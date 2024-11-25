Немає жодних ознак присутності північнокорейських військових на території України, - Пентагон
Станом на зараз Міноборони США не бачить жодних ознак, які вказували б на те, що військові з КНДР перебувають на окупованих територіях України або просуваються в цьому напрямку.
Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР",- сказала Сінгх, відповідаючи на запитання журналістів.
Водночас вона зазначила, що оборонне відомство США може підтвердити присутність військових Північної Кореї в Курській області РФ.
Однак, за словами речниці Пентагону, жодних пересувань підрозділів з військовими КНДР на українську територію не зафіксовано.
Нагадаємо, що нещодавно начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич заявляв, що північнокорейські військові, які зараз перебувають на території Курської області, вже брали участь у боях проти України. У Генштабі зазначають, що їх там понад 11 тисяч.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Когда-то и Пороху пришлось паспорта оркофф с трибыну предъявлять, а до этого все ныли "это шахтёры", да?