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Новини Відео Війна
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Сапери-окупанти марно намагаються зупинити автомобіль зі своїми поплічниками, який їде на щойно встановлені міни: "Валера, машину тормози! Левее, бл#дь!". ВIДЕО

Автомобіль з окупантами вибухнув, наїхавши на міну, яку щойно встановили російські сапери.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що один із окупантів намагався попередити своїх поплічників про мінування, однак марно. Більше того, автомобіль збив його за мить до вибуху.

Також дивіться: Троє військових армії РФ розбирають боєприпас сокирою та зубилом. ВIДЕО 18+

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться: Окупант "самоліквідувався" на міні ТМ-62, яку зблизька намагався закинути у вікно багатоповерхівки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) курйоз (571) русский мир (452) сапер (194)


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Топ коментарі
+47
Гарний флешмоб...
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25.11.2024 09:09
+24
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25.11.2024 09:20
+19
- А гдє Валєра?
- Вон там. И там... И єщьо там...
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25.11.2024 09:26
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Гарний флешмоб...
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25.11.2024 09:09 Відповісти
Валєру шкода. А ні, не шкода
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25.11.2024 11:38 Відповісти
Там багато валєр. Це расходнік
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25.11.2024 13:35 Відповісти
На премію Дарвіна тягне, чи ні?!
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25.11.2024 16:30 Відповісти
Вперед! - на міни! -- а шо не так?
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25.11.2024 09:09 Відповісти
якщо 2 рази повернути "направо" - то можна опинитися дома!
якщо 1 раз повернути "наліво" - то одразу на концерт кабздона!
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25.11.2024 09:14 Відповісти
у будь-якому випадку в домовині
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25.11.2024 09:19 Відповісти
👍
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25.11.2024 09:22 Відповісти
В домовині-це в кращому випадку, бо в чорному поліетилені або взагалі якась звірина обгризе
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25.11.2024 09:43 Відповісти
Бравооо!!!
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25.11.2024 09:19 Відповісти
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25.11.2024 09:20 Відповісти
Накидані просто фхлам.
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25.11.2024 09:20 Відповісти
не , це лишня хромосома
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25.11.2024 09:21 Відповісти
Кінокомедії як жанр фільмів це, насправді, документальні фільми для кацапів.
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25.11.2024 09:20 Відповісти
І не кажи... За службу в армії наслухався і набачився ТАКОГО, що в Голлівуді придумать навіть не можна... Один придурок (десь в РОсії) міряв пальцем температуру рідкого кисню... Інші (ще у Німеччині) "купали" командира танка (додумалися зарядить у ствол заряд і влить зверху відро води - через ствол) А потім пальнули... Перебило навпіл... У Чорткові два прапора вирішили "покататься" - причепили до мотоцикла пороховий прискорювач (тяга - 7 тон). Розігналися і злетіли. А потім - вибухнули... Співслужбовець по ШМАС зуби "лікував" - боліли постійно... Так замість соди та відвару дубової кори "лікувася" у промені "подхаліма" (висотомір на аеродромі)... Долікувався до того, що волосся повипадало. Отримав випромінення і помер у госпіталі...
Якщо все перераховувать - сторінки не вистачить...
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25.11.2024 11:30 Відповісти
жах якийсь...
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26.11.2024 02:50 Відповісти
Не те слово...
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26.11.2024 07:03 Відповісти
Якщо це постановка, а Невзоров на своєму ресурсі стверджує, що ні, то вона дуже реалістична мистецька, нехай навіть це елемент пропагандистської війни, а якщо, дійсно, правда, тоді премію Дарвіна - і саперу, якого бортанула за міст бронемашина (хоч можна кидок списати на "дружній вогонь"), і екіпажу бронемашини.
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25.11.2024 09:21 Відповісти
Аде там "бронемашина"?
Схоже на китайське багі і на вигляд і за звуком двигуна.
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25.11.2024 10:26 Відповісти
Хіба це має значення, все одно не розгледіти, що їхало, принаймні, це не "Нива", головне, з точки зору українця, щоб не що їхало, головне, щоб не доїхало, щоб вбивати українців
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25.11.2024 10:36 Відповісти
Там чудово видно що то китайська відкрита таратайка.
Ви там ще й міст якійсь побачили: "бортанула за міст бронемашина".
Якщо ви бачите там якійсь міст у кадрі то може там і танк був а не багі.
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25.11.2024 10:45 Відповісти
Подивіться на дерева. Вони ростуть явно нижче за рівень дороги. Це явно міст, але не через ріку, а можливо через яр якийсь.
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25.11.2024 10:56 Відповісти
Я все добре бачу, тому й написав: мосту у кадрі немає (можливо він є за спиною оператора). Валєру відкинуло від удару на відбійник, ніякого "бортанула за міст бронемашина" там немає.
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25.11.2024 11:05 Відповісти
Ну може не за міст, а лише через відбійник. Кацапєту від цього не легше
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25.11.2024 11:19 Відповісти
Це не так, шановна пані, що їхало, не можна погано розібрати на відео, зараз і у нас, і у них вистачає легких бронеавтомобілів (на колесах, а не гусеницях, наприклад, у них "Ахмад"), але що стосується дороги, це явно віадук, подивіться на дерева, що видно в кадрі, вони начебто ростуть не від корневищ, а з середини зросту, на підйомі, дорогу планували, у цьому місці її хрін об'їдеш.
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25.11.2024 12:04 Відповісти
Вибачте, я подумав, перш ніж перечитав коментарі, що Пузяка, це вона, я не хотів Вас образити.
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25.11.2024 12:53 Відповісти
Міст це: "споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд".
Дерева я бачу, міст - ні.
У кадрі мосту немає. Валєра від удару відлетів, частково зачепив відбійник та залетів під нього, можливо скотився й далі, тим самим уникнув ураження від вибуху.

