Морпехи 36-й бригады уничтожили вражескую штурмовую группу на двух бронемашинах в Курской области. ВИДЕО

На Курщине морпехи из 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили вражескую штурмовую группу, которая предприняла попытку атаковать украинские позиции на двух бронемашинах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами слаженной боевой работы бойцы опубликовали на своей странице в соцсети.

"Это лишь условные полчаса из того, что происходит на линии боевого соприкосновения с врагом на Курщине. Слаженные подразделения николаевских морских пехотинцев продолжают круглосуточно держать оборону и отражать атаки противника", - пишут в комментарии украинские воины.

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