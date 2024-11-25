Окупанти збирають напівзогнилі рештки своїх "двохсотих": "Парней по частям собираем. Вот она - голова!". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому похоронна команда армії РФ збирає рештки своїх ліквідованих поплічників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі окупанти збирають докупи напівзогнили тіло поплічника для евакуації у Росію.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+15 Diesel_Sasha
показати весь коментар25.11.2024 11:29
+13 Александр Чуднивец #474549
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+8 Валерій Кваша
показати весь коментар25.11.2024 11:33
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Говорят, через некоторое время, захватив Долговский район, немцы вскрыли могилу и найденный череп передали местному краеведческому музею, где в отделе «Современный период» он лежал под стеклом. Тут же была и разъясняющая табличка с текстом на двух языках:
Череп советского комиссара Миляги.