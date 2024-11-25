Саперы-оккупанты тщетно пытаются остановить автомобиль со своими приспешниками, который едет на только что установленные мины: "Валера, машину тормози! Левее, бл#дь!". ВИДЕО
Автомобиль с оккупантами взорвался, наехав на мину, которую только что установили российские саперы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что один из оккупантов пытался предупредить своих приспешников о минировании, однако тщетно. Более того, автомобиль сбил его за мгновение до взрыва.
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якщо 1 раз повернути "наліво" - то одразу на концерт кабздона!
Якщо все перераховувать - сторінки не вистачить...
Схоже на китайське багі і на вигляд і за звуком двигуна.
Ви там ще й міст якійсь побачили: "бортанула за міст бронемашина".
Якщо ви бачите там якійсь міст у кадрі то може там і танк був а не багі.
Дерева я бачу, міст - ні.
У кадрі мосту немає. Валєра від удару відлетів, частково зачепив відбійник та залетів під нього, можливо скотився й далі, тим самим уникнув ураження від вибуху.
То є багі, там немає даху, це дуже добре видно. Бронеавтомобіль-кабріолет - це трохи нонсенс.
Якщо ви це чомусь не бачите - слухайте хоча би звук двигуна, на бронеавтомобіль таке не ставлять. Ще добре чути як (та що) з таратайки кричать. Як би там була якась кабіна - того не було би чути так добре.
"Ахмад" це чай. Те що в кадирівців то є "Ахмат".
Я розумію що це все не настільки важливо щоби сперечатися про це півдоби
На самому цікавому місці закінчилась зйомка.
- Вон там. И там... И єщьо там...
"Нє дєлай людям добро - брось єго в воду"
На біс!!!