Бійці 63-ї ОМБр нищать ворожу техніку та окупантів на лиманському напрямку. ВIДЕО

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади опублікували відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи на лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані моменти знищення ворожої техніки та російської піхоти за допомогою безпілотників та артилерії.

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