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Новости Война
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РФ может выпустить по Украине "Орешник" в ближайшие дни, - Bloomberg

РФ може випустити по Україні

Россия в ближайшие дни может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил американский чиновник.

По данным издания, РФ, вероятно, обладает лишь небольшим количеством ракет "Орешник".

Американский чиновник заявил, что США не считают, что это оружие может изменить ситуацию.

Напомним, ранее посольство США заявило о "росте угроз" российских воздушных атак по Украине.

Также читайте: Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения Россией ядерного оружия

Удар РФ по Украине "Орешником"

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр.

Также Путин пригрозил ударом "Орешника" по Киеву.

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Автор: 

обстрел (27071) россия (95481) баллистические ракеты (376) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+21
якось, та й давно вже, - *****..
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11.12.2024 17:07
+19
Як тільки буде готовий до пуску "Орєнік", чи "какашNік" - відразу вдарять. Не буде ракет, будуть кидатися камінням, лайном, жовчею, аби залякати, щоб ми здалися. А дудки, як тільки опустимо руки, то Буча пролетить всією Україною, а хто залишиться живим - згниють у концтаборах.
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11.12.2024 17:19
+16
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11.12.2024 17:16
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Ой фсьо!
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11.12.2024 17:05 Ответить
якось, та й давно вже, - *****..
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11.12.2024 17:07 Ответить
Думаєш ти так далеко шо до тебе не долетить ???
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11.12.2024 17:12 Ответить
ще у березні 22го вжЕ прилетіло так, що мАйже розвалило півхати - тоді повЕзло.. та й досі над головою та поряд регулярно бАхає.. не лякай "ляканого"..
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11.12.2024 17:30 Ответить
Повністью згоден..Похрін..людей можуть повбивати..тебе-мене можуть вбити..але це нічого незмітить..ми вже відбоялись..
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11.12.2024 21:46 Ответить
Опять БОЛВАНКАМИ орешник зарядят ?
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11.12.2024 17:08 Ответить
А його тільки чушками і можна спорядити.

Тільки ***** хтось доповів, що це буде як Тунгуський метеорит, а вийшло, як звичайна каменюка. 😁
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11.12.2024 17:10 Ответить
Ну, бллванки багато дірок наробили.
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11.12.2024 17:12 Ответить
Що вам смішного, якщо прилетить по якомусь житловому району(((
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11.12.2024 17:26 Ответить
Болванка по потужності буде як 3 фугасні іскандери. Ця ракета може бути або болванкою, або ядеркою.

А ось смайл треба ставити за те, що замість запуску 3 іскандерів ціною 9 млн за все, кацапи пускатимуть ракету, яка коштує під 40-50 млн (ще й не факт що долетить й не факт що попаде куди треба) .

Ну тобто плєшивий КАЦАП ЗА ЦЕНОЙ НЄ ПАСТАІТ .
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11.12.2024 19:04 Ответить
***** це тобі вже не допоможе , з тобою загине і система що прийшла на ці землі в 1917 році
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11.12.2024 17:08 Ответить
Навпаки. У 1917 цю систему, тобто болотну монархію, було знищено. Але, на жаль, не до кінця. Вона змогла відродитися, десь з 1937-1945 рр, знищила Радянську Владу, і це вже надовго - до 2050, а може й назавжди.
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11.12.2024 20:08 Ответить
А може і не випустити, про це з посиланням на мене повідомляю я.
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11.12.2024 17:08 Ответить
Побачимо. Головне шоб найвеличнийший був у бункеру та там був запас мівіни. Ну, може ще трохи скумбрії.
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11.12.2024 17:14 Ответить
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11.12.2024 17:16 Ответить
Вялый ху-шник.
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11.12.2024 17:25 Ответить
Орешеік,це хрінь.На багато небезпечніше іскандер
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11.12.2024 17:18 Ответить
хрінь? ну тоді хай по твоєму місту летить, а не по моєму. Я трохи підбоююся такої хрєні.
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11.12.2024 17:24 Ответить
Так і куль можна побоюватися.Взагалі не потрібно,щоб щось летіло.
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11.12.2024 17:46 Ответить
я не казав, що куля - хрінь, і орешнік, і іскандер. це для мене небезпечні штуки. звісно що краще, щоб не летіло
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11.12.2024 18:49 Ответить
Орешнік хрінь.А те що ним можна вбити,не робить його чимось іншим.
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11.12.2024 18:53 Ответить
Для військових цілей Іскандер небеспечніший, бо точнійший.
Для цивільних орєшник небеспечніший, бо має точність +- пару км і тому може влупити куди завгодно.
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11.12.2024 21:43 Ответить
Як тільки буде готовий до пуску "Орєнік", чи "какашNік" - відразу вдарять. Не буде ракет, будуть кидатися камінням, лайном, жовчею, аби залякати, щоб ми здалися. А дудки, як тільки опустимо руки, то Буча пролетить всією Україною, а хто залишиться живим - згниють у концтаборах.
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11.12.2024 17:19 Ответить
Методичка застаріла
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11.12.2024 17:34 Ответить
в тебе застаріла, мразото
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11.12.2024 20:52 Ответить
Чого би по нам не стріляти? Ударів у відповідь нема. Більше 1200 ракетних обстрілів за три роки війни і жодного нормального удару у відповідь! Терпіли ховають рідних і близьких і продовжують терпіти мовчки.
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11.12.2024 17:23 Ответить
" Ударів у відповідь нема"

