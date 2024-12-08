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Посольство США заявляет о "росте угроз" российских воздушных атак по Украине

ракети,х101

В Украине усиливаются угрозы от российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Посольство призывает граждан Соединенных Штатов Америки к "особой осторожности" в связи с "ростом угроз со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важные объекты гражданской инфраструктуры Украины".

"Все граждане США должны следить за предупреждениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за надежным приложением "Воздушная тревога" на своем мобильном телефоне. Гражданам США следует соблюдать все правительственные комендантские часы, быстро следовать инструкциям и искать укрытие во время воздушной тревоги", - отмечают в посольстве.

Читайте также: Украина должна быть готова к возможному сокращению помощи от США, - Трамп

Автор: 

обстрел (27114) посольство (1081) россия (95502) США (26620)


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Топ комментарии
+18
Но у США есть хороший план противодействия: снизить военную помощь Украине.
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08.12.2024 18:53
+6
Тепер вся авіація і ракети з Сірії будуть в Україні.
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08.12.2024 18:44
+3
А чому немає повітряних тривог в Донецьку ,Луганську та інших містах лднр ? саме там логістика ворога ,казарми і склади рашистів ,але комусь здаєтся що там "наши люди".
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08.12.2024 19:04
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знаємо ,не мішайте працювати
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08.12.2024 18:43 Ответить
А для чого і з чим мішати "працювати" і що це таке?
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08.12.2024 22:26 Ответить
Тепер вся авіація і ракети з Сірії будуть в Україні.
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08.12.2024 18:44 Ответить
"Вся" - це скільки?
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08.12.2024 19:38 Ответить
Та два іржавих літаки ахаха, а ракети в них ше в 22 році закінчилися і взагалі криві ахаха, чмоні.
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09.12.2024 10:02 Ответить
Посмотрим. Скорее там Израиль все уничтожит чтоб оружие не попало в дурные руки. И с чего бы сирийцы нам передавали самолеты и ракеты? Им выгодней продать тем кто дороже заплатит.
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09.12.2024 00:56 Ответить
Любая атака должна отбиваться по оккупантам на линии фронта. Украинцам нужно быть наиболее активными в сборе средств на дроны во время массированных ракетных ударов Рашки. Даже 50-100 грн имеют вес при заборе средств на то что убивает русню.
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08.12.2024 18:45 Ответить
воно повинно на маськві відображатись бо на окопних орків їм срати - вони ж за гроші воюють
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09.12.2024 04:26 Ответить
Но у США есть хороший план противодействия: снизить военную помощь Украине.
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08.12.2024 18:53 Ответить
і не просто знизити, а в рази! Потужна відповідь потужному Янелоху!
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08.12.2024 19:14 Ответить
Так може краще переїхати до польщі? Чи до якоїсь іншої безпечної країни? Як у 2022 році. Ви ж тут, бідолашні, ризикуєте.
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08.12.2024 18:56 Ответить
А чому немає повітряних тривог в Донецьку ,Луганську та інших містах лднр ? саме там логістика ворога ,казарми і склади рашистів ,але комусь здаєтся що там "наши люди".
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08.12.2024 19:04 Ответить
Все ясно. значит сегодня или завтра опять будут хреначить по энергетике! Опять будем без света по 10-15 часов в сутки сидеть!
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08.12.2024 19:06 Ответить
Такой вариант тоже возможен. Но тут скорее предупреждение связано с тем, что РФ с 10 декабря опять закрывает воздушное пространство в связи с якобы учениями... В прошлый раз, во время такого закрытия, испытывали орешник.
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08.12.2024 19:19 Ответить
у зв'язку із заявами американського лицемірного брехуна, який незабаром сяде в головне крісло США ,про скорочення допомоги Україні ,удари по Україні будуть посилені .Куйло чекав цього послання від "трамбона" і таки дочекався...
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08.12.2024 21:26 Ответить
Агов будапештські американці харош ******* виконуйте зобовязання або визнайте себе *********!
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08.12.2024 22:23 Ответить
Так американские граждане в центре Киева живут, там нет критических объектов, по которым стреляют. Хотя если сбили над центром, то может упасть на головы. Но очень маленькая вероятность угрозы.
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09.12.2024 00:52 Ответить
танкова вулиця то не центр
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09.12.2024 04:28 Ответить
є один вихід - робити велику балістику та гатити по центру маськви
усе інше - херня на постному маслі
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09.12.2024 04:27 Ответить
для початку хоч би труби перекрили - торгують аж гай гуде.яка там балістика.
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09.12.2024 08:08 Ответить
 
 