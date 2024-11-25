РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9957 посетителей онлайн
Новости Видео Война
23 087 65

Саперы-оккупанты тщетно пытаются остановить автомобиль со своими приспешниками, который едет на только что установленные мины: "Валера, машину тормози! Левее, бл#дь!". ВИДЕО

Автомобиль с оккупантами взорвался, наехав на мину, которую только что установили российские саперы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что один из оккупантов пытался предупредить своих приспешников о минировании, однако тщетно. Более того, автомобиль сбил его за мгновение до взрыва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытался прорвать оборону на Запорожском направлении, ВСУ нанесли превентивные удары, - Баргилевич

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Оккупант "самоликвидировался" на мине ТМ-62, которую с близкого расстояния пытался забросить в окно многоэтажки.. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19123) курьез (4056) русский мир (612) сапер (135)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+47
Гарний флешмоб...
показать весь комментарий
25.11.2024 09:09
+24
показать весь комментарий
25.11.2024 09:20
+19
- А гдє Валєра?
- Вон там. И там... И єщьо там...
показать весь комментарий
25.11.2024 09:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарний флешмоб...
показать весь комментарий
25.11.2024 09:09 Ответить
Валєру шкода. А ні, не шкода
показать весь комментарий
25.11.2024 11:38 Ответить
Там багато валєр. Це расходнік
показать весь комментарий
25.11.2024 13:35 Ответить
На премію Дарвіна тягне, чи ні?!
показать весь комментарий
25.11.2024 16:30 Ответить
Вперед! - на міни! -- а шо не так?
показать весь комментарий
25.11.2024 09:09 Ответить
якщо 2 рази повернути "направо" - то можна опинитися дома!
якщо 1 раз повернути "наліво" - то одразу на концерт кабздона!
показать весь комментарий
25.11.2024 09:14 Ответить
у будь-якому випадку в домовині
показать весь комментарий
25.11.2024 09:19 Ответить
👍
показать весь комментарий
25.11.2024 09:22 Ответить
В домовині-це в кращому випадку, бо в чорному поліетилені або взагалі якась звірина обгризе
показать весь комментарий
25.11.2024 09:43 Ответить
Бравооо!!!
показать весь комментарий
25.11.2024 09:19 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2024 09:20 Ответить
Накидані просто фхлам.
показать весь комментарий
25.11.2024 09:20 Ответить
не , це лишня хромосома
показать весь комментарий
25.11.2024 09:21 Ответить
Кінокомедії як жанр фільмів це, насправді, документальні фільми для кацапів.
показать весь комментарий
25.11.2024 09:20 Ответить
І не кажи... За службу в армії наслухався і набачився ТАКОГО, що в Голлівуді придумать навіть не можна... Один придурок (десь в РОсії) міряв пальцем температуру рідкого кисню... Інші (ще у Німеччині) "купали" командира танка (додумалися зарядить у ствол заряд і влить зверху відро води - через ствол) А потім пальнули... Перебило навпіл... У Чорткові два прапора вирішили "покататься" - причепили до мотоцикла пороховий прискорювач (тяга - 7 тон). Розігналися і злетіли. А потім - вибухнули... Співслужбовець по ШМАС зуби "лікував" - боліли постійно... Так замість соди та відвару дубової кори "лікувася" у промені "подхаліма" (висотомір на аеродромі)... Долікувався до того, що волосся повипадало. Отримав випромінення і помер у госпіталі...
Якщо все перераховувать - сторінки не вистачить...
показать весь комментарий
25.11.2024 11:30 Ответить
жах якийсь...
показать весь комментарий
26.11.2024 02:50 Ответить
Не те слово...
показать весь комментарий
26.11.2024 07:03 Ответить
Якщо це постановка, а Невзоров на своєму ресурсі стверджує, що ні, то вона дуже реалістична мистецька, нехай навіть це елемент пропагандистської війни, а якщо, дійсно, правда, тоді премію Дарвіна - і саперу, якого бортанула за міст бронемашина (хоч можна кидок списати на "дружній вогонь"), і екіпажу бронемашини.
показать весь комментарий
25.11.2024 09:21 Ответить
Аде там "бронемашина"?
Схоже на китайське багі і на вигляд і за звуком двигуна.
показать весь комментарий
25.11.2024 10:26 Ответить
Хіба це має значення, все одно не розгледіти, що їхало, принаймні, це не "Нива", головне, з точки зору українця, щоб не що їхало, головне, щоб не доїхало, щоб вбивати українців
показать весь комментарий
25.11.2024 10:36 Ответить
Там чудово видно що то китайська відкрита таратайка.
Ви там ще й міст якійсь побачили: "бортанула за міст бронемашина".
Якщо ви бачите там якійсь міст у кадрі то може там і танк був а не багі.
показать весь комментарий
25.11.2024 10:45 Ответить
Подивіться на дерева. Вони ростуть явно нижче за рівень дороги. Це явно міст, але не через ріку, а можливо через яр якийсь.
показать весь комментарий
25.11.2024 10:56 Ответить
Я все добре бачу, тому й написав: мосту у кадрі немає (можливо він є за спиною оператора). Валєру відкинуло від удару на відбійник, ніякого "бортанула за міст бронемашина" там немає.
показать весь комментарий
25.11.2024 11:05 Ответить
Ну може не за міст, а лише через відбійник. Кацапєту від цього не легше
показать весь комментарий
25.11.2024 11:19 Ответить
Це не так, шановна пані, що їхало, не можна погано розібрати на відео, зараз і у нас, і у них вистачає легких бронеавтомобілів (на колесах, а не гусеницях, наприклад, у них "Ахмад"), але що стосується дороги, це явно віадук, подивіться на дерева, що видно в кадрі, вони начебто ростуть не від корневищ, а з середини зросту, на підйомі, дорогу планували, у цьому місці її хрін об'їдеш.
показать весь комментарий
25.11.2024 12:04 Ответить
Вибачте, я подумав, перш ніж перечитав коментарі, що Пузяка, це вона, я не хотів Вас образити.
показать весь комментарий
25.11.2024 12:53 Ответить
Міст це: "споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд".
Дерева я бачу, міст - ні.
У кадрі мосту немає. Валєра від удару відлетів, частково зачепив відбійник та залетів під нього, можливо скотився й далі, тим самим уникнув ураження від вибуху.