Чому нема? Вчора влупили їм по нафтопереробному заводу на Брянщині і по Аєродрому на Кубані.
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11.12.2024 21:44 Ответить
то фігня
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11.12.2024 23:53 Ответить
А що не фігня? Чом би тобі не зробити більше?
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12.12.2024 02:32 Ответить
ти знаєш, що я роблю?
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12.12.2024 21:28 Ответить
Як правильно - кукушнік, чи кокошнік?
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11.12.2024 17:37 Ответить
Какашнік .
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11.12.2024 18:44 Ответить
А потім "балєжнік", "********", "*******", "тайожнік" і "сірожнік". Ну а на сам кінець цар бімбу "бояришнік", тепер с асіновим смаком.
Не дякуйте, ваш капітан очевидність.
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11.12.2024 17:38 Ответить
На старте е.. взорвется.
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11.12.2024 17:55 Ответить
.... треба вирвати арєшкі в пуйла .
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11.12.2024 18:00 Ответить
А який сенс їм стріляти болванками? Демонстрацію вони вже зробили.
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11.12.2024 18:01 Ответить
Опять куда-то пульнут где пво нормального нет? А то после того как сбили первые кинжалы в Киеве пошла чистка сразу срези конструкторов кто отвечал зв разработку в рашке. Небось если еще собьют обычными патриотами теорет. носителя ядерки то путька опять под себя сходит а очередной раз. Хотя ему не привыкать)
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11.12.2024 18:46 Ответить
Впаде на Бєлгород , або десь там .
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11.12.2024 18:46 Ответить
Координати Банкової вже дали?
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11.12.2024 18:48 Ответить
"Болванка" з космічною швидкістю, з космосу, прицільно в заданий квадрат. А таких "болванок" шість штук. Сміятися з цієї зброї можуть справді виключно болвани.Погугліть яка страшна енергія виділяється при зіткненні з землею якщо відео нічного обстрілу "Південмашу" мало.
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11.12.2024 19:24 Ответить
Нормальний президент вже порішав би з НАТО питання про збивання цієї фігні, але в нас президента нема по факту.
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11.12.2024 19:26 Ответить
це нато немає по факту
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11.12.2024 23:55 Ответить
А почему им не смеяться? Думаете, они не понимают опасности?
Смеются потому, что повлиять на это нет возможности, это как с дождем бороться.
Поэтому лучше смеяться, чем плакать. Люди молодцы. Полностью согласен.
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11.12.2024 19:45 Ответить
То вона ж сгорить в атмосфері за таких умов?
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11.12.2024 20:12 Ответить
Та не сци, до Германії не долетить
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11.12.2024 22:11 Ответить
Будемо точно знати, якщо американське посольство закриється і виїде до Польщі
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11.12.2024 19:27 Ответить
США не вважають, що ця зброя може змінити ситуацію.

Звичайно, це ж не цивільні америкоїди загинуть в місці прильоту. Не америкоїдний завод чи інфраструктура будуть пошкоджені чи вщент зруйновані. Вам, лицемірам, не завадить профілактичний приліт рашистської ракети, що буде випущена з Баренцевого моря з підводного човна, що "збилася з курсу" і ***** по Алясці. Що тоді? Стурбуєтесь? Це вже буде ескалація, чи ще ні? Икспєрди з ********* заявлять, що ракета не несла загрози. Зберете кУмісію, що проведе "незалежне" розслідування на місці прильоту, яка сцикливо заявить, що на уламках ракети немає шильдика "мейд ін раша", тому ракета невідомо чия
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11.12.2024 19:57 Ответить
Було б бажано знищити того орешніка
ще до запуску,але немає чим...
Щоб той орешнік роздовбав все навкруги
разом з кацапами.
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11.12.2024 20:14 Ответить
найбезпечніше місце біля ВР та ОП, там свої.
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11.12.2024 20:38 Ответить
Та не вони навіть не мають чим тестування проводити. Тому й тестові запуски по нам проводять і то по пустим сараям. Бо сцють. Але ці лякалки діють на особо впєчатлвтєльних у єс
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11.12.2024 21:16 Ответить
байки про ядерні іскандери закінчились.
починаємо страшилки про метеоритнй арєшнік.
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11.12.2024 21:30 Ответить
 
 