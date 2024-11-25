Прикордонники знищили РСЗВ БМ-21 "Град", дві гармати і дві гаубиці на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Оператори бомберів комендатури РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" продовжують знищувати ворога на Краматорському напрямку.
Воїни знищили дві ворожі самохідні гармати 2С5 "Гіацинт-С", РСЗВ БМ-21 "Град", дві гаубиці. Також спалили дві вантажівки, автомобіль, укриття окупантів та 3 склади боєкомплекту.
Про це повідомили прикордонники у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.
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щоби і іх духу не було в Україні 😡
Бійці, низкий уклін Вам... Ви наше майбутнє!