То є багі, там немає даху, це дуже добре видно. Бронеавтомобіль-кабріолет - це трохи нонсенс.
Якщо ви це чомусь не бачите - слухайте хоча би звук двигуна, на бронеавтомобіль таке не ставлять. Ще добре чути як (та що) з таратайки кричать. Як би там була якась кабіна - того не було би чути так добре.

"Ахмад" це чай. Те що в кадирівців то є "Ахмат".

Я розумію що це все не настільки важливо щоби сперечатися про це півдоби
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25.11.2024 13:19 Відповісти
Ах Валєра.
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25.11.2024 09:22 Відповісти
Ех, Валєра...
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25.11.2024 09:54 Відповісти
.....валєра?..
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25.11.2024 10:26 Відповісти
Валєра, ти спіной парєбрік паламал - будєшь рємонтіровать !
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25.11.2024 10:31 Відповісти
шас спою - Остання путь , остання путь ......
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25.11.2024 09:24 Відповісти
вже не почують пісню
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25.11.2024 09:54 Відповісти
ритуал вимагає. але руссеие не люди, то не важливо чи почують, прикопати як собаку
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25.11.2024 11:36 Відповісти
Дуже гарно.Знищено машину разом с кацапами силами і засобами самих кацапів.Сподіваюсь сапер якого збила машина теж має травми/переломи.
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25.11.2024 09:24 Відповісти
Там тому саперу однозначно тризда, і екіпажу теж.
На самому цікавому місці закінчилась зйомка.
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25.11.2024 10:12 Відповісти
Сподіваюся, що зйомка закінчилася тому, що камеру разом з оператором розкідорасило вибуховою хвилею.
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25.11.2024 10:54 Відповісти
ай маладца...
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25.11.2024 09:24 Відповісти
Водій хотів би повернути або зупинитися, але білу ладу його самка хотіла ще більше...
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25.11.2024 10:14 Відповісти
- А гдє Валєра?
- Вон там. И там... И єщьо там...
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25.11.2024 09:26 Відповісти
Пакетований вже Валєра.
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25.11.2024 09:29 Відповісти
Органічні добрива "Валєра".
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25.11.2024 10:33 Відповісти
даремно цей Валєра так метушився..., ну ********** дебіли швидкість...
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25.11.2024 09:28 Відповісти
Там все, мабуть, простіше було - кацапи прийняли своїх саперів за нашу ДРГ... ТОму і поїхали збивать ... Щоб прорваться...
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25.11.2024 11:37 Відповісти
Головне що все в них вийшло...
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25.11.2024 13:16 Відповісти
Це вподобайка 👍
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25.11.2024 09:46 Відповісти
Там старий вірменський мультфільм був
"Нє дєлай людям добро - брось єго в воду"
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25.11.2024 09:53 Відповісти
Ахахахах!!₴!
На біс!!!
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25.11.2024 09:56 Відповісти
Чому на самому цікавому ролик обривається .
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25.11.2024 10:06 Відповісти
О добре...зразу в прожарочну..на жовтий кек..а там тепло і музика..грає кобзон через гучномовець
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25.11.2024 10:07 Відповісти
надо повторіть
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25.11.2024 10:24 Відповісти
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25.11.2024 10:26 Відповісти
Підняли настрій.
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25.11.2024 10:28 Відповісти
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25.11.2024 10:53 Відповісти
Хлопець не ходив до логопеда. А дарма
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25.11.2024 11:13 Відповісти
Хіба там був хлопець?
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25.11.2024 11:15 Відповісти
Воділа: "Уйди, долбо@б!".
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25.11.2024 11:14 Відповісти
Епічно...кацаби як завжди...😁🎉
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25.11.2024 11:29 Відповісти
Сдаеться мне, что это была комедия.
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25.11.2024 12:49 Відповісти
Не пропадать же добру!
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25.11.2024 12:51 Відповісти
Страйк!
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25.11.2024 14:15 Відповісти
Туди їм і дорога!
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25.11.2024 21:48 Відповісти
Твой виход Валєра!
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25.11.2024 23:06 Відповісти
 
 