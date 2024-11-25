Сапери-окупанти марно намагаються зупинити автомобіль зі своїми поплічниками, який їде на щойно встановлені міни: "Валера, машину тормози! Левее, бл#дь!". ВIДЕО
Автомобіль з окупантами вибухнув, наїхавши на міну, яку щойно встановили російські сапери.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що один із окупантів намагався попередити своїх поплічників про мінування, однак марно. Більше того, автомобіль збив його за мить до вибуху.
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Топ коментарі
+47 Прощай немытая раССея
показати весь коментар25.11.2024 09:09
+24 частный сектор
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+19 Алекс Скела
показати весь коментар25.11.2024 09:26
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якщо 1 раз повернути "наліво" - то одразу на концерт кабздона!
Якщо все перераховувать - сторінки не вистачить...
Схоже на китайське багі і на вигляд і за звуком двигуна.
Ви там ще й міст якійсь побачили: "бортанула за міст бронемашина".
Якщо ви бачите там якійсь міст у кадрі то може там і танк був а не багі.
Дерева я бачу, міст - ні.
У кадрі мосту немає. Валєра від удару відлетів, частково зачепив відбійник та залетів під нього, можливо скотився й далі, тим самим уникнув ураження від вибуху.
То є багі, там немає даху, це дуже добре видно. Бронеавтомобіль-кабріолет - це трохи нонсенс.
Якщо ви це чомусь не бачите - слухайте хоча би звук двигуна, на бронеавтомобіль таке не ставлять. Ще добре чути як (та що) з таратайки кричать. Як би там була якась кабіна - того не було би чути так добре.
"Ахмад" це чай. Те що в кадирівців то є "Ахмат".
Я розумію що це все не настільки важливо щоби сперечатися про це півдоби
На самому цікавому місці закінчилась зйомка.
- Вон там. И там... И єщьо там...
"Нє дєлай людям добро - брось єго в воду"
На біс!!!