Оккупант "самоликвидировался" на мине ТМ-62, которую с близкого расстояния пытался забросить в окно многоэтажки.. ВИДЕО

Оккупант подорвался на собственной противотанковой мине, которую с близкого расстояния тщетно пытался забросить в окно многоэтажки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что боеприпас после броска ударился о стену и упал перед оккупантом. Тот пытался убежать от места падения как можно дальше, впрочем, тщетно.

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