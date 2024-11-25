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Бійці 63-ї ОМБр нищать ворожу техніку та окупантів на лиманському напрямку. ВIДЕО

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади опублікували відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи на лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані моменти знищення ворожої техніки та російської піхоти за допомогою безпілотників та артилерії.

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Автор: 

бойові дії (3786) 63 ОМБр (101) Харківська область (780)


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25.11.2024 14:33 Відповісти
Нашим Воїнам респект і щира подяка за чудове знищення кацапів 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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25.11.2024 14:36 Відповісти
Перефразируем одного кремлёвского поца:

НравиЦа, не нравиЦа
Металл будет плавиЦа !
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25.11.2024 14:50 Відповісти
Добре..
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25.11.2024 15:09 Відповісти
 
 