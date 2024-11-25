Сапери-окупанти марно намагаються зупинити автомобіль зі своїми поплічниками, який їде на щойно встановлені міни: "Валера, машину тормози! Левее, бл#дь!". ВIДЕО

Автомобіль з окупантами вибухнув, наїхавши на міну, яку щойно встановили російські сапери.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що один із окупантів намагався попередити своїх поплічників про мінування, однак марно. Більше того, автомобіль збив його за мить до вибуху.

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