Завдано ударів по низці важливих об’єктів ворога у 3 регіонах РФ, є підтвердження ураження нафтобази в Калузькій області, - Генштаб
У ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області.
Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.
"Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях російських загарбників триватиме і далі", - наголошують у Генштабі.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Калузі дрони атакували НПЗ. У Курську також лунали вибухи.
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