Окупанти збирають напівзогнилі рештки своїх "двохсотих": "Парней по частям собираем. Вот она - голова!". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому похоронна команда армії РФ збирає рештки своїх ліквідованих поплічників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі окупанти збирають докупи напівзогнили тіло поплічника для евакуації у Росію.

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