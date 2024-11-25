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Окупанти збирають напівзогнилі рештки своїх "двохсотих": "Парней по частям собираем. Вот она - голова!". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому похоронна команда армії РФ збирає рештки своїх ліквідованих поплічників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі окупанти збирають докупи напівзогнили тіло поплічника для евакуації у Росію.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сапери-окупанти марно намагаються зупинити автомобіль зі своїми поплічниками, який їде на щойно встановлені міни: "Валера, машину тормози! Левее, бл#дь!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216)


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Топ коментарі
+15
вас сюди ніхто не звав. здохніть підари
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25.11.2024 11:29
+13
рашистській канструктар-сабєрі ваньку і палучі бєлую ладу...
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25.11.2024 11:30
+8
А могли б на своїх болотах бояру жлуктити і маньку валити. А так маєте ''лєго-конструктор'' з таких самих йолопів.
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25.11.2024 11:33
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Норм - Франкінштеини виидуть
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25.11.2024 11:27 Відповісти
Була б у кацапа голова з мізками , то ніколи не пішов би воювати
в Украіну !!
Здохли орки і навіть не знають за що !
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25.11.2024 12:58 Відповісти
Лично я смотрю такие видосик про орков во время тревоги. И, знаете, психика сразу переходит из тревожного в очень даже устойчивое состояние.
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25.11.2024 19:34 Відповісти
А що це на москаликів найшло?
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25.11.2024 11:27 Відповісти
постановка турботи про "новую еліту"
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25.11.2024 13:49 Відповісти
"Вот она - голова!"

А в футбол слабо зіграти?
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25.11.2024 11:28 Відповісти
вас сюди ніхто не звав. здохніть підари
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25.11.2024 11:29 Відповісти
рашистській канструктар-сабєрі ваньку і палучі бєлую ладу...
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25.11.2024 11:30 Відповісти
пакєтік пєльмєнєй
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25.11.2024 11:38 Відповісти
Угу....В масштабе 1:200.
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25.11.2024 12:52 Відповісти
А могли б на своїх болотах бояру жлуктити і маньку валити. А так маєте ''лєго-конструктор'' з таких самих йолопів.
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25.11.2024 11:33 Відповісти
.... якщо ноги не знайдуть - білу ладу дадуть без шин і без запаски!
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25.11.2024 11:37 Відповісти
- ******* моладасті нашєй, ******* бєз каторай нам нє жить!!

Родичі отримають KIT-набір "Лада-Каліна-Handmade"
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25.11.2024 11:37 Відповісти
Вані на прізвисько "лєго"
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25.11.2024 11:41 Відповісти
Навіщо збираєте вилупки? Хоч якась користь від дохлих кацапів, і тварини ситі і землю удобрять!
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25.11.2024 11:42 Відповісти
Були "заробітчани", а стали глядачами на концерті кобзона.
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25.11.2024 12:05 Відповісти
А где твоя вторая ручечка?" - спросил дяденька... "АВОТОНА!!!" - вскричала тётенька и протянула ручечку, чтобы задушить дяденьку за горлышко
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25.11.2024 12:22 Відповісти
Цікаво, з чого роблять пельмені, шо даюь за нищеного ваньку.
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25.11.2024 12:35 Відповісти
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25.11.2024 12:39 Відповісти
І єта ми есчо нє начіналі!
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25.11.2024 13:08 Відповісти
А тем временем на площади Павших Борцов появился новый могильный холмик и жестяной обелиск, заставленный искусственными венками. Если раздвинуть венки, можно было прочесть:

КапитанАФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ МИЛЯГА(1903-1941)геройски погиб в боюс белочонкинской бандой

Говорят, через некоторое время, захватив Долговский район, немцы вскрыли могилу и найденный череп передали местному краеведческому музею, где в отделе «Современный период» он лежал под стеклом. Тут же была и разъясняющая табличка с текстом на двух языках:

Череп советского комиссара Миляги.
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25.11.2024 13:37 Відповісти
Ліза-дохтур пачініт, александров спляшет, накабздон спаёт... Для ванек - лего-пати 24/7/365
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25.11.2024 14:11 Відповісти
"Leg-O", "Hand-O", and "Head-O". The "Ass-O" is still missing.
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25.11.2024 14:42 Відповісти
Думаю шо то все таки жопа а не голова..
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25.11.2024 15:14 Відповісти
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25.11.2024 16:19 Відповісти
роднє пьєльмьєні з "братіка" зроблять
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25.11.2024 17:31 Відповісти
Lego 18+
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25.11.2024 18:12 Відповісти
голова то в хозяйстве пригодится..и отлить куда можна завсегда...на расее голова єто нужная вешчь..
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25.11.2024 22:38 Відповісти
 
 