Оккупанты собирают полусгнившие останки своих "двухсотых": "Парней по частям собираем. Вот она - голова!". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой похоронная команда армии РФ собирает останки своих ликвидированных приспешников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи оккупанты собирают воедино полусгнившее тело приспешника для эвакуации в Россию.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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