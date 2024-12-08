Посольство США заявляет о "росте угроз" российских воздушных атак по Украине

В Украине усиливаются угрозы от российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Посольство призывает граждан Соединенных Штатов Америки к "особой осторожности" в связи с "ростом угроз со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важные объекты гражданской инфраструктуры Украины".

"Все граждане США должны следить за предупреждениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за надежным приложением "Воздушная тревога" на своем мобильном телефоне. Гражданам США следует соблюдать все правительственные комендантские часы, быстро следовать инструкциям и искать укрытие во время воздушной тревоги", - отмечают в посольстве.

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