То є багі, там немає даху, це дуже добре видно. Бронеавтомобіль-кабріолет - це трохи нонсенс.
Якщо ви це чомусь не бачите - слухайте хоча би звук двигуна, на бронеавтомобіль таке не ставлять. Ще добре чути як (та що) з таратайки кричать. Як би там була якась кабіна - того не було би чути так добре.

"Ахмад" це чай. Те що в кадирівців то є "Ахмат".

Я розумію що це все не настільки важливо щоби сперечатися про це півдоби
показать весь комментарий
25.11.2024 13:19 Ответить
Ах Валєра.
показать весь комментарий
25.11.2024 09:22 Ответить
Ех, Валєра...
показать весь комментарий
25.11.2024 09:54 Ответить
.....валєра?..
показать весь комментарий
25.11.2024 10:26 Ответить
Валєра, ти спіной парєбрік паламал - будєшь рємонтіровать !
показать весь комментарий
25.11.2024 10:31 Ответить
шас спою - Остання путь , остання путь ......
показать весь комментарий
25.11.2024 09:24 Ответить
вже не почують пісню
показать весь комментарий
25.11.2024 09:54 Ответить
ритуал вимагає. але руссеие не люди, то не важливо чи почують, прикопати як собаку
показать весь комментарий
25.11.2024 11:36 Ответить
Дуже гарно.Знищено машину разом с кацапами силами і засобами самих кацапів.Сподіваюсь сапер якого збила машина теж має травми/переломи.
показать весь комментарий
25.11.2024 09:24 Ответить
Там тому саперу однозначно тризда, і екіпажу теж.
На самому цікавому місці закінчилась зйомка.
показать весь комментарий
25.11.2024 10:12 Ответить
Сподіваюся, що зйомка закінчилася тому, що камеру разом з оператором розкідорасило вибуховою хвилею.
показать весь комментарий
25.11.2024 10:54 Ответить
ай маладца...
показать весь комментарий
25.11.2024 09:24 Ответить
Водій хотів би повернути або зупинитися, але білу ладу його самка хотіла ще більше...
показать весь комментарий
25.11.2024 10:14 Ответить
- А гдє Валєра?
- Вон там. И там... И єщьо там...
показать весь комментарий
25.11.2024 09:26 Ответить
Пакетований вже Валєра.
показать весь комментарий
25.11.2024 09:29 Ответить
Органічні добрива "Валєра".
показать весь комментарий
25.11.2024 10:33 Ответить
даремно цей Валєра так метушився..., ну ********** дебіли швидкість...
показать весь комментарий
25.11.2024 09:28 Ответить
Там все, мабуть, простіше було - кацапи прийняли своїх саперів за нашу ДРГ... ТОму і поїхали збивать ... Щоб прорваться...
показать весь комментарий
25.11.2024 11:37 Ответить
Головне що все в них вийшло...
показать весь комментарий
25.11.2024 13:16 Ответить
Це вподобайка 👍
показать весь комментарий
25.11.2024 09:46 Ответить
Там старий вірменський мультфільм був
"Нє дєлай людям добро - брось єго в воду"
показать весь комментарий
25.11.2024 09:53 Ответить
Ахахахах!!₴!
На біс!!!
показать весь комментарий
25.11.2024 09:56 Ответить
Чому на самому цікавому ролик обривається .
показать весь комментарий
25.11.2024 10:06 Ответить
О добре...зразу в прожарочну..на жовтий кек..а там тепло і музика..грає кобзон через гучномовець
показать весь комментарий
25.11.2024 10:07 Ответить
надо повторіть
показать весь комментарий
25.11.2024 10:24 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2024 10:26 Ответить
Підняли настрій.
показать весь комментарий
25.11.2024 10:28 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2024 10:53 Ответить
Хлопець не ходив до логопеда. А дарма
показать весь комментарий
25.11.2024 11:13 Ответить
Хіба там був хлопець?
показать весь комментарий
25.11.2024 11:15 Ответить
Воділа: "Уйди, долбо@б!".
показать весь комментарий
25.11.2024 11:14 Ответить
Епічно...кацаби як завжди...😁🎉
показать весь комментарий
25.11.2024 11:29 Ответить
Сдаеться мне, что это была комедия.
показать весь комментарий
25.11.2024 12:49 Ответить
Не пропадать же добру!
показать весь комментарий
25.11.2024 12:51 Ответить
Страйк!
показать весь комментарий
25.11.2024 14:15 Ответить
Туди їм і дорога!
показать весь комментарий
25.11.2024 21:48 Ответить
Твой виход Валєра!
показать весь комментарий
25.11.2024 23:06 Ответить
 
 