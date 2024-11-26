Морпехи 36-й бригады уничтожили вражескую штурмовую группу на двух бронемашинах в Курской области. ВИДЕО
На Курщине морпехи из 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили вражескую штурмовую группу, которая предприняла попытку атаковать украинские позиции на двух бронемашинах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами слаженной боевой работы бойцы опубликовали на своей странице в соцсети.
"Это лишь условные полчаса из того, что происходит на линии боевого соприкосновения с врагом на Курщине. Слаженные подразделения николаевских морских пехотинцев продолжают круглосуточно держать оборону и отражать атаки противника", - пишут в комментарии украинские воины.
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і їх техніку 😕
Молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️