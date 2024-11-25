Україна вперше вдарила ракетами ATACMS по аеродрому на Курщині, - ЗМІ. ВIДЕО

OSINT-аналітики стверджують, що Сили оборони України завдали удару американськими далекобійними балістичними ракетами ATACMS по військовому аеродрому на Курщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Militarnyi" з посиланням на український проєкт "Кіберборошно".

Стверджується, що у ніч на 25 листопада українські ракетні війська завдали удару по російському аеродрому тактичної авіації "Курськ-Східний" американськими балістичними ракетами ATACMS.

У своєму каналі проєкт оприлюднив кадр із детонацією суббоєприпасів двох ракет М39 з касетною бойовою частиною на території летовища.

Аналітики геолокували приблизні райони ураження. Вони припадають на стоянку авіаційної техніки, зокрема, бойових літаків. Наразі невідомо, чи були вони розміщені там у момент удару.

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Пов’язані з російською військовою авіацією блогери також підтвердили факт удару балістичними ракетами. Зокрема, відомий пропагандист Ілля Туманов, котрий є автором каналу Fighterbomber, заявляє про пуск 8 ракет.

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За його словами, системи протиповітряної оборони аеродрому змогли віпрацювати лише по семи ракетах, наголосивши, що цей термін означає лише спробу перехоплення, а не збиття.

Офіційно ніхто з представників влади чи військового керівництва України цю інформацію не коментував.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ракетами ATACMS знищено систему ППО на Курщині, ліквідовано 4 віськових РФ.

Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.

Міноборони Росії повідомило, що у вівторок о 3:25 ранку Україна нібито випустила шість балістичних ракет по об'єкту в Брянську. Там уточнили, що під час атаки використовувалися ракети ATACMS американського виробництва.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

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