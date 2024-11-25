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Україна вперше вдарила ракетами ATACMS по аеродрому на Курщині, - ЗМІ. ВIДЕО

OSINT-аналітики стверджують, що Сили оборони України завдали удару американськими далекобійними балістичними ракетами ATACMS по військовому аеродрому на Курщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Militarnyi" з посиланням на український проєкт "Кіберборошно".

Стверджується, що у ніч на 25 листопада українські ракетні війська завдали удару по російському аеродрому тактичної авіації "Курськ-Східний" американськими балістичними ракетами ATACMS.

У своєму каналі проєкт оприлюднив кадр із детонацією суббоєприпасів двох ракет М39 з касетною бойовою частиною на території летовища.

Аналітики геолокували приблизні райони ураження. Вони припадають на стоянку авіаційної техніки, зокрема, бойових літаків. Наразі невідомо, чи були вони розміщені там у момент удару.

Також читайте: Завдано ударів по низці важливих об’єктів ворога у 3 регіонах РФ, є підтвердження ураження нафтобази в Калузькій області, - Генштаб

удар по аеродрому на Курщині

Пов’язані з російською військовою авіацією блогери також підтвердили факт удару балістичними ракетами. Зокрема, відомий пропагандист Ілля Туманов, котрий є автором каналу Fighterbomber, заявляє про пуск 8 ракет.

Також читайте: Пєсков про удар ATACMS по РФ: "Відбувається нова ескалація"

За його словами, системи протиповітряної оборони аеродрому змогли віпрацювати лише по семи ракетах, наголосивши, що цей термін означає лише спробу перехоплення, а не збиття.

Офіційно ніхто з представників влади чи військового керівництва України цю інформацію не коментував.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ракетами ATACMS знищено систему ППО на Курщині, ліквідовано 4 віськових РФ.

Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.

Міноборони Росії повідомило, що у вівторок о 3:25 ранку Україна нібито випустила шість балістичних ракет по об'єкту в Брянську. Там уточнили, що під час атаки використовувалися ракети ATACMS американського виробництва.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має далекобійні можливості для ударів по РФ. Тепер у нас є ATACMS, - Зеленський

Автор: 

Курськ (1103) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+24
ЄтА нАвьЄйшая сістьЄма ПЄвЄо
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25.11.2024 16:38
+24
Останні 4 секунди відео -- 👍
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25.11.2024 16:47
+17
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25.11.2024 16:38
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І іконостас на лобовому не допоміг
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25.11.2024 16:34 Відповісти
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25.11.2024 16:38 Відповісти
ЄтА нАвьЄйшая сістьЄма ПЄвЄо
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25.11.2024 16:38 Відповісти
нова система ппо - піzда русні називається
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25.11.2024 16:39 Відповісти
Всё сбили, патерь нет!?
Да, кацапы ???
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25.11.2024 16:43 Відповісти
В этой ракете АТАКМС в боевой части размещены 180 тысяч поражающих шариков из вольфрама?

Это было бы щедрым подарком для орков:

сразу 180 000 лесных орешков из вольфрама, все самолёты, всё оборудование превращается в сплошное решето...
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25.11.2024 20:21 Відповісти
Это удар по наглой морде путинга, нашим вариантом "арешника". Все как они любят
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26.11.2024 00:06 Відповісти
Как ни странно, но орки уважают только тех, кто очень крепко и ловко бьёт их в морду аж до разлетания кровавых соплей в разные стороны.

Самый известный пример - это немцы, которые били оков так, как никто и никогда их не бил за 1000 лет : Вермахт перебил 19 миллионов 800 тысяч советских красноармейцев, уничтожил 120 тысяч советских танков, 110 тысяч советских самолётов, взял в плен 6 миллионов 320 тысяч советских военнослужащих.

Но, странным образом совки относятся к немцам с огромным уважением несмотря на то, что немцы убили за 4 года войны в 10 раз больше, чем погибло орков во всех войнах за тысячу лет до 1941 года.
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26.11.2024 02:20 Відповісти
Само ракетное гипервозбуждение кремлёвского начальства говорит о том, что дела в целом идут плохо

Ракета "Орешник" - очередная погремушка милитаристов на новостных лентах.

Теперь, правда, без ставшего посмешищем "аналоговнет". Вроде бы. До этого был "Кинжал", якобы, невероятный, неповторимый. Время от времени из заявлений Путина выезжает пушкой вперёд "лучший в мире танк Т-90" (откуда он это взял?). Правда, совсем куда-то запропастилась "Армата", которую годами катали на парадах. Где она?

