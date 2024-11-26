Міноборони РФ підтвердило удари ATACMS по Курщині: "Дії у відповідь готуються". ФОТОрепортаж

У Міноборони Росії підтвердили удари Сил оборони Україні ракетами ATACMS по військових об'єктах на території Курської області.

Про це йдеться у заяві міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що 23 листопада ЗСУ вдарили 5 ракетами ATACMS по позиції зенітного ракетного дивізіону С-400 в районі н.п. Лотарівка. Пошкоджено РЛС, є постраждалі.

За даними Міноборони країни-окупанта, три ракети нібито було знищено, а дві влучили у ціль.







25 листопада ЗСУ випустили 8 ракет ATACMS по аеродрому Курськ-Східний. За даними окупантів, 7 ракет нібито було збито, а одна влучила. Внаслідок цього поранено 2 військових.











"Міністерство оборони Російської Федерації контролює обстановку, дії у відповідь готуються", - підсумували там.

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Удари ATACMS по Росії

25 листопада росЗМІ повідомили, що ракетами ATACMS знищено систему ППО на Курщині, ліквідовано 4 військових РФ.

OSINT-аналітики стверджують, що Сили оборони України завдали удару американськими далекобійними балістичними ракетами ATACMS по військовому аеродрому на Курщині.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати змінили настанови для України й дозволили ЗСУ використовувати американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ.

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