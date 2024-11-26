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Новости Видео Война
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Спецназовцы ССО неожиданно атаковали вражескую позицию на Курщине и ликвидировали двух россиян. ВИДЕО

Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций совершили налет на позиции противника в Курской области и ликвидировали двух российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами удачного боевого выхода спецназовцев опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под шквалом минометного огня на расстоянии всего нескольких метров бойцы ССО эвакуировали раненого побратима. ВИДЕО

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ССО (526) Курск (1089) бой (158) 73-й морской центр спецопераций (16)


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Бережи Вас Матінко Божа 🙏🏼
Знаю багатьох з цих хлопців це люди це сини Бога
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26.11.2024 09:21 Ответить
Напис на касці хороший... Тільки, чомусь, кацапською...
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26.11.2024 11:24 Ответить
Можливо впала з ліквідованого орка, по відео не розбереш
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26.11.2024 12:59 Ответить
Може... А може - "трофей"... Дід розказував, що вони влітку всією групою носили німецькі чоботи... Німців заплутували - щоб по слідах не вичислили... На зиму їх не брали - ноги сильно промерзали... З-за залізних шипів на підошві... (він до самої Курської дуги ходив радистом в ДРГ. Потім був поранений і списаний у тилові ремонтні майстерні). А тут - така ж ДРГ...
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26.11.2024 13:07 Ответить
Та допомоги двом родинам з ху... лостану отримати біли лади
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26.11.2024 11:30 Ответить
 
 