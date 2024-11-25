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Новости
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В Калуге дроны атаковали НПЗ. В Курске также раздавались взрывы

Калуга

В ночь на 25 ноября в российских Калуге и Курске прогремели взрывы. Россияне заявили об атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Жители Калуги заявили о налете беспилотников на местный НПЗ. В свою очередь глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на окраине Калуги было уничтожено 3 БПЛА. По его словам, на месте падения обломков БПЛА "на территории промышленного предприятия" возникло возгорание. Он также заявил, что пострадавших нет.

Также мощные взрывы этой ночью слышали и жители Курска. Местные паблики пишут и о налете БпЛА, и о прилетах ATACMS.

Также читайте: Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 34 украинских беспилотников над территорией 4 регионов России

Автор: 

беспилотник (3564) россия (95418) Курск (1088)


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Топ комментарии
+24
Що, кацапня, не спиться?
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25.11.2024 06:28
+13
В цю гру можна грати вдвох
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25.11.2024 06:31
+13
Кацапи спокійні, бо мають впевненість, що по багатоповерхівках і гіпермаркетах українці бити не будуть.
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25.11.2024 07:25
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Що, кацапня, не спиться?
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25.11.2024 06:28 Ответить
Українські "обломки"
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25.11.2024 12:03 Ответить
В цю гру можна грати вдвох
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25.11.2024 06:31 Ответить
Шо кацаппури, безсоння задовбало?
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25.11.2024 06:53 Ответить
Кацвпы, подъём!!!
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25.11.2024 06:56 Ответить
"Падйом, *****, доктор прийшов!"
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25.11.2024 08:18 Ответить
Кацапи спокійні, бо мають впевненість, що по багатоповерхівках і гіпермаркетах українці бити не будуть.
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25.11.2024 07:25 Ответить
Пишуть, що окрім нафтобази в Калузі, під удар також потрапив завод "Тайфун" - одне з провідних підприємств ВПК на пітьмі.
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25.11.2024 07:42 Ответить
ага - У Калузі також атакований завод «Тайфун», який є частиною російського ВПК - ЦПД
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25.11.2024 07:46 Ответить
там не зрозуміло, куди прилетіло - чи на "Тайфун", чи на нафтобазу "Калуганєфтєпродукт", до якої від найближчого цеху заводу 300 метрів. Бо пишуть, начебто і у нафтобазу прилетіло. Заводу звісно, навряд чи великої шкоди дрон завдасть, але нерви попсує. Взагалі було би добре, якби хоч однією ракетою попасти у той цех, де виробляють командні модулі та модулі виявлення для зенітних ракетно-артилерійських комплексів.
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25.11.2024 08:10 Ответить
ЗСУ за добу знешкодили 1 610 окупантів та 27 ББМ
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25.11.2024 07:48 Ответить
Бєлоусов , хдє пепео ?
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25.11.2024 07:50 Ответить
7 ракет?
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25.11.2024 07:52 Ответить
ти на місці рахуєш ?
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25.11.2024 07:54 Ответить
Там на скріншоті написано.
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25.11.2024 08:41 Ответить
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25.11.2024 09:32 Ответить
палати та вибухати повинна вся рашка!
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25.11.2024 10:36 Ответить
Ну нарешті! По НПЗ!
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25.11.2024 11:17 Ответить
НПЗ підстрибнув і вразив БПЛА.
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25.11.2024 18:04 Ответить
 
 