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Під шквалом мінометного вогню на відстані лише кількох метрів бійці ССО евакуювали пораненого побратима. ВIДЕО

Під час виконання бойового завдання воїни 8-го полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій України проявили неймовірну мужність та витримку. Попри інтенсивний мінометний обстріл, який вівся на відстані лише кількох метрів, бійці не зупинили евакуацію пораненого побратима.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Наші воїни влаштували засідку для окупантів, знищили гольф-кар разом із 6 російськими солдатами. ВIДЕО

Автор: 

евакуація (2311) ССО (519)


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Топ коментарі
+20
Респект! Навіть не зупинилися.....
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25.11.2024 20:46
+16
На таких тримається Україна. Вони ще спитають у влади, про браковані міни і не тільки.
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25.11.2024 21:07
+13
Тітани.
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25.11.2024 20:52
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Респект! Навіть не зупинилися.....
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25.11.2024 20:46 Відповісти
На таких тримається Україна. Вони ще спитають у влади, про браковані міни і не тільки.
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25.11.2024 21:07 Відповісти
навіть ноль реакції.....
чи це подвиг, чи похуізм, чи втрата стаху, всеодно
хлопці ГЕРОЇ!!!!!!
бо ВР здриснула лиш від новин...........
за добу до ймовірної атаки........
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25.11.2024 22:06 Відповісти
Тітани.
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25.11.2024 20:52 Відповісти
Храни їх, Господь.
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25.11.2024 21:17 Відповісти
а рускоязикі скоти, які зараз відпочивають в барах і ресторанах, роблять бізнес з росією, саме на крові наших патріотів. Після війни відкриються такі таїнства, що цих тварин потрібно буде різати привселюдно на вулицях, народним трибуналом, а не Гаазьким. Дайте націоналістам владу і хай ллється російська кров і їх прислужників ріками. За все..
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25.11.2024 21:31 Відповісти
Боже, бережи наших захисників! Дай кожному Янгола охоронця!
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25.11.2024 21:41 Відповісти
Міни вони вельми небеспечні, а міни виготовлені владою на 25 мільярдів грн за кошти народу, які повинні врятовувати українськіх захисників - на смітнику.
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25.11.2024 21:54 Відповісти
Слава Нації!!
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25.11.2024 21:58 Відповісти
Просто люди...
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26.11.2024 00:03 Відповісти
це зветься - прикриття вогнем, ось чому вони йдуть впевнено , вони теж же люди , ви чого!)
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26.11.2024 23:46 Відповісти
 
 