Окупант "самоліквідувався" на міні ТМ-62, яку зблизька намагався закинути у вікно багатоповерхівки. ВIДЕО

Окупант підірвався на власній протитанковій міні, яку зблизька марно намагався закинути у вікно багатоповерхівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що боєприпас після кидка ударився об стіну і упав перед окупантом. Той намагався утекти від місця падіння як найдалі, утім, марно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант у бою невміло кинув гранату і вона вибухнула поряд із ним. ВIДЕО