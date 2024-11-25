Останнє звернення російського командира перед повною ліквідацією ворожої групи на Курщині: "Ну его на#уй, никогда сюда не суйтесь". ВIДЕО

Командир російської групи бійців із позивним "Ларкін" за кілька годин до своєї ліквідації записав відеозвернення, у якому закликав не йти на війну. Ця заява від окупанта пролунала на тлі провальної спроби росіян знищити підрозділ бійців 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади в Курській області.

Російські загарбники після розгрому були змушені ховатися у підвалах без їжі, води та зв’язку цілий тиждень і бути в очікуванні на підкріплення. Однак замість допомоги отримали новий наказ - продовжувати "мʼясний штурм". Ця операція стала останньою для "Ларкіна" і його загону, які зазнали знищення, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти збирають напівзогнилі рештки своїх "двохсотих": "Парней по частям собираем. Вот она - голова!". ВIДЕО 18+

"Штурмуем деревню, короче полный пи#дец, разъ#бано почти все. Бывают моменты, когда я жалею, что сюда поехал. Ну его на#уй, никогда сюда не суйтесь. Не ищите здесь счастья!", - каже росіянин на відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залишки окупантів у морзі Ростова: "Де вас шукати, долбо#оби?! Пацани, де тут мій летьоха на Іркутськ?" 18+. ВIДЕО

"Щодня сотні таких же шукачів удачі як Ларкін, закінчують своє життя стикаючись з українським військом. Помилку про рішення йти на цю війну найманці усвідомлюють надто пізно - коли шансів на порятунок вже майже немає. Це відео є прикладом того, як росія посилає на смерть тисячі своїх громадян, які вже перед загибеллю шкодують, що стали жертвами пропаганди і підняли зброю проти українців", - додали до публікації наші бійці.

Також дивіться: Бійці 63-ї ОМБр нищать ворожу техніку та окупантів на лиманському напрямку. ВIДЕО