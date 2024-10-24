Оккупант "самоликвидировался" на мине ТМ-62, которую с близкого расстояния пытался забросить в окно многоэтажки.. ВИДЕО
Оккупант подорвался на собственной противотанковой мине, которую с близкого расстояния тщетно пытался забросить в окно многоэтажки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что боеприпас после броска ударился о стену и упал перед оккупантом. Тот пытался убежать от места падения как можно дальше, впрочем, тщетно.
Топ комментарии
+16 MausMike
показать весь комментарий24.10.2024 15:35 Ответить Ссылка
+11 Luk Viktor
показать весь комментарий24.10.2024 15:30 Ответить Ссылка
+10 Амандрапапупа
показать весь комментарий24.10.2024 15:33 Ответить Ссылка
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3.14дари намагаються цій теорії заперечити...
людина розвилася до свого піку,
а це вже зворотній шлях...
у підерстані вже пора саджати пальми
через пару поколінь на них будуть стрибати оркомавпи які еволюціонують від сапіенс до примата
Основний фактор еволюції за дарвінізмом - природний добір. Ключовими тезами також є боротьба за існування, мала невизначена мінливість, екстраполяція малих змін на великі проміжки часу. За Дарвіном природний добір діє на окремі організми та сприяє розмноженню тих з них, хто має корисні (адаптивні) варіації у спадкових ознаках.
Ось від цього я відштовхувався - не вмієш поводитись з ТМ-62 - значить здох.
А якщо серьозно, то це самострєл! Вдова не отримає лада-масліна ))))