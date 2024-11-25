Завдано ударів по низці важливих об’єктів ворога у 3 регіонах РФ, є підтвердження ураження нафтобази в Калузькій області, - Генштаб

У ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області.

Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.

"Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях російських загарбників триватиме і далі", - наголошують у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили ворожу радіолокаційну станцію ЗРК "С-400" у Курській області, - Генштаб

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Калузі дрони атакували НПЗ. У Курську також лунали вибухи.