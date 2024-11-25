Пентагон відкрив тендери для військових підрядників із США для ремонту техніки в Україні
Міністерство оборони США відкрило тендери для американських військових підрядників, що дасть їм змогу проводити в Україні ремонт американської техніки та озброєнь.
Про це розповіла заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми оголосили, що проводимо тендери для невеликої кількості підрядників, які приїдуть в Україну для допомоги з ремонтом і обслуговуванням", - пояснила Сінгх.
Однак вона не зазначила, яка кількість підрядників вже долучилася до цієї ініціативи, пообіцявши уточнити цю інформацію.
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