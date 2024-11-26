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Новини Війна
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Морпіхи 36-ї бригади знищили ворожу штурмову групу на двох бронемашинах у Курській області РФ. ВIДЕО

На Курщині морпіхи із 36-ї ОБрМП імені контрадмірала Михайла Білинського знищили ворожу штурмову групу, яка здійснила спробу атакувати українські позиції на двох бронемашинах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами злагодженої бойової роботи бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережі.

"Це лише умовні півгодини з того, що відбувається на лінії бойового зіткнення з ворогом на Курщині. Злагоджені підрозділи миколаївських морських піхотинців продовжують цілодобово тримати оборону та відбивати атаки противника", - пишуть у коментарі українські воїни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останнє звернення російського командира перед повною ліквідацією ворожої групи на Курщині: "Ну его на#уй, никогда сюда не суйтесь". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17160) знищення (7123) 36 окрема бригада морської піхоти (204) Курськ (1082)


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Слава ЗСУ!
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26.11.2024 13:31 Відповісти
Героям Слава!!!
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26.11.2024 13:45 Відповісти
Душевно так.
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26.11.2024 13:52 Відповісти
тричі передивився. Який сюжет... Голлівуд відпочиває! А головне - це щасливий кінець.
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26.11.2024 15:01 Відповісти
Самі боьві бригади виконують завдання хрін йього знає де. Це вторгення ніяк не полегшало нашим військовим протистояння на Сході - ворог просувається і дуже інтенсивно. Забаганки придурка у військовій справі дуже смертельно коштують захисникам(не плутати з чотирижди ухилянтами зеленского). Миколаївці( 79,36, ТРО) влаштовують кладовища орків. Але є зеленский та умеров - вони навмисно постачають браковані міни до ЗСУ - їх ціль - знищеня тих хто ше має мотивацію до захисту своїх - і це не прокурори, судді....- інваліди-пенсіонери у 30 років - хай вони всі передохнуть у страшних муках - як морпіхі з 36 Бригади в Оленівці. Амінь.
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26.11.2024 15:55 Відповісти
Це Курщина , мабуть, де наші Воїни пи@дять кацьапську мразоту
і їх техніку 😕
Молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.11.2024 17:54 Відповісти
Супер! Гарна робота!
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26.11.2024 20:57 Відповісти
 
 