Нанесены удары по ряду важных объектов врага в 3 регионах РФ, есть подтверждение поражения нефтебазы в Калужской области, - Генштаб
В ночь на 25 ноября 2024 подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области.
Результаты боевой работы по другим объектам уточняются.
"Совместная удачная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям российских захватчиков будет продолжаться и дальше", - отмечают в Генштабе.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Калуге дроны атаковали НПЗ. В Курске также раздавались взрывы.
Топ комментарии
+7 время
показать весь комментарий25.11.2024 12:16
+5 shokolad
показать весь комментарий25.11.2024 12:31
+4 Светлана Круп
показать весь комментарий25.11.2024 12:20
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
время
показать весь комментарий25.11.2024 12:16 Ответить Мне нравится 7
Storm UA
показать весь комментарий25.11.2024 13:11 Ответить Мне нравится 1
vasiliy babich
показать весь комментарий25.11.2024 14:51 Ответить Мне нравится 1
Светлана Круп
показать весь комментарий25.11.2024 12:20 Ответить Мне нравится 4
Владимир Одесса #571719
показать весь комментарий25.11.2024 14:09 Ответить Мне нравится 2
shokolad
показать весь комментарий25.11.2024 12:31 Ответить Мне нравится 5
Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий25.11.2024 12:42 Ответить Мне нравится 3
Yury Onofrichuk #395902
показать весь комментарий25.11.2024 13:00 Ответить Мне нравится 2
Остап Покотило
показать весь комментарий26.11.2024 03:49 Ответить Мне нравится 1
Остап Покотило
показать весь комментарий26.11.2024 03:45 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль