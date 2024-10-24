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Окупант "самоліквідувався" на міні ТМ-62, яку зблизька намагався закинути у вікно багатоповерхівки. ВIДЕО

Окупант підірвався на власній протитанковій міні, яку зблизька марно намагався закинути у вікно багатоповерхівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що боєприпас після кидка ударився об стіну і упав перед окупантом. Той намагався утекти від місця падіння як найдалі, утім, марно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант у бою невміло кинув гранату і вона вибухнула поряд із ним. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17866) курйоз (579) знищення (7593)


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Топ коментарі
+16
Дискобол вже не той.
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24.10.2024 15:35 Відповісти
+11
уже на концерті.... Квиток в першому ряду!
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24.10.2024 15:30 Відповісти
+10
Хто б і що не казав, а теорія Ч. Дарвіна таки працює.
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24.10.2024 15:33 Відповісти
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Дуркував? - мало рєпи з"ів
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24.10.2024 15:30 Відповісти
уже на концерті.... Квиток в першому ряду!
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24.10.2024 15:30 Відповісти
йося сьогодні в ударі, замахався автографи роздавати.
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24.10.2024 15:32 Відповісти
Треба видати кожному кідару видати по міні.
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24.10.2024 15:30 Відповісти
чем ее можно подорвать? и метнуть 10 кг???
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24.10.2024 15:33 Відповісти
Найпростіше примотати гранату.
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24.10.2024 15:41 Відповісти
разве граната подорвет ее?
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24.10.2024 15:45 Відповісти
Обов'язково.
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24.10.2024 15:54 Відповісти
вроде тротиловую шашку надо?
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24.10.2024 15:47 Відповісти
коли розміновують, то сапери не заморочуються, і після того як "наздьоргують" певну кілкість ТМок, то просто примотують шашку з детонатором, і встромлюють метр шнура, чого достатньо, щоб докурити в укритті цигарку, якою підпалював шнур. А для підриву достатньо навіть УЗРГМ. Так роблять "партизанські" міни - прямо в корпусі зверху свердлом 8 мм сверлиться отвір глибиною 60-70 мм, і в нього вставляється викручений з гранати УЗРГМ. Мотузка - і міна натяжної дії готова.
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24.10.2024 18:24 Відповісти
Найважча ******* ТМ-62 важить менше 10 кг (у дерев"яних корпусах уже немає на складах) . По-друге, все залежить від того, чим вона вдарилася в стіну. Якщо детонатором - то цілком можливо, що сили удару вистачило для підриву...
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24.10.2024 16:22 Відповісти
просто вдарилась тією стороною, де знаходиться датчик цілі, якій зроблений з гівняного карболіту. Цого було достатньо для руйнування корпусу, який і є датчиком цілі у ТМки.
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24.10.2024 17:38 Відповісти
Хто б і що не казав, а теорія Ч. Дарвіна таки працює.
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24.10.2024 15:33 Відповісти
теорія Дарвіна - це про еволюцію, а тут тхне контр....
3.14дари намагаються цій теорії заперечити...
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24.10.2024 15:36 Відповісти
ти не зрозумів ніуя..
людина розвилася до свого піку,
а це вже зворотній шлях...
у підерстані вже пора саджати пальми
через пару поколінь на них будуть стрибати оркомавпи які еволюціонують від сапіенс до примата
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24.10.2024 15:52 Відповісти
еволюція, але по спіралі.....
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24.10.2024 15:54 Відповісти
Взагалі, якщо підходити фахово, то чорт ноги переламає в тих теоріях Дарвіна, Ламарка та інших, але класичний дарвінізм походить з робіт Чарльза Дарвіна «Походження видів шляхом природного добору», та деяких інших. Сам термін введений А. Воллесом.

Основний фактор еволюції за дарвінізмом - природний добір. Ключовими тезами також є боротьба за існування, мала невизначена мінливість, екстраполяція малих змін на великі проміжки часу. За Дарвіном природний добір діє на окремі організми та сприяє розмноженню тих з них, хто має корисні (адаптивні) варіації у спадкових ознаках.

Ось від цього я відштовхувався - не вмієш поводитись з ТМ-62 - значить здох.
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24.10.2024 18:03 Відповісти
Не працювала б, то і війни б цієї не було б
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24.10.2024 16:18 Відповісти
Ему на родине, в мухосранске, поставят скульптуру "Дискобол"....
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24.10.2024 15:34 Відповісти
Дискобол вже не той.
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24.10.2024 15:35 Відповісти
Вже відомо хто то був -https://chas.cv.ua/uploads/posts/2016-01/1452760437_fpi1ce0rszm.jpg https://chas.cv.ua/uploads/posts/2016-01/1452760437_fpi1ce0rszm.jpg https://chas.cv.ua/uploads/posts/2016-01/1452760437_fpi1ce0rszm.jpg
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24.10.2024 18:12 Відповісти
Жопо-рукий.
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24.10.2024 15:53 Відповісти
Промахнулся, не попал
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24.10.2024 15:56 Відповісти
Згадав британського коміка 70-х Бенні Хілла.
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24.10.2024 16:02 Відповісти
коцап не був ні вправним ні швидким.
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24.10.2024 16:04 Відповісти
Ей же вроде надо от 200 кг? Хватило падения с 1 м и собственного веса?
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24.10.2024 16:06 Відповісти
Сапери казали - все залежить від строку зберігання детонатора, та їх умов. Якщо він зберігається у неналежних умовах - пружина послаблюється...
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24.10.2024 16:25 Відповісти
там не пружина є датчиком цілі, а сама верхня кришка підривача, яка зроблена з карболіта. Всередині кришки по колу сформоване концентричне утоньшення карболітового корпусу до 1-1,5 мм. По тому утоньшенню і ламається корпус, під яким і знаходиться механізм накольника. Тому зусилля спрацювання датчика цілі на ТМках сильно вар'юється, і залежить від того, скільки вєтоші баба маня кинула у карболітову смолу, і скільки разів за зміну у чан посцяли робочі. Ну і звісно, від того, скільки років тому карболіту, бо від часу і сонця він стає більш крихкий і його міцність зменшується.
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24.10.2024 17:56 Відповісти
Суть мною сказаного, практично, не міняється... Я вчив, у свій час, трохи, лише "інженерні" **********... ПРо протитанкові, протитранспортні та протипіхотні міни нам тільки розказували та пояснювали принципи дії...
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24.10.2024 18:08 Відповісти
не вірте вікіпєдії. Насправді від 50 кг, особливо якщо довго пролежала на сонці\на вулиці
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24.10.2024 17:44 Відповісти
Красавчег! Побільше би таких прохвесіоналів і зникли би усі проблеми!
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24.10.2024 17:47 Відповісти
Вже відомо хто то був -
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24.10.2024 18:04 Відповісти
Спрацювала випадковість - добре . Але питання - чому він взагалі зміг підійти до вікна ?
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24.10.2024 18:31 Відповісти
Нєт тєла нєт дєла))))
А якщо серьозно, то це самострєл! Вдова не отримає лада-масліна ))))
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24.10.2024 20:10 Відповісти
 
 