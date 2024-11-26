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Спецпризначенці ССО зненацька атакували ворожу позицію на Курщині та ліквідували двох росіян. ВIДЕО

Оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції противника в Курській області та ліквідували двох російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами вдалого бойового виходу спецпризначенців опублікований у соцмережах.

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Автор: 

ССО (514) Курськ (1082) бій (152) 73-й морський центр спецоперацій (16)


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Знаю багатьох з цих хлопців це люди це сини Бога
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26.11.2024 09:21 Відповісти
Напис на касці хороший... Тільки, чомусь, кацапською...
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26.11.2024 11:24 Відповісти
Можливо впала з ліквідованого орка, по відео не розбереш
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26.11.2024 12:59 Відповісти
Може... А може - "трофей"... Дід розказував, що вони влітку всією групою носили німецькі чоботи... Німців заплутували - щоб по слідах не вичислили... На зиму їх не брали - ноги сильно промерзали... З-за залізних шипів на підошві... (він до самої Курської дуги ходив радистом в ДРГ. Потім був поранений і списаний у тилові ремонтні майстерні). А тут - така ж ДРГ...
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26.11.2024 13:07 Відповісти
Та допомоги двом родинам з ху... лостану отримати біли лади
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26.11.2024 11:30 Відповісти
 
 