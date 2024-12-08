Посольство США заявляє про "зростання загроз" російських повітряних атак по Україні

В Україні посилюються загрози від російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливу цивільну інфраструктуру України.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Посольство закликає громадян Сполучених Штатів Америки до "особливої обережності" у зв'язку зі "зростанням загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури України".

"Усі громадяни США повинні слідкувати за попередженнями українського уряду щодо повітряних атак та стежити за надійним додатком "Повітряна тривога" на своєму мобільному телефоні. Громадянам США слід дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко слідувати інструкціям та шукати укриття під час повітряної тривоги", – наголошують в посольстві.

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