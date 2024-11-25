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Прикордонники знищили РСЗВ БМ-21 "Град", дві гармати і дві гаубиці на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Оператори бомберів комендатури РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" продовжують знищувати ворога на Краматорському напрямку.

Воїни знищили дві ворожі самохідні гармати 2С5 "Гіацинт-С", РСЗВ БМ-21 "Град", дві гаубиці. Також спалили дві вантажівки, автомобіль, укриття окупантів та 3 склади боєкомплекту.

Про це повідомили прикордонники у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Останнє звернення російського командира перед повною ліквідацією ворожої групи на Курщині: "Ну его на#уй, никогда сюда не суйтесь". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) знищення (7216)


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Бийте кацапів клятих ,
щоби і іх духу не було в Україні 😡
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25.11.2024 18:27 Відповісти
Класна робота, дякуємо козакам прикордонникам . Бийте кацапську наволоч. Нехай вас береже Матір Божа , після війни повертайтеся живі та здорові. Слава ЗСУ!
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25.11.2024 19:54 Відповісти
Невже ті самі прикордонники?
Бійці, низкий уклін Вам... Ви наше майбутнє!
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26.11.2024 00:12 Відповісти
 
 