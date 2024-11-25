Ракетами ATACMS знищено систему ППО на Курщині, ліквідовано 4 військових РФ, - росЗМІ
Сили оборони України знищили систему ППО військ РФ у Курській області. Ліквідовано також 4 російських військових.
Про це пише видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
"Щонайменше 5 ракет ATACMS атакували ввечері 23 листопада Фатезький район Курської області. Як повідомляють джерела ASTRA в екстрених службах регіону, ракетним ударом було знищено систему ППО в районі хутора Довгий та села Томилін Колодязь", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару ліквідовано 4 російських військових.
Удари по Росії
У ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.
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