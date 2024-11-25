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Україна може використовувати ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ, - Білий дім

США дозволили Україні бити ATACMS по цілях у Курській області РФ

Сполучені Штати змінили настанови для України й дозволили ЗСУ використовувати американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. 

Вони (українці - ред.) можуть використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську і навколо нього. Ми змінили настанови й дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх [ракети ATACMS] для ураження саме цих типів цілей", - наголосив Кірбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вперше вдарила ракетами ATACMS по аеродрому на Курщині, - ЗМІ. ВIДЕО 

Удари по Росії

У ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

Читайте також: Ракетами ATACMS знищено систему ППО на Курщині, ліквідовано 4 військових РФ, - росЗМІ

Автор: 

США (22769) Кірбі Джон (526) Курськ (1103) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+11
Спасибо родные. А можно еще сделать так чтобы рашисты тоже били ракетами только по луганской области?
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25.11.2024 20:27
+5
Це зветься війна з зів"язаними руками!
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25.11.2024 20:28
+4
Треба показово влупити по чомусь у безпосередньо Курську. Жаль, що неможливо бомбардувати Воронеж. Було б як всім нам подобається.
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25.11.2024 20:26
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Треба показово влупити по чомусь у безпосередньо Курську. Жаль, що неможливо бомбардувати Воронеж. Було б як всім нам подобається.
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25.11.2024 20:26 Відповісти
Спасибо родные. А можно еще сделать так чтобы рашисты тоже били ракетами только по луганской области?
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25.11.2024 20:27 Відповісти
А Стільки жирних цілеи в Донецькіи - Запоріжськіи обл - де ********* скупчення ворога - чого по них не б"ють?
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25.11.2024 20:27 Відповісти
Маєш інформацію про жирну ціль, то чого б не передати зсу,може вони просто не знають?
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25.11.2024 20:38 Відповісти
Шо не знають? - шо там на маленькіи ділянці фронту сконцентровано 500 тис кацапів - вони ж не з пустоти лізуть і кожен день продавлюють нашу оборону
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25.11.2024 20:44 Відповісти
Нужен резонанс, а кому интересно что происходит в этой мясорубке на фронте.
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25.11.2024 21:26 Відповісти
Це зветься війна з зів"язаними руками!
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25.11.2024 20:28 Відповісти
Нє, ну шо? І так було ясно. Тоді нехай повернуть ядерну зброю.
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25.11.2024 20:41 Відповісти
США або бояться путіна або хочуть сидіти на двох стільцях. Цю війну можна було б закінчити за пару годин якби один з флотів США зайшов у Чорне море...Війни могло й не бути взагалі якби гаранти Будапешського меморандуму ввели свої миротворчі війська в Крим, коли бігали зелені чоловічки. Але що зробиш: "чим дальше в ліс тим більше дров".
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25.11.2024 20:43 Відповісти
Один з гарантів свої війська ввів.
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25.11.2024 20:50 Відповісти
Я виправлю це для Білого дому - "Україна може використовувати будь-який вид зброї, що поставляється, для ударів по військових об'єктах, які беруть участь у нападах на Україну".
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25.11.2024 20:46 Відповісти
А чому про це каже який Епштейн , а не сам Кірбі ? Є орігінал промови ?
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25.11.2024 20:47 Відповісти
І три роки страшної війни не пройшло. Дякую Білому Дому, що, нарешті, розв'язали нам руки.
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25.11.2024 20:53 Відповісти
А вони точно наші союзники?
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25.11.2024 21:11 Відповісти
Ні, бо ми не підписували з ними жодних союзних договорів. Вони наразі "партнери", які "нікаму нічєво нє далжни", як тріпався наш Лідор.
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25.11.2024 23:05 Відповісти
Звідки американці знають де та курська область, вони Україну на карті не знайдуть.
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25.11.2024 21:18 Відповісти
Так вроде уже Брянская была.
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25.11.2024 21:24 Відповісти
Там вроде StormShadow, это не их.
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25.11.2024 23:22 Відповісти
 
 