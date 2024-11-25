Нанесены удары по ряду важных объектов врага в 3 регионах РФ, есть подтверждение поражения нефтебазы в Калужской области, - Генштаб

В ночь на 25 ноября 2024 подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области.

Результаты боевой работы по другим объектам уточняются.

"Совместная удачная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям российских захватчиков будет продолжаться и дальше", - отмечают в Генштабе.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Калуге дроны атаковали НПЗ. В Курске также раздавались взрывы.