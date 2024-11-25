В Калуге дроны атаковали НПЗ. В Курске также раздавались взрывы

В ночь на 25 ноября в российских Калуге и Курске прогремели взрывы. Россияне заявили об атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Жители Калуги заявили о налете беспилотников на местный НПЗ. В свою очередь глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на окраине Калуги было уничтожено 3 БПЛА. По его словам, на месте падения обломков БПЛА "на территории промышленного предприятия" возникло возгорание. Он также заявил, что пострадавших нет.

Также мощные взрывы этой ночью слышали и жители Курска. Местные паблики пишут и о налете БпЛА, и о прилетах ATACMS.

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