Прикордонники знищили РСЗВ БМ-21 "Град", дві гармати і дві гаубиці на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Оператори бомберів комендатури РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" продовжують знищувати ворога на Краматорському напрямку.

Воїни знищили дві ворожі самохідні гармати 2С5 "Гіацинт-С", РСЗВ БМ-21 "Град", дві гаубиці. Також спалили дві вантажівки, автомобіль, укриття окупантів та 3 склади боєкомплекту.

Про це повідомили прикордонники у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

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