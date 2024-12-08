Україна має бути готовою до можливого скорочення допомоги від США, - Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп припустив скорочення допомоги Україні за свого президентства.

Про це політик заявив в інтерв’ю NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп сказав, що він активно намагається покласти край війні РФ проти України.

Однак Україна може, "можливо", очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США, коли він повернеться в Білий дім.

Також NBC пише, що Трамп не став брати на себе зобов'язання щодо збереження США в НАТО - європейському військовому союзі, який є оплотом проти Росії з часів Другої світової війни.

Політик додав, що він збереже роль Америки в НАТО, якщо учасники "будуть платити за своїми рахунками".

Нагадаємо, що напередодні новообраний президент Штатів закликав Україну та РФ негайно припинити вогонь і почати переговори.

Читайте також: "Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони втратили 400 000 солдатів і набагато більше цивільних", - Трамп