Наші воїни влаштували засідку для окупантів, знищили гольф-кар разом із 6 російськими солдатами. ВIДЕО

Оператори 4 полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій влаштувати засідку на росіян на одному із напрямків фронту. Російський бойовий гольф-кар із 6 ворожими піхотинцями рухався вздовж лісосмуги, коли раптом потрапив під вогневе ураження українських захисників.

В результаті нашим бійцям вдалося повністю знищити ворожу групу, а після виконання бойового завдання наша група відійшла без втрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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