Немає жодних ознак присутності північнокорейських військових на території України, - Пентагон

Станом на зараз Міноборони США не бачить жодних ознак, які вказували б на те, що військові з КНДР перебувають на окупованих територіях України або просуваються в цьому напрямку.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР",- сказала Сінгх, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас вона зазначила, що оборонне відомство США може підтвердити присутність військових Північної Кореї в Курській області РФ.

Однак, за словами речниці Пентагону, жодних пересувань підрозділів з військовими КНДР на українську територію не зафіксовано.

Нагадаємо, що нещодавно начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич заявляв, що північнокорейські військові, які зараз перебувають на території Курської області, вже брали участь у боях проти України. У Генштабі зазначають, що їх там понад 11 тисяч.

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