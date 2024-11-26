Спецназовцы ССО неожиданно атаковали вражескую позицию на Курщине и ликвидировали двух россиян. ВИДЕО

Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций совершили налет на позиции противника в Курской области и ликвидировали двух российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами удачного боевого выхода спецназовцев опубликована в соцсетях.

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