Хорошо, пусть будет "Орешник", "Кедр", еще какая-то ракета. Что это решает? Как это принесёт путинцам "победу"?

Оставим в стороне вопрос о том, сколько этих самых "Орешников" может быть произведено (судя по оценкам толковых военных обозревателей, обычная проблема для "аналоговнет"), обратимся к другому - бездумному упоению начальства военной силой. Именно оно привело к катастрофе 24 февраля и трёхлетней трагедии, которой конца пока не видно.

Причем у путинцев упоение силой (чисто бандитская ухватка) сопровождается еще двумя обстоятельствами. Во-первых, нападением на слабейшего (это всегда), во-вторых, привычкой дёргать за усы спящего тигра, радуясь, что всякий раз он только рычит, трясёт головой и машет лапой. "Но ведь не откусил голову!" - радостно вопят пропагандисты, которые во все времена в таких же ситуациях ведут себя похоже. Когда тигр набрасывается, они забиваются в норы, вытаращив глаза.

Путинизм - это воинствующее невежество, начиная с первого лица. Именно этим обстоятельством объясняется, что частые отсылки руководителей к истории Второй мировой сопровождаются тем, что сами они эту историю знают поверхностно.

В частности, знакомства с материалами Нюрнбергского процесса в выступлениях Путина, Лаврова, Захаровой и других, обнаружить не удалось. Похоже, что изданные ещё в СССР (пусть и в неполном виде) материалы они не читали. Хотя это им надо - это их прямо касается.

Ещё один вопрос - "чудо-оружие" в годы Второй мировой.

В первую очередь, конечно, выдающиеся в техническом отношении ракетные технологии Германии - баллистическая ракета "Фау-2", страшное оружие, от которого защиты не было. Эта ракета что-то решила в плане исхода войны в целом?
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26.11.2024 21:27 Відповісти
Та не є..ать- тваю мать, а, як сам казав, новая сістєма ПєВєО.
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25.11.2024 16:43 Відповісти
Останні 4 секунди відео -- 👍
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25.11.2024 16:47 Відповісти
а шо єто? а єто бумеранг блд.
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25.11.2024 16:47 Відповісти
ща почнеться- "це зермак навмисно дав наказ бити по пустому аеродрому"
смердюки - фас!!!
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25.11.2024 16:48 Відповісти
Окрім літаків на аеродромі є розгалужена інфраструктура. Був аеродром, і нема аеродрому. Подруге це психологічний ефект. Як цапи знищили наш Гостомель? Отвєточка
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25.11.2024 17:27 Відповісти
поки чекаєш - з'їж зільону какашку
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25.11.2024 17:30 Відповісти
ті хто з'їв стали смердюками
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25.11.2024 17:48 Відповісти
По аеродрому, по аеродрому
АТАКАМС насипав по руснє...
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25.11.2024 16:48 Відповісти
Так, це ескалація.
І чо?
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25.11.2024 16:52 Відповісти
Як удари по паРаше АТАСМS можуть ускладнити перемовини? Навпаки! Прискорять! Нема у пуйла, насправді, ні ядерки, ні засобів доставки, ні сміливості все це застосовувати.

CNN щось пересмикує.
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25.11.2024 17:19 Відповісти
а шо баба Жуля на цю тему каже? "ні адін АТАКАМС не повинен вилітити! інакше ми програли!"
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25.11.2024 17:31 Відповісти
О! Знову продажне вилізло
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25.11.2024 17:51 Відповісти
тупі московити шо це? шо це?, то дід мороз подарунки привіз
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25.11.2024 17:37 Відповісти
новая сістєма ПВО...так ..так... ATACMS називається
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25.11.2024 17:47 Відповісти
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25.11.2024 17:58 Відповісти
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25.11.2024 18:01 Відповісти
Новая система кацпской пєвєо называєцца "табань, ***"...
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25.11.2024 18:06 Відповісти
💃🕺
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25.11.2024 18:15 Відповісти
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25.11.2024 20:30 Відповісти
Що то було,мабуть НЛО! По аєродрому *******!
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25.11.2024 21:56 Відповісти
Кацап был прав - это новая система ПВО, которая уничтожает самолеты на земле. 👌
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26.11.2024 13:29 Відповісти
 
 