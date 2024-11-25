Під шквалом мінометного вогню на відстані лише кількох метрів бійці ССО евакуювали пораненого побратима. ВIДЕО

Під час виконання бойового завдання воїни 8-го полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій України проявили неймовірну мужність та витримку. Попри інтенсивний мінометний обстріл, який вівся на відстані лише кількох метрів, бійці не зупинили евакуацію пораненого побратима.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Наші воїни влаштували засідку для окупантів, знищили гольф-кар разом із 6 російськими солдатами. ВIДЕО