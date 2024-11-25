Оккупанты собирают полусгнившие останки своих "двухсотых": "Парней по частям собираем. Вот она - голова!". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой похоронная команда армии РФ собирает останки своих ликвидированных приспешников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи оккупанты собирают воедино полусгнившее тело приспешника для эвакуации в Россию.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+15 Diesel_Sasha
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Говорят, через некоторое время, захватив Долговский район, немцы вскрыли могилу и найденный череп передали местному краеведческому музею, где в отделе «Современный период» он лежал под стеклом. Тут же была и разъясняющая табличка с текстом на двух языках:
Череп советского комиссара Миляги.