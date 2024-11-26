Україна може використовувати ракети ATACMS для ударів по цілях на території Росії, - Пентагон

Сполучені Штати надали дозвіл Україні на використання балістичних далекобійних ракет ATACMS для ударів по цілях на території Росії.

Про це речник Пентагону Пет Райдер заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що Україна може використовувати ATACMS для "захисту своєї нації".

Як Білий дім підкреслив учора, відбулися зміни в політиці, і українці можуть застосувати ATACMS для захисту своєї нації. Атаки зосереджені прямо зараз, звичайно щодо Курської області. Я дозволю українцям говорити про свої операції з погляду їх цілей та їхніх операцій, я просто не буду їх випереджати на цьому", - заявив речник Пентагону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ підтвердило удари ATACMS по Курщині: "Дії у відповідь готуються". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 25 листопада радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна застосувала надані США балістичні ракети ATACAMS для ударів по цілях у Курській області Росії.

Удари ATACMS по Росії

25 листопада росЗМІ повідомили, що ракетами ATACMS знищено систему ППО на Курщині, ліквідовано 4 військових РФ.

OSINT-аналітики стверджують, що Сили оборони України завдали удару американськими далекобійними балістичними ракетами ATACMS по військовому аеродрому на Курщині.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати змінили настанови для України й дозволили ЗСУ використовувати американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ.

Дозвіл на удари по території РФ

Чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

Читайте також: Пентагон відкрив тендери для військових підрядників із США для ремонту техніки в Україні