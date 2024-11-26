РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5113 посетителей онлайн
Новости Война
9 295 7

Морпехи 36-й бригады уничтожили вражескую штурмовую группу на двух бронемашинах в Курской области. ВИДЕО

На Курщине морпехи из 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили вражескую штурмовую группу, которая предприняла попытку атаковать украинские позиции на двух бронемашинах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами слаженной боевой работы бойцы опубликовали на своей странице в соцсети.

"Это лишь условные полчаса из того, что происходит на линии боевого соприкосновения с врагом на Курщине. Слаженные подразделения николаевских морских пехотинцев продолжают круглосуточно держать оборону и отражать атаки противника", - пишут в комментарии украинские воины.

Смотрите также: Спецназовцы ССО неожиданно атаковали вражескую позицию на Курщине и ликвидировали двух россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) уничтожение (6878) 36 отдельная бригада морской пехоты (205) Курск (1089)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
26.11.2024 13:31 Ответить
Героям Слава!!!
показать весь комментарий
26.11.2024 13:45 Ответить
Душевно так.
показать весь комментарий
26.11.2024 13:52 Ответить
тричі передивився. Який сюжет... Голлівуд відпочиває! А головне - це щасливий кінець.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:01 Ответить
Самі боьві бригади виконують завдання хрін йього знає де. Це вторгення ніяк не полегшало нашим військовим протистояння на Сході - ворог просувається і дуже інтенсивно. Забаганки придурка у військовій справі дуже смертельно коштують захисникам(не плутати з чотирижди ухилянтами зеленского). Миколаївці( 79,36, ТРО) влаштовують кладовища орків. Але є зеленский та умеров - вони навмисно постачають браковані міни до ЗСУ - їх ціль - знищеня тих хто ше має мотивацію до захисту своїх - і це не прокурори, судді....- інваліди-пенсіонери у 30 років - хай вони всі передохнуть у страшних муках - як морпіхі з 36 Бригади в Оленівці. Амінь.
показать весь комментарий
26.11.2024 15:55 Ответить
Це Курщина , мабуть, де наші Воїни пи@дять кацьапську мразоту
і їх техніку 😕
Молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
26.11.2024 17:54 Ответить
Супер! Гарна робота!
показать весь комментарий
26.11.2024 20:57 Ответить
 
 