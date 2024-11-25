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Новини Відео Війна
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Останнє звернення російського командира перед повною ліквідацією ворожої групи на Курщині: "Ну его на#уй, никогда сюда не суйтесь". ВIДЕО

Командир російської групи бійців із позивним "Ларкін" за кілька годин до своєї ліквідації записав відеозвернення, у якому закликав не йти на війну. Ця заява від окупанта пролунала на тлі провальної спроби росіян знищити підрозділ бійців 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади в Курській області.

Російські загарбники після розгрому були змушені ховатися у підвалах без їжі, води та зв’язку цілий тиждень і бути в очікуванні на підкріплення. Однак замість допомоги отримали новий наказ - продовжувати "мʼясний штурм". Ця операція стала останньою для "Ларкіна" і його загону, які зазнали знищення, передає Цензор.НЕТ.

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"Штурмуем деревню, короче полный пи#дец, разъ#бано почти все. Бывают моменты, когда я жалею, что сюда поехал. Ну его на#уй, никогда сюда не суйтесь. Не ищите здесь счастья!", - каже росіянин на відео.

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"Щодня сотні таких же шукачів удачі як Ларкін, закінчують своє життя стикаючись з українським військом. Помилку про рішення йти на цю війну найманці усвідомлюють надто пізно - коли шансів на порятунок вже майже немає. Це відео є прикладом того, як росія посилає на смерть тисячі своїх громадян, які вже перед загибеллю шкодують, що стали жертвами пропаганди і підняли зброю проти українців", - додали до публікації наші бійці.

