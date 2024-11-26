Морпіхи 36-ї бригади знищили ворожу штурмову групу на двох бронемашинах у Курській області РФ. ВIДЕО
На Курщині морпіхи із 36-ї ОБрМП імені контрадмірала Михайла Білинського знищили ворожу штурмову групу, яка здійснила спробу атакувати українські позиції на двох бронемашинах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами злагодженої бойової роботи бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережі.
"Це лише умовні півгодини з того, що відбувається на лінії бойового зіткнення з ворогом на Курщині. Злагоджені підрозділи миколаївських морських піхотинців продовжують цілодобово тримати оборону та відбивати атаки противника", - пишуть у коментарі українські воїни.
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і їх техніку 😕
Молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️