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Новини Війна
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Україна може використовувати ракети ATACMS для ударів по цілях на території Росії, - Пентагон

Речник Пентагону Пет Райдер про удари України ATACMS по Росії

Сполучені Штати надали дозвіл Україні на використання балістичних далекобійних ракет ATACMS для ударів по цілях на території Росії.

Про це речник Пентагону Пет Райдер заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що Україна може використовувати ATACMS для "захисту своєї нації".

Як Білий дім підкреслив учора, відбулися зміни в політиці, і українці можуть застосувати ATACMS для захисту своєї нації. Атаки зосереджені прямо зараз, звичайно щодо Курської області. Я дозволю українцям говорити про свої операції з погляду їх цілей та їхніх операцій, я просто не буду їх випереджати на цьому", - заявив речник Пентагону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ підтвердило удари ATACMS по Курщині: "Дії у відповідь готуються". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 25 листопада радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна застосувала надані США балістичні ракети ATACAMS для ударів по цілях у Курській області Росії.

Удари ATACMS по Росії

25 листопада росЗМІ повідомили, що ракетами ATACMS знищено систему ППО на Курщині, ліквідовано 4 військових РФ.

OSINT-аналітики стверджують, що Сили оборони України завдали удару американськими далекобійними балістичними ракетами ATACMS по військовому аеродрому на Курщині.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати змінили настанови для України й дозволили ЗСУ використовувати американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ.

Дозвіл на удари по території РФ

Чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

Читайте також: Пентагон відкрив тендери для військових підрядників із США для ремонту техніки в Україні

Автор: 

Пентагон (1414) ракети (4000) США (22417) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+19
Може обісранці - це ті, хто не має свого і постійно вимагає чужого?
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26.11.2024 22:53
+11
Зе, де наші ракети?
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26.11.2024 22:56
+4
Скільки життів можна було би зберегти,обісранці томагавк дайте по кремлю в'їбати
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26.11.2024 22:51
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26.11.2024 22:50 Відповісти
Скільки життів можна було би зберегти,обісранці томагавк дайте по кремлю в'їбати
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26.11.2024 22:51 Відповісти
Може обісранці - це ті, хто не має свого і постійно вимагає чужого?
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26.11.2024 22:53 Відповісти
ні, політики України то виродки
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26.11.2024 22:56 Відповісти
а може ті, хто нас роззброїли?
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26.11.2024 23:30 Відповісти
вас роззброїли кацапи! ні грама українського ЯО не потрапило. до США, хоча США заплатило Україні мільярди!
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27.11.2024 11:10 Відповісти
А у відповідь прилетить щось з ядерним зарядом, тобі цього хочеться?
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27.11.2024 00:26 Відповісти
Кремлівський гопник не наносить "удари у відповідь".
Це певний принцип, певна умова, певне обмеження. А обмеження для гопоти в кремлі єдине. Переляк від загрози особистого знищення. Якщо путін не відчуває загрози особисто свому життю та здоровʼю, то ніяких "ударів у відповідь", чи інших подібних умов для ударів для нього не існує.
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27.11.2024 05:23 Відповісти
А у відповідь прилетить щось з ядерним зарядом, тобі цього хочеться?
У рашки немає ядерної зброї.
Але цю інфу осмислити можуть тільки думаючи люди,а не стадо.
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27.11.2024 10:32 Відповісти
Нє.
Типу є, але в такому стані, що краще нечіпати.
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27.11.2024 13:50 Відповісти
Якщо у відповідь на це рашка буде знищена сотнями ядерних зарядів - та так, нам цього хочеться
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27.11.2024 11:11 Відповісти
Нептуни, Громи, Паляниці, далекобійні бпла є. Хто ж тримає? Ви моста із залізницею у себе під носом знищити не можете чи вірогідно що не хочете.
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28.11.2024 03:16 Відповісти
ATACMS які в наявності - 130-160 км.
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26.11.2024 22:54 Відповісти
там тіки галочку в меню керування поставити - і ті самі ракети летять на 300-500
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27.11.2024 11:13 Відповісти
сам запускав?
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27.11.2024 11:43 Відповісти
Зе, де наші ракети?
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26.11.2024 22:56 Відповісти
в асфальті
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27.11.2024 11:11 Відповісти
всі штук 50 можна?...
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26.11.2024 22:59 Відповісти
То поставте зо 500 Атакамсів - а то нате вам 10 ракет і ні в чому собі не відказуите і кожен день потужні виступи НАТОвців шо ми мало помагаєм Украіні
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26.11.2024 23:02 Відповісти
А ви їх рахували?
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26.11.2024 23:40 Відповісти
2 удари по рашці - весь підрахунок
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27.11.2024 07:37 Відповісти
Поставлені і застосовані - то різні речі.
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28.11.2024 14:19 Відповісти
Далекобійних? Постійно хтось несе якусь єресь, а ЗМІ потім її поширюють.

Поділ ракет за дальністю польоту:

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Балістична ракета малої дальності (250-1000 км);

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Балістична ракета середньої дальності (1000 - 2500 - 4500 км);

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
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27.11.2024 09:24 Відповісти
там на Болота-ТБ вже верещать саме за ці:
Балістична ракета середньої дальності (1000 - 2500 - 4500 км);
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27.11.2024 10:37 Відповісти
Дорога ложка до обіду...
Зараз, це вже як мертвому припарка. Адміністрація Байдена "підсовує свиню" Трампу, щоб тому важче було врегулювати ситуацію. А для фронту цей дозвіл - це як "ні туди, ні сюди"
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27.11.2024 12:36 Відповісти
 
 