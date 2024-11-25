Україна може використовувати ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ, - Білий дім

Сполучені Штати змінили настанови для України й дозволили ЗСУ використовувати американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

Вони (українці - ред.) можуть використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську і навколо нього. Ми змінили настанови й дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх [ракети ATACMS] для ураження саме цих типів цілей", - наголосив Кірбі.

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Удари по Росії

У ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

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