Посольство США заявляет о "росте угроз" российских воздушных атак по Украине
В Украине усиливаются угрозы от российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины.
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Посольство призывает граждан Соединенных Штатов Америки к "особой осторожности" в связи с "ростом угроз со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важные объекты гражданской инфраструктуры Украины".
"Все граждане США должны следить за предупреждениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за надежным приложением "Воздушная тревога" на своем мобильном телефоне. Гражданам США следует соблюдать все правительственные комендантские часы, быстро следовать инструкциям и искать укрытие во время воздушной тревоги", - отмечают в посольстве.
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