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Новини
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У Калузі дрони атакували НПЗ. У Курську також лунали вибухи. ВIДЕО

У ніч проти 25 листопада у російських Калузі та Курську пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Новина про Калугу

Мешканці Калуги заявили про наліт безпілотників на місцевий НПЗ. Своєю чергою глава Калузької області Владислав Шапша повідомив, що на околиці Калуги було знищено 3 БПЛА. За його словами, на місці падіння уламків БПЛА "на території промислового підприємства" виникло загоряння. Він також заявив, що постраждалих немає.

Також потужні вибухи цієї ночі чули й мешканці Курська.  Місцеві пабліки пишуть і про наліт БпЛА, і про прильоти ATACMS.

Новина про Курськ

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Автор: 

безпілотник (4148) росія (65122) Курськ (1103) Удари по РФ (279)


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Топ коментарі
+24
Що, кацапня, не спиться?
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25.11.2024 06:28
+13
В цю гру можна грати вдвох
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25.11.2024 06:31
+13
Кацапи спокійні, бо мають впевненість, що по багатоповерхівках і гіпермаркетах українці бити не будуть.
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25.11.2024 07:25
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Що, кацапня, не спиться?
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25.11.2024 06:28 Відповісти
Українські "обломки"
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25.11.2024 12:03 Відповісти
В цю гру можна грати вдвох
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25.11.2024 06:31 Відповісти
Шо кацаппури, безсоння задовбало?
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25.11.2024 06:53 Відповісти
Кацвпы, подъём!!!
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25.11.2024 06:56 Відповісти
"Падйом, *****, доктор прийшов!"
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25.11.2024 08:18 Відповісти
Кацапи спокійні, бо мають впевненість, що по багатоповерхівках і гіпермаркетах українці бити не будуть.
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25.11.2024 07:25 Відповісти
Пишуть, що окрім нафтобази в Калузі, під удар також потрапив завод "Тайфун" - одне з провідних підприємств ВПК на пітьмі.
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25.11.2024 07:42 Відповісти
ага - У Калузі також атакований завод «Тайфун», який є частиною російського ВПК - ЦПД
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25.11.2024 07:46 Відповісти
там не зрозуміло, куди прилетіло - чи на "Тайфун", чи на нафтобазу "Калуганєфтєпродукт", до якої від найближчого цеху заводу 300 метрів. Бо пишуть, начебто і у нафтобазу прилетіло. Заводу звісно, навряд чи великої шкоди дрон завдасть, але нерви попсує. Взагалі було би добре, якби хоч однією ракетою попасти у той цех, де виробляють командні модулі та модулі виявлення для зенітних ракетно-артилерійських комплексів.
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25.11.2024 08:10 Відповісти
ЗСУ за добу знешкодили 1 610 окупантів та 27 ББМ
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25.11.2024 07:48 Відповісти
Бєлоусов , хдє пепео ?
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25.11.2024 07:50 Відповісти
7 ракет?
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25.11.2024 07:52 Відповісти
ти на місці рахуєш ?
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25.11.2024 07:54 Відповісти
Там на скріншоті написано.
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25.11.2024 08:41 Відповісти
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25.11.2024 09:32 Відповісти
палати та вибухати повинна вся рашка!
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25.11.2024 10:36 Відповісти
Ну нарешті! По НПЗ!
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25.11.2024 11:17 Відповісти
НПЗ підстрибнув і вразив БПЛА.
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25.11.2024 18:04 Відповісти
 
 