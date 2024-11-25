У Калузі дрони атакували НПЗ. У Курську також лунали вибухи. ВIДЕО
У ніч проти 25 листопада у російських Калузі та Курську пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Мешканці Калуги заявили про наліт безпілотників на місцевий НПЗ. Своєю чергою глава Калузької області Владислав Шапша повідомив, що на околиці Калуги було знищено 3 БПЛА. За його словами, на місці падіння уламків БПЛА "на території промислового підприємства" виникло загоряння. Він також заявив, що постраждалих немає.
Також потужні вибухи цієї ночі чули й мешканці Курська. Місцеві пабліки пишуть і про наліт БпЛА, і про прильоти ATACMS.
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