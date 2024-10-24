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Оккупант "самоликвидировался" на мине ТМ-62, которую с близкого расстояния пытался забросить в окно многоэтажки.. ВИДЕО

Оккупант подорвался на собственной противотанковой мине, которую с близкого расстояния тщетно пытался забросить в окно многоэтажки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что боеприпас после броска ударился о стену и упал перед оккупантом. Тот пытался убежать от места падения как можно дальше, впрочем, тщетно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант в бою неумело бросил гранату и она взорвалась рядом с ним. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) курьез (4065) уничтожение (7273)


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Топ комментарии
+16
Дискобол вже не той.
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24.10.2024 15:35 Ответить
+11
уже на концерті.... Квиток в першому ряду!
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24.10.2024 15:30 Ответить
+10
Хто б і що не казав, а теорія Ч. Дарвіна таки працює.
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24.10.2024 15:33 Ответить
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Дуркував? - мало рєпи з"ів
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24.10.2024 15:30 Ответить
уже на концерті.... Квиток в першому ряду!
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24.10.2024 15:30 Ответить
йося сьогодні в ударі, замахався автографи роздавати.
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24.10.2024 15:32 Ответить
Треба видати кожному кідару видати по міні.
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24.10.2024 15:30 Ответить
чем ее можно подорвать? и метнуть 10 кг???
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24.10.2024 15:33 Ответить
Найпростіше примотати гранату.
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24.10.2024 15:41 Ответить
разве граната подорвет ее?
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24.10.2024 15:45 Ответить
Обов'язково.
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24.10.2024 15:54 Ответить
вроде тротиловую шашку надо?
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24.10.2024 15:47 Ответить
коли розміновують, то сапери не заморочуються, і після того як "наздьоргують" певну кілкість ТМок, то просто примотують шашку з детонатором, і встромлюють метр шнура, чого достатньо, щоб докурити в укритті цигарку, якою підпалював шнур. А для підриву достатньо навіть УЗРГМ. Так роблять "партизанські" міни - прямо в корпусі зверху свердлом 8 мм сверлиться отвір глибиною 60-70 мм, і в нього вставляється викручений з гранати УЗРГМ. Мотузка - і міна натяжної дії готова.
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24.10.2024 18:24 Ответить
Найважча ******* ТМ-62 важить менше 10 кг (у дерев"яних корпусах уже немає на складах) . По-друге, все залежить від того, чим вона вдарилася в стіну. Якщо детонатором - то цілком можливо, що сили удару вистачило для підриву...
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24.10.2024 16:22 Ответить
просто вдарилась тією стороною, де знаходиться датчик цілі, якій зроблений з гівняного карболіту. Цого було достатньо для руйнування корпусу, який і є датчиком цілі у ТМки.
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24.10.2024 17:38 Ответить
Хто б і що не казав, а теорія Ч. Дарвіна таки працює.
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24.10.2024 15:33 Ответить
теорія Дарвіна - це про еволюцію, а тут тхне контр....
3.14дари намагаються цій теорії заперечити...
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24.10.2024 15:36 Ответить
ти не зрозумів ніуя..
людина розвилася до свого піку,
а це вже зворотній шлях...
у підерстані вже пора саджати пальми
через пару поколінь на них будуть стрибати оркомавпи які еволюціонують від сапіенс до примата
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24.10.2024 15:52 Ответить
еволюція, але по спіралі.....
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24.10.2024 15:54 Ответить
Взагалі, якщо підходити фахово, то чорт ноги переламає в тих теоріях Дарвіна, Ламарка та інших, але класичний дарвінізм походить з робіт Чарльза Дарвіна «Походження видів шляхом природного добору», та деяких інших. Сам термін введений А. Воллесом.

Основний фактор еволюції за дарвінізмом - природний добір. Ключовими тезами також є боротьба за існування, мала невизначена мінливість, екстраполяція малих змін на великі проміжки часу. За Дарвіном природний добір діє на окремі організми та сприяє розмноженню тих з них, хто має корисні (адаптивні) варіації у спадкових ознаках.

Ось від цього я відштовхувався - не вмієш поводитись з ТМ-62 - значить здох.
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24.10.2024 18:03 Ответить
Не працювала б, то і війни б цієї не було б
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24.10.2024 16:18 Ответить
Ему на родине, в мухосранске, поставят скульптуру "Дискобол"....
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24.10.2024 15:34 Ответить
Дискобол вже не той.
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24.10.2024 15:35 Ответить
Вже відомо хто то був -https://chas.cv.ua/uploads/posts/2016-01/1452760437_fpi1ce0rszm.jpg https://chas.cv.ua/uploads/posts/2016-01/1452760437_fpi1ce0rszm.jpg https://chas.cv.ua/uploads/posts/2016-01/1452760437_fpi1ce0rszm.jpg
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24.10.2024 18:12 Ответить
Жопо-рукий.
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24.10.2024 15:53 Ответить
Промахнулся, не попал
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24.10.2024 15:56 Ответить
Згадав британського коміка 70-х Бенні Хілла.
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24.10.2024 16:02 Ответить
коцап не був ні вправним ні швидким.
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24.10.2024 16:04 Ответить
Ей же вроде надо от 200 кг? Хватило падения с 1 м и собственного веса?
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24.10.2024 16:06 Ответить
Сапери казали - все залежить від строку зберігання детонатора, та їх умов. Якщо він зберігається у неналежних умовах - пружина послаблюється...
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24.10.2024 16:25 Ответить
там не пружина є датчиком цілі, а сама верхня кришка підривача, яка зроблена з карболіта. Всередині кришки по колу сформоване концентричне утоньшення карболітового корпусу до 1-1,5 мм. По тому утоньшенню і ламається корпус, під яким і знаходиться механізм накольника. Тому зусилля спрацювання датчика цілі на ТМках сильно вар'юється, і залежить від того, скільки вєтоші баба маня кинула у карболітову смолу, і скільки разів за зміну у чан посцяли робочі. Ну і звісно, від того, скільки років тому карболіту, бо від часу і сонця він стає більш крихкий і його міцність зменшується.
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24.10.2024 17:56 Ответить
Суть мною сказаного, практично, не міняється... Я вчив, у свій час, трохи, лише "інженерні" **********... ПРо протитанкові, протитранспортні та протипіхотні міни нам тільки розказували та пояснювали принципи дії...
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24.10.2024 18:08 Ответить
не вірте вікіпєдії. Насправді від 50 кг, особливо якщо довго пролежала на сонці\на вулиці
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24.10.2024 17:44 Ответить
Красавчег! Побільше би таких прохвесіоналів і зникли би усі проблеми!
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24.10.2024 17:47 Ответить
Вже відомо хто то був -
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24.10.2024 18:04 Ответить
Спрацювала випадковість - добре . Але питання - чому він взагалі зміг підійти до вікна ?
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24.10.2024 18:31 Ответить
Нєт тєла нєт дєла))))
А якщо серьозно, то це самострєл! Вдова не отримає лада-масліна ))))
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24.10.2024 20:10 Ответить
 
 