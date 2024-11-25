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Нанесены удары по ряду важных объектов врага в 3 регионах РФ, есть подтверждение поражения нефтебазы в Калужской области, - Генштаб

Калузька область

В ночь на 25 ноября 2024 подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области.

Результаты боевой работы по другим объектам уточняются.

"Совместная удачная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям российских захватчиков будет продолжаться и дальше", - отмечают в Генштабе.

Также читайте: Силы обороны поразили вражескую радиолокационную станцию ​​ЗРК "С-400" в Курской области, - Генштаб

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Калуге дроны атаковали НПЗ. В Курске также раздавались взрывы.

Автор: 

Генштаб ВС (6229) россия (95418) Курск (1088)


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Топ комментарии
+7
Може краще бити по Криму?
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25.11.2024 12:16
+5
"а нас то за что!!"...
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25.11.2024 12:31
+4
Нафтобази чи НПЗ?
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25.11.2024 12:20
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Може краще бити по Криму?
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25.11.2024 12:16 Ответить
Не сцы.
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25.11.2024 13:11 Ответить
За Крим найвеличниший аплодисмент1в в1д зеб1л1в на бидло гавнофон1, не получить...
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25.11.2024 14:51 Ответить
Нафтобази чи НПЗ?
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25.11.2024 12:20 Ответить
Нафтопереробні заводи вже давно майже не обстрілюються. Страх і договорняки з ****** не дозволяють по нпз бити.
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25.11.2024 14:09 Ответить
"а нас то за что!!"...
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25.11.2024 12:31 Ответить
Краще б вдарили по надувному матрацу, на якому п'ять заблукалих в тумані кацапів форсували р.Оскіл, бо так без Куп'янська залишимось...
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25.11.2024 12:42 Ответить
Геніально! А ну покажи, як це робиться?
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25.11.2024 13:00 Ответить
Ну якщо можна матрас з купкою кацапів порівнювати з заводами, то це вже зовсім безглуздо
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26.11.2024 03:49 Ответить
Хороші новини. Кожного б дня такі!
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26.11.2024 03:45 Ответить
 
 