Також дивіться: Бійці 63-ї ОМБр нищать ворожу техніку та окупантів на лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+38
"бывают моменты когда я жалею..." - в цьому фрейд і порився. так, "маменти слабості руцкого духа". решту часу он "ні а чём не жалеет".
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25.11.2024 16:54
+31
Коли вони сюди їдуть - то думають про "грудь в крестах"... Про "голову в кустах" у них думки не виникають...
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25.11.2024 17:01
+30
Чому ти кацапський телепень то в свому мухосранську не допетрав та інших не відмовив. Тепер годуй хробаків за *****.
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25.11.2024 16:54
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Чому ти кацапський телепень то в свому мухосранську не допетрав та інших не відмовив. Тепер годуй хробаків за *****.
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25.11.2024 16:54 Відповісти
Нема сенсу питати. Він вже у кобзона.
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25.11.2024 21:12 Відповісти
"бывают моменты когда я жалею..." - в цьому фрейд і порився. так, "маменти слабості руцкого духа". решту часу он "ні а чём не жалеет".
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25.11.2024 16:54 Відповісти
Коли вони сюди їдуть - то думають про "грудь в крестах"... Про "голову в кустах" у них думки не виникають...
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25.11.2024 17:01 Відповісти
Вже навряд чи. На початку війни - так, але ж скоро три роки.
Ні, думки у них виникають, але швидко гаснуть.
Причини - то вже інша розмова.
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25.11.2024 17:05 Відповісти
І не мрій!... Там треба таку саму "денацифікацію" робить, як в Німеччині - щоб хоча-б одне покоління змінилося... Тоді, може, щось зрозуміють... І то - у мене є великі сумніви... Їх же вже кілька століть запевняють, що для "рассєяніна" нема нічого знаменнішого, ніж "умереть за Родину"...
Маршалу Манергейму приписують слова: "Ми повинні створить для нашого народу такі умови життя, щоб люди розуміли, ЩО САМЕ вони захищають..."
Путіну приписують інші: "Мы должны создать нашему народу такие условия жизни, чтобы он не боялся умирать - чем такой жизнью жить...".
Більшість самогубств по всьому світу вчиняється саме з цієї причини...
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25.11.2024 17:17 Відповісти
***** на цій ниві не досяг якихось особливих успіхів.
От ІДІЛ досяг. Його солдати без усіляких грошей вбивають до останнього подиху, радіючи майбутній смерті.
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25.11.2024 17:19 Відповісти
Эти мерзкие существа почему-то разговаривают сплошным бессмысленным матом: ублюдки и выродки....
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25.11.2024 22:00 Відповісти
Це у них така "мова"... Побував-би ти у Нечорнозем"ї, та почув, як дівка років десяти "витинає". Діалог:
- Доча! Слетай в сенцы, бражки набери... А то водка у гостей закончилася...
- Нах*й надо? Твои гости - ты и летай!
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25.11.2024 23:07 Відповісти
"Їх же вже кілька століть запевняють, що для "рассєяніна" нема нічого знаменнішого, ніж "умереть за Родину"..."
Так, вони усі нас ненавидять. Але помирати їм зовсім не хочеться. Це ще не кндр, де усі готові за свого пончика померти. Головна причина, через що вони до нас лізуть, банальна-хочеться бабла (на контракти там йдуть в основному не мАсквічі та пІтєрці). Тому що живуть в говні, отримують на роботі копійки, на життя не вистачає, усе у кредитах. А тут обіцяють і підйомні непогані, і зарплату в рази більшу ніж вдома. Щоправда про м'ясні штурми ніхто не розповідає, і про те, що бабла заробити може і не вдасться. соловйови, симоньяни, мардани, скабєєви та інші пі#ари та уй#бки ці теми старанно оминають у своїх студіях по зомбоящику. От і мріють дебіли підзаробити, щоб хоч трохи своє нікчемне життя прикрасити.
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26.11.2024 08:16 Відповісти
Згоден... Але Згоден... Але одне одному не заважає... Економічна та психологічна складові лише підсилюють одна одну...
- - Дяденька! Дяденька! Там лифта нет!...
- *****-а-а-а!...
А українці, перед тим, як кудись лізти - подумають: "А чи варто це робить?"
Товариш розказував: колись рибалили на Дніпрі, в районі Прохорова хутора. Зима. Дніпро замерз... Але в одному місці, під берегом, збереглася велика промоїна... Сусід, переселенець з Росії, "набрався, як жаба мулу", горілки і попер на берег... І пішов не по протоптаній стежечці, навкруги промоїни, а "навпростець... Провалився. Ми прибігли і витягли... Але він знову поліз на закраїну - бо стало жаль шапку, що залишилася на краю промоїни. Ми вмовляли, пробували не пустить. Були "посланы по матушке"... Другий раз пірнув і відразу під лід пішов... А шапка була проста - з кроля...
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26.11.2024 08:45 Відповісти
Скоро 11 років
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25.11.2024 18:36 Відповісти
Більшість Кацапов на Засрашці це відео, нажаль, не побачить.
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25.11.2024 17:00 Відповісти
Тому треба, щоб наші відповідні служби це розповсюджували..а не бюджет проїдали.
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25.11.2024 17:29 Відповісти
Все вони бачать - і все кацапи добре знають - не треба "ліпити" тупізну "були на ученіях".
Перед тим як підписати контракт усвідомлюють що йдуть на штурма за бакси.
А Счастье ВИЯВЛЯЄТЬСЯ є лише в Україні - а на кацапах счастья нєту - це очевидна правда.
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25.11.2024 18:00 Відповісти
saimansay Ви не зрозуміли трохи. Кацапи - нелюди все знають , та не все..... вони йдуть за бакси вбивати "смєшних х#хлов" які "невміють воювати" й їм "нічого не загрожує - патєрьнєт". Кацапам показують тільки "пабеди" а таке віде ні.
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25.11.2024 23:04 Відповісти
На третьому році війни - касапи ВСЕ прекрасно усвідомлюють - що їх кинуть на "мясо" - а йдуть тому, що рядом сидить їх свиносамка і цілодобово пиляє - "денег нет - а ті сідішь - все пашлі і ти іді...". гойда!
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26.11.2024 11:22 Відповісти
Ларкину нужно было книжки читать в детстве, где самородок Шукшин рекомендовал оттяпать два пальца топором в случае чего, глядишь и ещё бы лет 30 синьку бы квасил без проблем.
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25.11.2024 17:02 Відповісти
Він пішов на війну добровільно за гроші - фокуси з відрубуванням пальців не прокатять - лілі-путін виплачує їм десятки тясяч баксів не за те щоб вони в бліндажі сиділи та ковбаски жарили під водочку...
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25.11.2024 18:02 Відповісти
Уясніть собі - жоден кацап не йде на війну добровільно. Борги, жебрацтво, відсутність роботи, тривалий термін тюрми. Відрубавши собі пальці, можна спокійно жити на пенсію батьків чи за рахунок дружини, не думаючи про те що треба кудись їхати на заробітки.
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25.11.2024 19:01 Відповісти
Молюсь за тебя. Чтобы скорее увидеть твою оторванную голову 😁
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25.11.2024 17:09 Відповісти
Чорти у пеклі за тебе сатані помоляться, падло!
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25.11.2024 17:24 Відповісти
Не чорти, а вертухаї ***** дадуть..за те що моргнув під час виконання гімну ссср на вечірній повірці табору в комуністичному раю
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25.11.2024 19:52 Відповісти
Смерть ворогам! Слава Україні!
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25.11.2024 17:45 Відповісти
"Нє іщітє здєсь счаст'я"...
Показові слова: не через пропаганду вони до нас полізли. Їм за щастя людей вбивати, особливо українців. Ще й плюшки обіцяють.
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25.11.2024 17:46 Відповісти
Я помолюсь щоб ти здох со свої путіним. Амінь.
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25.11.2024 17:50 Відповісти
Кляті нацисти вбивають міротворців кідарстану, тримайтєся крєпчє за пакєти нє братья.
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25.11.2024 18:00 Відповісти
Щодня сотні таких же шукачів удачі як Ларкін, закінчують своє життя стикаючись з українським військом. Джерело:
Все вірно. Але також щодня кацапи займають все більше і більше наших територій.
Нажаль, до цих повідомлень починаю звикати.
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25.11.2024 18:52 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
*
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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25.11.2024 19:32 Відповісти
Ванька-довбйоб... Неправильний і алогічний спіч. Хто коли шукав на війні щастя???. Шукають грошей, слави, гострих відчуттів, задоволення своїх політичних амбіцій....Рашобидло пішло за грошима.. То скажи їм що не шукайте легких грошей бо знайдете смерть... Щастя вони шукають. піздец довбйоб..
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25.11.2024 19:54 Відповісти
А "Ларкін" просто закривався...
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25.11.2024 20:18 Відповісти
норм відік з того світу
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25.11.2024 20:37 Відповісти
Добро пожаловать в ад!!!
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25.11.2024 20:54 Відповісти
Як сказав чоловік Симоньян - Украинци нас прєдали, а ми прішлі іх спасать.
Ви розумієте що у них у головах? Те що расєйська пропаганда їм насрала у їхні макітри

Вони нас прийшли спасать, а ми, бачте, невдячні.
Їх вже ніхто не вилікує
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26.11.2024 03:55 Відповісти
сподіваюся, це лайно вже десь гниє в траві
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26.11.2024 09:51 Відповісти
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26.11.2024 13:13 Відповісти
......мабуть він вже знайшов те, про що мріяв...
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26.11.2024 20:55 Відповісти
 
 