аеродрому "Курськ-Східний" 25 листопада
Удар по аеродрому "Курськ-Східний" 25 листопада
Удар по аеродрому "Курськ-Східний" 25 листопада
Удар по аеродрому "Курськ-Східний" 25 листопада

"Міністерство оборони Російської Федерації контролює обстановку, дії у відповідь готуються", - підсумували там.

Також читайте: Україна може використовувати ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ, - Білий дім

Удари ATACMS по Росії

25 листопада росЗМІ повідомили, що ракетами ATACMS знищено систему ППО на Курщині, ліквідовано 4 військових РФ.

OSINT-аналітики стверджують, що Сили оборони України завдали удару американськими далекобійними балістичними ракетами ATACMS по військовому аеродрому на Курщині.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати змінили настанови для України й дозволили ЗСУ використовувати американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ.

Також дивіться: Морпіхи 36-ї бригади знищили ворожу штурмову групу на двох бронемашинах у Курській області РФ. ВIДЕО

Автор: 

росія (64871) Міноборони рф (700) Курськ (1082) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+17
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26.11.2024 15:39
+14
Нічого собі, які ж це дії у відповідь? Запустять сотню дронів? Чи сотню ракет? А може відправлять війська на штурм українських міст? Чи раптом будуть розстрілювати цивільних (і не тільки) людей на вулицях?
Здається, що все зло, що можна було робити, рашисти вже робили і продовжують, незважаючи на українські удари. Тому відповідь може бути лише одна - українська.
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26.11.2024 15:40
+9
Ну шо, утирки, весело вам збирати уламки НАШИХ ракет?

А відповідь свою можете запхати собі туди, куди не потрапляють прямі сонячні промені.
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26.11.2024 15:39
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26.11.2024 15:39 Відповісти
Ну шо, утирки, весело вам збирати уламки НАШИХ ракет?

А відповідь свою можете запхати собі туди, куди не потрапляють прямі сонячні промені.
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26.11.2024 15:39 Відповісти
ракети не НАШІ, а добрі дяді дали нам іх. То є я б так не радів. Коли то ми почнемо по рашкованам "арешнікамі" стрілять, то може і можна буде порадіти успіхам
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26.11.2024 16:20 Відповісти
Так і знав, що хтось до цього причепиться. Так ось - ракети НАШІ, тому що після того, як нам їх передали американці, вони вважаються НАШИМИ. І запускають їх НАШІ люди з НАШИХ пускових установок HIMARS. Це взагалі абсурд НЕ радіти ураженню цілей на кацапщині НЕ нашими ракетами.
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26.11.2024 17:10 Відповісти
А чому радіти? Вразили військовий обьєкт, а відповідь може прилетіти в житловий будинок, або школу, або дитячий садочок. Немає чому радіти. Якби запустили 100 атакамсів, то ще б пораділи. А це курям на сміх.
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26.11.2024 22:17 Відповісти
Тобто нічого не робити? Вибачте, але це безглуздя.
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27.11.2024 00:03 Відповісти
Тре було на корпусі ракети путін-)(уйло! написати чи шо....
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26.11.2024 18:11 Відповісти
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26.11.2024 18:33 Відповісти
Нічого собі, які ж це дії у відповідь? Запустять сотню дронів? Чи сотню ракет? А може відправлять війська на штурм українських міст? Чи раптом будуть розстрілювати цивільних (і не тільки) людей на вулицях?
Здається, що все зло, що можна було робити, рашисти вже робили і продовжують, незважаючи на українські удари. Тому відповідь може бути лише одна - українська.
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26.11.2024 15:40 Відповісти
Вони просто почнуть принципово довбити суто по лікарнях, школах, садочках..

