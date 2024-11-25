Саперы-оккупанты тщетно пытаются остановить автомобиль со своими приспешниками, который едет на только что установленные мины: "Валера, машину тормози! Левее, бл#дь!". ВИДЕО

Автомобиль с оккупантами взорвался, наехав на мину, которую только что установили российские саперы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что один из оккупантов пытался предупредить своих приспешников о минировании, однако тщетно. Более того, автомобиль сбил его за мгновение до взрыва.

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