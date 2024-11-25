Наші воїни влаштували засідку для окупантів, знищили гольф-кар разом із 6 російськими солдатами. ВIДЕО
Оператори 4 полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій влаштувати засідку на росіян на одному із напрямків фронту. Російський бойовий гольф-кар із 6 ворожими піхотинцями рухався вздовж лісосмуги, коли раптом потрапив під вогневе ураження українських захисників.
В результаті нашим бійцям вдалося повністю знищити ворожу групу, а після виконання бойового завдання наша група відійшла без втрат.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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