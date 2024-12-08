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Посольство США заявляє про "зростання загроз" російських повітряних атак по Україні

В Україні зростає загроза російських обстрілів

В Україні посилюються загрози від російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливу цивільну інфраструктуру України.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Посольство закликає громадян Сполучених Штатів Америки до "особливої обережності" у зв'язку зі "зростанням загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури України".

"Усі громадяни США повинні слідкувати за попередженнями українського уряду щодо повітряних атак та стежити за надійним додатком "Повітряна тривога" на своєму мобільному телефоні. Громадянам США слід дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко слідувати інструкціям та шукати укриття під час повітряної тривоги", – наголошують в посольстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має бути готовою до можливого скорочення допомоги від США, - Трамп

Автор: 

обстріл (28365) посольство (943) росія (65052) США (22685)


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Топ коментарі
+18
Но у США есть хороший план противодействия: снизить военную помощь Украине.
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08.12.2024 18:53
+6
Тепер вся авіація і ракети з Сірії будуть в Україні.
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08.12.2024 18:44
+3
А чому немає повітряних тривог в Донецьку ,Луганську та інших містах лднр ? саме там логістика ворога ,казарми і склади рашистів ,але комусь здаєтся що там "наши люди".
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08.12.2024 19:04
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знаємо ,не мішайте працювати
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08.12.2024 18:43 Відповісти
А для чого і з чим мішати "працювати" і що це таке?
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08.12.2024 22:26 Відповісти
Тепер вся авіація і ракети з Сірії будуть в Україні.
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08.12.2024 18:44 Відповісти
"Вся" - це скільки?
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08.12.2024 19:38 Відповісти
Та два іржавих літаки ахаха, а ракети в них ше в 22 році закінчилися і взагалі криві ахаха, чмоні.
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09.12.2024 10:02 Відповісти
Посмотрим. Скорее там Израиль все уничтожит чтоб оружие не попало в дурные руки. И с чего бы сирийцы нам передавали самолеты и ракеты? Им выгодней продать тем кто дороже заплатит.
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09.12.2024 00:56 Відповісти
Любая атака должна отбиваться по оккупантам на линии фронта. Украинцам нужно быть наиболее активными в сборе средств на дроны во время массированных ракетных ударов Рашки. Даже 50-100 грн имеют вес при заборе средств на то что убивает русню.
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08.12.2024 18:45 Відповісти
воно повинно на маськві відображатись бо на окопних орків їм срати - вони ж за гроші воюють
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09.12.2024 04:26 Відповісти
Но у США есть хороший план противодействия: снизить военную помощь Украине.
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08.12.2024 18:53 Відповісти
і не просто знизити, а в рази! Потужна відповідь потужному Янелоху!
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08.12.2024 19:14 Відповісти
Так може краще переїхати до польщі? Чи до якоїсь іншої безпечної країни? Як у 2022 році. Ви ж тут, бідолашні, ризикуєте.
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08.12.2024 18:56 Відповісти
А чому немає повітряних тривог в Донецьку ,Луганську та інших містах лднр ? саме там логістика ворога ,казарми і склади рашистів ,але комусь здаєтся що там "наши люди".
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08.12.2024 19:04 Відповісти
Все ясно. значит сегодня или завтра опять будут хреначить по энергетике! Опять будем без света по 10-15 часов в сутки сидеть!
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08.12.2024 19:06 Відповісти
Такой вариант тоже возможен. Но тут скорее предупреждение связано с тем, что РФ с 10 декабря опять закрывает воздушное пространство в связи с якобы учениями... В прошлый раз, во время такого закрытия, испытывали орешник.
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08.12.2024 19:19 Відповісти
у зв'язку із заявами американського лицемірного брехуна, який незабаром сяде в головне крісло США ,про скорочення допомоги Україні ,удари по Україні будуть посилені .Куйло чекав цього послання від "трамбона" і таки дочекався...
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08.12.2024 21:26 Відповісти
Агов будапештські американці харош ******* виконуйте зобовязання або визнайте себе *********!
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08.12.2024 22:23 Відповісти
Так американские граждане в центре Киева живут, там нет критических объектов, по которым стреляют. Хотя если сбили над центром, то может упасть на головы. Но очень маленькая вероятность угрозы.
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09.12.2024 00:52 Відповісти
танкова вулиця то не центр
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09.12.2024 04:28 Відповісти
є один вихід - робити велику балістику та гатити по центру маськви
усе інше - херня на постному маслі
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09.12.2024 04:27 Відповісти
для початку хоч би труби перекрили - торгують аж гай гуде.яка там балістика.
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09.12.2024 08:08 Відповісти
 
 