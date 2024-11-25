УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8150 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 328 12

Ракетами ATACMS знищено систему ППО на Курщині, ліквідовано 4 військових РФ, - росЗМІ

Ракетами ATACMS знищено ППО на Курщині

Сили оборони України знищили систему ППО військ РФ у Курській області. Ліквідовано також 4 російських військових.

Про це пише видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 5 ракет ATACMS атакували ввечері 23 листопада Фатезький район Курської області. Як повідомляють джерела ASTRA в екстрених службах регіону, ракетним ударом було знищено систему ППО в районі хутора Довгий та села Томилін Колодязь", - йдеться в повідомленні.

Ракетами ATACMS знищено ППО на Курщині

Внаслідок удару ліквідовано 4 російських військових.

Читайте: Росія може планувати масштабний наступ у Курській області: наразі армія РФ намагається вимотати ЗСУ, - WSJ

Удари по Росії

У ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.

Ракетами ATACMS знищено ППО на Курщині

Автор: 

ППО (3183) знищення (7216) Курськ (1103) ATACMS (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Зокрема, знищено станцію радіолокації 92Н6Е і дві ПУ. П'ятеро офіцерів дивізіону загинули (в т.ч. командир і начальник штабу), також смертельні поранення отримали троє співробітників АТ «Алмаз-Антей».
показати весь коментар
25.11.2024 13:56
+9
показати весь коментар
25.11.2024 14:03
+3
і того 8 рил
показати весь коментар
25.11.2024 13:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо там у плешивого с орешками?
показати весь коментар
25.11.2024 13:52 Відповісти
... не дуже "крєпкіє" виявилися...
показати весь коментар
25.11.2024 14:13 Відповісти
Зокрема, знищено станцію радіолокації 92Н6Е і дві ПУ. П'ятеро офіцерів дивізіону загинули (в т.ч. командир і начальник штабу), також смертельні поранення отримали троє співробітників АТ «Алмаз-Антей».
показати весь коментар
25.11.2024 13:56 Відповісти
і того 8 рил
показати весь коментар
25.11.2024 13:59 Відповісти
Пишуть і таке - "Ударом ракетного комплексу MGM-140B ATACMS Block 1A Unitary ЗС України знищено систему ППО ЗРС С-300ВМ «Антей-2500» зі складу прикриття систем Курської АЕС. Удар виконувався по системі аеродинамічної гірки і вертикального удару по цілі. "
показати весь коментар
25.11.2024 14:55 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2024 14:03 Відповісти
Я знала об єтом позавчера...
показати весь коментар
25.11.2024 14:08 Відповісти
ну и флаг тебе в ...
показати весь коментар
25.11.2024 14:17 Відповісти
Нравится, не нравится, спи...
показати весь коментар
25.11.2024 14:20 Відповісти
знов негусто для 5 ракет
показати весь коментар
26.11.2024 02:31 Відповісти
 
 