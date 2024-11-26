Україна може використовувати ракети ATACMS для ударів по цілях на території Росії, - Пентагон
Сполучені Штати надали дозвіл Україні на використання балістичних далекобійних ракет ATACMS для ударів по цілях на території Росії.
Про це речник Пентагону Пет Райдер заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що Україна може використовувати ATACMS для "захисту своєї нації".
Як Білий дім підкреслив учора, відбулися зміни в політиці, і українці можуть застосувати ATACMS для захисту своєї нації. Атаки зосереджені прямо зараз, звичайно щодо Курської області. Я дозволю українцям говорити про свої операції з погляду їх цілей та їхніх операцій, я просто не буду їх випереджати на цьому", - заявив речник Пентагону.
Нагадаємо, 25 листопада радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна застосувала надані США балістичні ракети ATACAMS для ударів по цілях у Курській області Росії.
Удари ATACMS по Росії
25 листопада росЗМІ повідомили, що ракетами ATACMS знищено систему ППО на Курщині, ліквідовано 4 військових РФ.
OSINT-аналітики стверджують, що Сили оборони України завдали удару американськими далекобійними балістичними ракетами ATACMS по військовому аеродрому на Курщині.
У Білому домі заявили, що Сполучені Штати змінили настанови для України й дозволили ЗСУ використовувати американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ.
Дозвіл на удари по території РФ
Чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.
CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.
Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.
МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".
19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.
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Це певний принцип, певна умова, певне обмеження. А обмеження для гопоти в кремлі єдине. Переляк від загрози особистого знищення. Якщо путін не відчуває загрози особисто свому життю та здоровʼю, то ніяких "ударів у відповідь", чи інших подібних умов для ударів для нього не існує.
У рашки немає ядерної зброї.
Але цю інфу осмислити можуть тільки думаючи люди,а не стадо.
Типу є, але в такому стані, що краще нечіпати.
Поділ ракет за дальністю польоту:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Балістична ракета малої дальності (250-1000 км);
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Балістична ракета середньої дальності (1000 - 2500 - 4500 км);
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
Балістична ракета середньої дальності (1000 - 2500 - 4500 км);
Зараз, це вже як мертвому припарка. Адміністрація Байдена "підсовує свиню" Трампу, щоб тому важче було врегулювати ситуацію. А для фронту цей дозвіл - це як "ні туди, ні сюди"