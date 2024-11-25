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Новини
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Пентагон відкрив тендери для військових підрядників із США для ремонту техніки в Україні

Пентагон дозволив американським підрядникам ремонтувати техніку в Україні

Міністерство оборони США відкрило тендери для американських військових підрядників, що дасть їм змогу проводити в Україні ремонт американської техніки та озброєнь.

Про це розповіла заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми оголосили, що проводимо тендери для невеликої кількості підрядників, які приїдуть в Україну для допомоги з ремонтом і обслуговуванням", - пояснила Сінгх.

Однак вона не зазначила, яка кількість підрядників вже долучилася до цієї ініціативи, пообіцявши уточнити цю інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає жодних ознак присутності північнокорейських військових на території України, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1421) ремонт (2300) США (22769) тендер (2393) техніка (1825)


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Озброєння: Сукупність засобів для ведення воєнних дій; військове спорядження, зброя.
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25.11.2024 23:52 Відповісти
явка в ІІ турі становила 62,80%, так що не 73% народу - а всього близько 46 % народу
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26.11.2024 04:36 Відповісти
Тоді адекватних тільки 17% 63%х27%=17%.
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26.11.2024 04:43 Відповісти
десь так...
В першому турі взагалі за нього 30,24 % віддали голоси із 18 893 864 виборців, не враховуючи того, що 1,18% бюлетнів були вихзнані недійсними!!!
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26.11.2024 10:02 Відповісти
"Маємо разом завершити війну справедливо": Зеленський розповів про боротьбу з терором Росії, комунікацію з партнерами та виробництво зброї,а чому вже не сам зеленскій і його медеджери ?
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26.11.2024 06:04 Відповісти
 
 