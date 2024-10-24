Окупант "самоліквідувався" на міні ТМ-62, яку зблизька намагався закинути у вікно багатоповерхівки. ВIДЕО
Окупант підірвався на власній протитанковій міні, яку зблизька марно намагався закинути у вікно багатоповерхівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що боєприпас після кидка ударився об стіну і упав перед окупантом. Той намагався утекти від місця падіння як найдалі, утім, марно.
Топ коментарі
+16 MausMike
показати весь коментар24.10.2024 15:35 Відповісти Посилання
+11 Luk Viktor
показати весь коментар24.10.2024 15:30 Відповісти Посилання
+10 Амандрапапупа
показати весь коментар24.10.2024 15:33 Відповісти Посилання
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3.14дари намагаються цій теорії заперечити...
людина розвилася до свого піку,
а це вже зворотній шлях...
у підерстані вже пора саджати пальми
через пару поколінь на них будуть стрибати оркомавпи які еволюціонують від сапіенс до примата
Основний фактор еволюції за дарвінізмом - природний добір. Ключовими тезами також є боротьба за існування, мала невизначена мінливість, екстраполяція малих змін на великі проміжки часу. За Дарвіном природний добір діє на окремі організми та сприяє розмноженню тих з них, хто має корисні (адаптивні) варіації у спадкових ознаках.
Ось від цього я відштовхувався - не вмієш поводитись з ТМ-62 - значить здох.
А якщо серьозно, то це самострєл! Вдова не отримає лада-масліна ))))