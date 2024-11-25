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Новини
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Завдано ударів по низці важливих об’єктів ворога у 3 регіонах РФ, є підтвердження ураження нафтобази в Калузькій області, - Генштаб

Калузька область

У ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області.

Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.

"Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях російських загарбників триватиме і далі", - наголошують у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили ворожу радіолокаційну станцію ЗРК "С-400" у Курській області, - Генштаб

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Калузі дрони атакували НПЗ. У Курську також лунали вибухи.

Автор: 

Генштаб ЗС (6562) росія (65122) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+7
Може краще бити по Криму?
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25.11.2024 12:16
+5
"а нас то за что!!"...
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25.11.2024 12:31
+4
Нафтобази чи НПЗ?
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25.11.2024 12:20
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Може краще бити по Криму?
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25.11.2024 12:16 Відповісти
Не сцы.
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25.11.2024 13:11 Відповісти
За Крим найвеличниший аплодисмент1в в1д зеб1л1в на бидло гавнофон1, не получить...
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25.11.2024 14:51 Відповісти
Нафтобази чи НПЗ?
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25.11.2024 12:20 Відповісти
Нафтопереробні заводи вже давно майже не обстрілюються. Страх і договорняки з ****** не дозволяють по нпз бити.
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25.11.2024 14:09 Відповісти
"а нас то за что!!"...
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25.11.2024 12:31 Відповісти
Краще б вдарили по надувному матрацу, на якому п'ять заблукалих в тумані кацапів форсували р.Оскіл, бо так без Куп'янська залишимось...
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25.11.2024 12:42 Відповісти
Геніально! А ну покажи, як це робиться?
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25.11.2024 13:00 Відповісти
Ну якщо можна матрас з купкою кацапів порівнювати з заводами, то це вже зовсім безглуздо
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26.11.2024 03:49 Відповісти
Хороші новини. Кожного б дня такі!
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26.11.2024 03:45 Відповісти
 
 