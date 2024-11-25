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Наші воїни влаштували засідку для окупантів, знищили гольф-кар разом із 6 російськими солдатами. ВIДЕО

Оператори 4 полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій влаштувати засідку на росіян на одному із напрямків фронту. Російський бойовий гольф-кар із 6 ворожими піхотинцями рухався вздовж лісосмуги, коли раптом потрапив під вогневе ураження українських захисників.

В результаті нашим бійцям вдалося повністю знищити ворожу групу, а після виконання бойового завдання наша група відійшла без втрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Прикордонники знищили РСЗВ БМ-21 "Град", дві гармати і дві гаубиці на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) Сили спеціальних операцій (45)


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Топ коментарі
+8
Наостанок підкоптили пдарів...
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25.11.2024 19:27
+6
Один ще ворушився... Мабуть, змерз... Тому "зігріли"...
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25.11.2024 19:44
+4
Такий гольф мені до вподоби!
Слава ЗСУ !
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25.11.2024 20:06
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Наостанок підкоптили пдарів...
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25.11.2024 19:27 Відповісти
Один ще ворушився... Мабуть, змерз... Тому "зігріли"...
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25.11.2024 19:44 Відповісти
Шість білих лад. Дикуни. Немає ЖОДНОЇ автівки і не хочу. Дикуни
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25.11.2024 19:36 Відповісти
а, що тЮлька тобі талони на дешевий газ, що у х...ла купила не видала? а ти ж так віддано служиш бахіні воНі.
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25.11.2024 21:17 Відповісти
Пекельний гольфкар "Харон"
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25.11.2024 20:02 Відповісти
Такий гольф мені до вподоби!
Слава ЗСУ !
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25.11.2024 20:06 Відповісти
Лісові брати
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25.11.2024 20:12 Відповісти
Ібо НЄ фУЙ ......
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25.11.2024 20:23 Відповісти
Слава героям! А кацапи захопили 2 села на Донеччині,просунулися у Торецьку,Куп'янщині. Сирський,ти в курсі? Чи не пора тобі до стерненка,волонтером. Зустрінься з ним ще раз,на камери,з пресою. Як ти вмієш.
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25.11.2024 21:25 Відповісти
зато хоч наприкінці життя узнали що таке гольф, і покатались на гольф-карі.
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25.11.2024 22:23 Відповісти
То є гра єліти... ЗК тікт в сєку))
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26.11.2024 00:08 Відповісти
 
 