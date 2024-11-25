Під шквалом мінометного вогню на відстані лише кількох метрів бійці ССО евакуювали пораненого побратима. ВIДЕО
Під час виконання бойового завдання воїни 8-го полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій України проявили неймовірну мужність та витримку. Попри інтенсивний мінометний обстріл, який вівся на відстані лише кількох метрів, бійці не зупинили евакуацію пораненого побратима.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+20 Luk Viktor
показати весь коментар25.11.2024 20:46
+16 Наталия П
показати весь коментар25.11.2024 21:07
+13 Yurka Gagarin
показати весь коментар25.11.2024 20:52
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чи це подвиг, чи похуізм, чи втрата стаху, всеодно
хлопці ГЕРОЇ!!!!!!
бо ВР здриснула лиш від новин...........
за добу до ймовірної атаки........