Уроди..
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26.11.2024 15:44 Відповісти
Уже давно почали це робити.
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26.11.2024 15:47 Відповісти
Збільшать інтенсивність. Я про це
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26.11.2024 15:50 Відповісти
А до цього їх ломало "збільшити інтенсивність"?
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26.11.2024 16:56 Відповісти
Закинуть ДРГ до Києва, щоб обісцяли під'їзди будинків в урядовому кварталі
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26.11.2024 15:45 Відповісти
Ніяких шансів, Татаров їх усіх перестріляє. А якщо хто і сховається, його згвалтує підірве з гранатомету Арестович.
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26.11.2024 15:48 Відповісти
татаров лише по чеченцям спеціалізується, отже у інших є шанс встигнути.
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26.11.2024 15:59 Відповісти
Не повірите - в урядовому навіть нормальні просто люди живуть..
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26.11.2024 15:52 Відповісти
ДРГ видадуть детектори "ВІП-проста людина", щоб випадково не зачепили їх
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26.11.2024 16:00 Відповісти
Несмішно..в моєї бувшої коліжанки, як раз отам хресна живе. Хата від діда, бо він науковцем був крутим. І що? Кинути? Продати? Там все її життя пройшло..і на прикінці життя - в якесь бетонне хз що на околицю переїжджати?
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26.11.2024 16:19 Відповісти
Урядовий квартал найбезпечніше місце в усій Україні. Скільки туди було прильотів за весь час? Так отож. Якщо хресна колишньої колежанки так боїться, то нехай поживе в Харкові, Сумах, Дніпрі або Кривому Розі. Одразу ж зрозуміє всі переваги її квартири в урядовому кварталі.
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26.11.2024 17:13 Відповісти
Вона не боїться..то її дім.
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26.11.2024 17:48 Відповісти
Тоді в чому проблема? Нехай і далі живе і не боїться.
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26.11.2024 19:10 Відповісти
Та вдарьте вже по тому воронєжу
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26.11.2024 15:42 Відповісти
Допоки не буде ліквідована головна рашиська паскуда путін терор рашиських варварів буде продовжуватись ,рф це терористичне нациське утворення із тупим бидлом яке вірить міжнародному терористу путіну і його злочиній кліці.
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26.11.2024 15:48 Відповісти
Ці рештки ракет не схожі на збиті.
Чи у русні вже є засоби, що вражають чимось іншим, крім хмари шрапнелі?
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26.11.2024 15:51 Відповісти
Шо там можуть готувати паршиві кацапські підараси? Нічого нового все одно не буде окрім обстрілів мирного населення та енергетики.
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26.11.2024 15:51 Відповісти
Читаю коми. Що ? Не люблю я броваду без .. біцепсів. Наші біцепси, мабуть, наші 100 мм міни або яйця по 17 ? А так все від Сталлоне та Шварца.
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26.11.2024 15:52 Відповісти
А хто тоді майже 3 роки дає3.14зди оркам?
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26.11.2024 15:58 Відповісти
Відповідь й самі ви знаєте. Але я нагадаю наші ЗСУ. Проте якою ціною ? Ви чули про наші втрати ? Ні. Ви уявляєте тримання оборони без мін, без набоїв ? Я ні. А ви ? То подивіться як розстрілюють наших воїнів, які без цих набоїв підіймають руки, щоб врятуватись, коли наш Боневтік не проконтролював виробництво мін, а звалив все на мАгутніх пАмощьніков. які поплескали його по плечу і доповіли "У нас всьО ОК!" То-то й воно
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26.11.2024 20:57 Відповісти
Ми - по аеродрому, кацапи - по містам !
Це все, що треба знати про відповідь...
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26.11.2024 15:54 Відповісти
Гадаєте, що по кацапським містам щось змінить ? Читайте Аркадія Бабченко. Він все просто на пальцях пояснив, яка буде далі війна.
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26.11.2024 20:59 Відповісти
Видно что по аэродрому отработали . Что там старый пердун обещал НАТО , за пременение их оружия по лаптестану ? Когда будут бомбить центрым принятия решений ?
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26.11.2024 16:04 Відповісти
Відповідь маленькими "орєшками" пуйла?
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26.11.2024 16:17 Відповісти
А що ми бомбили цими дорогими ракетами у полі , де нічого немає ?
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26.11.2024 17:47 Відповісти
 
 