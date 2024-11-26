Спецпризначенці ССО зненацька атакували ворожу позицію на Курщині та ліквідували двох росіян. ВIДЕО
Оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції противника в Курській області та ліквідували двох російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами вдалого бойового виходу спецпризначенців опублікований у соцмережах.
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Знаю багатьох з цих хлопців це люди це сини Бога