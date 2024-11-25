УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9009 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 131 32

Немає жодних ознак присутності північнокорейських військових на території України, - Пентагон

У Пентагоні кажуть, що військових КНДР на території України немає

Станом на зараз Міноборони США не бачить жодних ознак, які вказували б на те, що військові з КНДР перебувають на окупованих територіях України або просуваються в цьому напрямку.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР",- сказала Сінгх, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас вона зазначила, що оборонне відомство США може підтвердити присутність військових Північної Кореї в Курській області РФ.

Однак, за словами речниці Пентагону, жодних пересувань підрозділів з військовими КНДР на українську територію не зафіксовано.

Нагадаємо, що нещодавно начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич заявляв, що північнокорейські військові, які зараз перебувають на території Курської області, вже брали участь у боях проти України. У Генштабі зазначають, що їх там понад 11 тисяч.

Читайте також: Заява про присутність військових КНДР на території Харківської області не відповідає дійсності, - ОТУ "Харків"

Автор: 

КНДР (1215) Пентагон (1421) США (22769)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Їх немає. Є лише особливі буряти. Той же Пентагон теж корейців на кацапії спочатку не бачив. З "ручніка" довго знімаються. Ескалація з легким присмаком деменції мабуть заважає
показати весь коментар
25.11.2024 23:53
+8
А кого интересует ваше мнение по этому поводу?
Когда-то и Пороху пришлось паспорта оркофф с трибыну предъявлять, а до этого все ныли "это шахтёры", да?
показати весь коментар
25.11.2024 23:57
+5
можливо в Пентагоні всі сліпі ?
показати весь коментар
25.11.2024 23:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
можливо в Пентагоні всі сліпі ?
показати весь коментар
25.11.2024 23:47 Відповісти
шото тіпа корони - сліпота від обсе заразна і аж коли проявилася.
показати весь коментар
26.11.2024 01:19 Відповісти
Бачиш корейця і я не бачу. А **** там є.
показати весь коментар
25.11.2024 23:50 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2024 09:40 Відповісти
Їх немає. Є лише особливі буряти. Той же Пентагон теж корейців на кацапії спочатку не бачив. З "ручніка" довго знімаються. Ескалація з легким присмаком деменції мабуть заважає
показати весь коментар
25.11.2024 23:53 Відповісти
Лицеміри!
показати весь коментар
25.11.2024 23:55 Відповісти
А кого интересует ваше мнение по этому поводу?
Когда-то и Пороху пришлось паспорта оркофф с трибыну предъявлять, а до этого все ныли "это шахтёры", да?
показати весь коментар
25.11.2024 23:57 Відповісти
Пентагону повилазило??!!!
показати весь коментар
26.11.2024 00:08 Відповісти
в Україні немає, а не зовсім немає. на рф є.
показати весь коментар
26.11.2024 01:18 Відповісти
Маріуполь це не Україна?
показати весь коментар
26.11.2024 05:01 Відповісти
у статті немає нічого про Маріуполь.
показати весь коментар
26.11.2024 08:14 Відповісти
Ні, Пентагон та й, власне, інші партнери бачать тільки те, що хочуть бачити
показати весь коментар
26.11.2024 05:57 Відповісти
Та йдіть в дупу.
показати весь коментар
26.11.2024 00:11 Відповісти
Невже зараза сліпоглухонімоти від ОБСЄ передається навіть високоурядовцям США? Пам'ятаєте представників ОБСЄ на Донбасі, іхні ,,сліпі,, заяви та купу шаржів на їхніх співробітників-,,інвалідів, по зору?
показати весь коментар
26.11.2024 00:12 Відповісти
Як вони їх відрізняють з супутника від урятів?
показати весь коментар
26.11.2024 00:20 Відповісти
Слушно. Дійсно, яким чином відрізняють корейця від азіата російського походження по супутниковим знімкам
показати весь коментар
26.11.2024 01:17 Відповісти
Так они в Курской и сидят, мясо впервые кушают нормальное и девок российских щупают
показати весь коментар
26.11.2024 00:23 Відповісти
щупають вони баб вдома, тут вже все по дорослому - надівають.
показати весь коментар
26.11.2024 01:16 Відповісти
А звідки тоді мільйони корейців взялися, якщо своїх жінок вони тільки щупають, а не надівають? На чоловічий дітородний орган, я так розумію.
показати весь коментар
26.11.2024 01:19 Відповісти
ну надівати ж груба дія. а щупати і дітей робити - зовсім інше.
показати весь коментар
26.11.2024 01:21 Відповісти
Ну, не знаю. Мені подобається. Надівати. Дружині також, надіватись. Діти є, вже дорослі. Можливо, ми якісь ,,ізвращєнці,, Бо якби тільки щупались, то дітей би не було.
показати весь коментар
26.11.2024 01:28 Відповісти
прєзік натягуть, дружину кохають.
показати весь коментар
26.11.2024 08:16 Відповісти
Як так, позавчора 500 корейців зі штабом підірвали..
показати весь коментар
26.11.2024 01:01 Відповісти
не підійшла їм українська пісочниця, з#бались подалі?
показати весь коментар
26.11.2024 01:15 Відповісти
а що каже Южна Корея?
показати весь коментар
26.11.2024 01:20 Відповісти
Южна Корея без США нічого не каже - вони такі ж незалежні як і ми.
показати весь коментар
26.11.2024 01:42 Відповісти
Во всей Европе так дело обстоит. У США есть только один союзник на белом свете, союзник может возражать США, это таки Израиль.
показати весь коментар
26.11.2024 06:39 Відповісти
Дайте їм мікроскоп,
показати весь коментар
26.11.2024 05:53 Відповісти
Всі сили спецпідрозділів США кинуті на завдання виясненння питання чи є північнокорейські війська в Україні. Є перші жертви розслідувань-пощкоджений зір,нюх,смакові рецептори,2аналітики отримали вивих мозку. Але поки ні,не знайшли. Важко навіть уявити.що буде,як знайдуть.
показати весь коментар
26.11.2024 06:17 Відповісти
" Іх там нєт !!111"
показати весь коментар
26.11.2024 08:11 Відповісти
Курські собаки обізнаніші від пентагону.... Абсурд рулює.
показати весь коментар
26.11.2024 09:44 Відповісти
Немає- немає! Є тіко буряти та тувінці. Тіко дуже маленькі, недогодовані такі...
показати весь коментар
26.11.2024 10:34 Відповісти
 
 