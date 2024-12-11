РФ может выпустить по Украине "Орешник" в ближайшие дни, - Bloomberg
Россия в ближайшие дни может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил американский чиновник.
По данным издания, РФ, вероятно, обладает лишь небольшим количеством ракет "Орешник".
Американский чиновник заявил, что США не считают, что это оружие может изменить ситуацию.
Напомним, ранее посольство США заявило о "росте угроз" российских воздушных атак по Украине.
Удар РФ по Украине "Орешником"
21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".
22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр.
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Тільки ***** хтось доповів, що це буде як Тунгуський метеорит, а вийшло, як звичайна каменюка. 😁
А ось смайл треба ставити за те, що замість запуску 3 іскандерів ціною 9 млн за все, кацапи пускатимуть ракету, яка коштує під 40-50 млн (ще й не факт що долетить й не факт що попаде куди треба) .
Ну тобто плєшивий КАЦАП ЗА ЦЕНОЙ НЄ ПАСТАІТ .
Для цивільних орєшник небеспечніший, бо має точність +- пару км і тому може влупити куди завгодно.
Чому нема? Вчора влупили їм по нафтопереробному заводу на Брянщині і по Аєродрому на Кубані.
Не дякуйте, ваш капітан очевидність.
Смеются потому, что повлиять на это нет возможности, это как с дождем бороться.
Поэтому лучше смеяться, чем плакать. Люди молодцы. Полностью согласен.
Звичайно, це ж не цивільні америкоїди загинуть в місці прильоту. Не америкоїдний завод чи інфраструктура будуть пошкоджені чи вщент зруйновані. Вам, лицемірам, не завадить профілактичний приліт рашистської ракети, що буде випущена з Баренцевого моря з підводного човна, що "збилася з курсу" і ***** по Алясці. Що тоді? Стурбуєтесь? Це вже буде ескалація, чи ще ні? Икспєрди з ********* заявлять, що ракета не несла загрози. Зберете кУмісію, що проведе "незалежне" розслідування на місці прильоту, яка сцикливо заявить, що на уламках ракети немає шильдика "мейд ін раша", тому ракета невідомо чия
ще до запуску,але немає чим...
Щоб той орешнік роздовбав все навкруги
разом з кацапами.
починаємо страшилки про метеоритнй арєшнік.