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Оккупанты собирают полусгнившие останки своих "двухсотых": "Парней по частям собираем. Вот она - голова!". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой похоронная команда армии РФ собирает останки своих ликвидированных приспешников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи оккупанты собирают воедино полусгнившее тело приспешника для эвакуации в Россию.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Саперы-оккупанты тщетно пытаются остановить автомобиль со своими приспешниками, который едет на только что установленные мины: "Валера, машину тормози! Левее, бл#дь!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19123) уничтожение (6864)


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Топ комментарии
+15
вас сюди ніхто не звав. здохніть підари
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25.11.2024 11:29
+13
рашистській канструктар-сабєрі ваньку і палучі бєлую ладу...
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25.11.2024 11:30
+8
А могли б на своїх болотах бояру жлуктити і маньку валити. А так маєте ''лєго-конструктор'' з таких самих йолопів.
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25.11.2024 11:33
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Норм - Франкінштеини виидуть
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25.11.2024 11:27 Ответить
Була б у кацапа голова з мізками , то ніколи не пішов би воювати
в Украіну !!
Здохли орки і навіть не знають за що !
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25.11.2024 12:58 Ответить
Лично я смотрю такие видосик про орков во время тревоги. И, знаете, психика сразу переходит из тревожного в очень даже устойчивое состояние.
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25.11.2024 19:34 Ответить
А що це на москаликів найшло?
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25.11.2024 11:27 Ответить
постановка турботи про "новую еліту"
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25.11.2024 13:49 Ответить
"Вот она - голова!"

А в футбол слабо зіграти?
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25.11.2024 11:28 Ответить
вас сюди ніхто не звав. здохніть підари
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25.11.2024 11:29 Ответить
рашистській канструктар-сабєрі ваньку і палучі бєлую ладу...
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25.11.2024 11:30 Ответить
пакєтік пєльмєнєй
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25.11.2024 11:38 Ответить
Угу....В масштабе 1:200.
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25.11.2024 12:52 Ответить
А могли б на своїх болотах бояру жлуктити і маньку валити. А так маєте ''лєго-конструктор'' з таких самих йолопів.
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25.11.2024 11:33 Ответить
.... якщо ноги не знайдуть - білу ладу дадуть без шин і без запаски!
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25.11.2024 11:37 Ответить
- ******* моладасті нашєй, ******* бєз каторай нам нє жить!!

Родичі отримають KIT-набір "Лада-Каліна-Handmade"
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25.11.2024 11:37 Ответить
Вані на прізвисько "лєго"
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25.11.2024 11:41 Ответить
Навіщо збираєте вилупки? Хоч якась користь від дохлих кацапів, і тварини ситі і землю удобрять!
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25.11.2024 11:42 Ответить
Були "заробітчани", а стали глядачами на концерті кобзона.
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25.11.2024 12:05 Ответить
А где твоя вторая ручечка?" - спросил дяденька... "АВОТОНА!!!" - вскричала тётенька и протянула ручечку, чтобы задушить дяденьку за горлышко
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25.11.2024 12:22 Ответить
Цікаво, з чого роблять пельмені, шо даюь за нищеного ваньку.
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25.11.2024 12:35 Ответить
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25.11.2024 12:39 Ответить
І єта ми есчо нє начіналі!
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25.11.2024 13:08 Ответить
А тем временем на площади Павших Борцов появился новый могильный холмик и жестяной обелиск, заставленный искусственными венками. Если раздвинуть венки, можно было прочесть:

КапитанАФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ МИЛЯГА(1903-1941)геройски погиб в боюс белочонкинской бандой

Говорят, через некоторое время, захватив Долговский район, немцы вскрыли могилу и найденный череп передали местному краеведческому музею, где в отделе «Современный период» он лежал под стеклом. Тут же была и разъясняющая табличка с текстом на двух языках:

Череп советского комиссара Миляги.
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25.11.2024 13:37 Ответить
Ліза-дохтур пачініт, александров спляшет, накабздон спаёт... Для ванек - лего-пати 24/7/365
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25.11.2024 14:11 Ответить
"Leg-O", "Hand-O", and "Head-O". The "Ass-O" is still missing.
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25.11.2024 14:42 Ответить
Думаю шо то все таки жопа а не голова..
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25.11.2024 15:14 Ответить
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25.11.2024 16:19 Ответить
роднє пьєльмьєні з "братіка" зроблять
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25.11.2024 17:31 Ответить
Lego 18+
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25.11.2024 18:12 Ответить
голова то в хозяйстве пригодится..и отлить куда можна завсегда...на расее голова єто нужная вешчь..
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25.11.2024 22:38 Ответить
 
 