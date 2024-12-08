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Україна має бути готовою до можливого скорочення допомоги від США, - Трамп

Трамп про допомогу Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп припустив скорочення допомоги Україні за свого президентства.

Про це політик заявив в інтерв’ю NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп сказав, що він активно намагається покласти край війні РФ проти України. 

Однак Україна може, "можливо", очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США, коли він повернеться в Білий дім. 

Також NBC пише, що Трамп не став брати на себе зобов'язання щодо збереження США в НАТО - європейському військовому союзі, який є оплотом проти Росії з часів Другої світової війни.

Політик додав, що він збереже роль Америки в НАТО, якщо учасники "будуть платити за своїми рахунками".

Нагадаємо, що напередодні новообраний президент Штатів закликав Україну та РФ негайно припинити вогонь і почати переговори.

Читайте також: "Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони втратили 400 000 солдатів і набагато більше цивільних", - Трамп

Автор: 

допомога (8328) США (22685) Трамп Дональд (5576) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+56
З зеленим гівном війну не виграти. Херпідун понаставляв усюди совків та зрадників.
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08.12.2024 17:16
+50
Ось і полізли результати від поїздки смарагдового скунса в город-гєрой Паріж...
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08.12.2024 17:20
+34
О, це вже натяк для кого буде ''мир через силу''.
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08.12.2024 17:21
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душман скозав, тiльки дипломатичним шляхом!
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08.12.2024 18:58 Відповісти
Дипломатія? Так і тимчасово окупований кривавими кремлівськими фашистами український Крим уже більш
як 10 років теж дипломатичним шляхом наполегливо повертають, і що є якісь повернення? А тепер ще й 20%
нашої рідної, але тимчасово окупованої кацапами
української землі будем теж як і Крим дипломатично повертати її і мабуть багатьма століттями?
. Яка вже тут дипломатія, це точно капітуляція.
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08.12.2024 19:10 Відповісти
Не віддавати, не дарувати кацапу ******* територію України потрібно, ще й забрати протиправно анексовану в України 100 років тому, Сіверщину (Стародубщину), Східну Слобожанщину, весь Донецький кряж і Кубань.
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09.12.2024 18:41 Відповісти
сша у своему стилi. вони i WW2 до 44-го року дуплились. i то, що фюрер почав програвати.
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08.12.2024 18:55 Відповісти
Тобто про північноафриканський театр бойових дій вам не розповідали в школі. Якщо б війська з Африки перекинули б на театр бойових дій СРСР-Німеччина то лінія бойових дій була б по Уралу.
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08.12.2024 19:19 Відповісти
Iсторiя е сама брехлива наука у свiтi.
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08.12.2024 19:32 Відповісти
Це вам певно в Московії розказали ?
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08.12.2024 21:48 Відповісти
Будь-яка заява політика - це лише початок речення, закінчення якого, зазвичай, має протилежний зміст початковому набору слів. Тому не робіть ніяких остаточних висновків. Усе визначатиме кон"юнктура геополітичного ринку. Зеленському слід не перечити Трампу, погоджуватися із його заявами щодо миру і робити з Путлєра гальмо переговорного процесу, яким той насправді і є. Європейські лідери нам в уцьому підіграють. Нікуди США від нас не дінуться: як допомагали, так і допомагвтимуть.
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08.12.2024 18:56 Відповісти
оптимістам легко жити
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09.12.2024 00:44 Відповісти
Потужно ЗЄ та Єрмак поспілкувалися...

Хоча може їхньої "англійської" просто ніхто не розуміє.
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08.12.2024 19:21 Відповісти
Звикли чомусь на Заході з чесними людьми говорити. А тут приїхали хтозна хто.
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08.12.2024 21:46 Відповісти
І шо кацапи вже тупцюють "бариню"? А чому не "прідупріділ" кацапстан, що навпаки збільшить допомогу Україні?
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08.12.2024 19:37 Відповісти
Тонкий намек на толсті обставини. Привіт українським трампістам🥴
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08.12.2024 19:38 Відповісти
Українська ядерна зброя, найкраща відповідь Трампу.
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08.12.2024 19:48 Відповісти
трампісти тут *************, мовляв, "заяви заявами, але Трамп зробить все навпаки, завалить ЗСУ зброєю та БК".
Шкода, що не всі гівно трампа жеруть, наприклад, Second First, Aleera Frost, PREDATOR PREDATOR, Myroslav Hrabovsky 9c770479, tanya brus, YukonUA ., Дефіцит Потужності, Yuriy Kundin 685c06ac тут біля корита з фекаліями трампа явно не вистачає...
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08.12.2024 19:52 Відповісти
" ... і судити будуть по справах твоїм."
Щось тут розвели якийсь зрадницький кіздьож. Доні таке ( про допомогу Україні і НАТО) казав всю виборчу компанію, стабільність намірів - ознака зрілого політика. Дочекаємось його перших дій після 20 лютого, а потім будемо робити висновки. Буде ленд-ліз (а це за гроші, можливо в кредит), військові бюджети країн НАТО на рівні 5% від ВВП.
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08.12.2024 19:55 Відповісти
20 січня + 100 днів

Резерви НБУ
Початок 2022 - 29млрд
Кінець 2022 - 28.5млрд
Кінець 2023 - 40.5млрд
Кінець 2024 - 39.9млрд

Тобто гроші не витрачаються, їх стає більше...

В одному інтервью була пропозиція, виробити дрони в Україні - виробники згодні виробити, потрібно фінасування
рос.військових 600тис, на кожного по 10 дронів, по ціні 500$
Загалом 3млрд $

10% від запасів НБУ

може є підводні камні, проте виглядає логічно

А поки, через рік при Трампі отримаємо 6 батарей Насамс
та й інша зброя буде поставлятись при Трампі
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08.12.2024 20:21 Відповісти
За 2022 рік Сили оборони використали близько 1,5 мільйона артилерійських *********** - починаючи від 120 мм мін і закінчуючи реактивними снарядами до РСЗВ. За 2023 рік вже понад 3 млн. За 2024 рік мабуть стільки ж, як і у 2023 році. Усього виходить десь 7,5 млн снарядів. Вбито та поранено 750 тис. кацапів. Виходить, що на одного кацапа витрачається 10 снарядів. Тобто 9 з десяті снарядів летить невідомо куди.
https://www.rbc.ua/rus/news/polkovnik-sergiy-musienko-mi-otrimuemo-vdvichi-1731872952.html
Але ще є стрілецька зброя, РПГ, АГС, міномети 60 мм, 82 мм, дрони, ПТКРС, авіаційні ракети та бомби...
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09.12.2024 02:44 Відповісти
Я коли писав про це два роки тому, то мій коментар тут видаляли. Писав про необхідність нормування витрат *********** на одного вбитого орка і оцінки роботи підрозділів по цьому показнику. Два роки втрачено. Прогрес - ваш коментар не видалили.

Писав також про необхідніть побудови нової професійної армії незважаючи на війну. Коментар теж видаляли. Тільки через рік Бутусов став писати про необхідність реформ. А тепер просто волає про це. Теж два роки втрачено.
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09.12.2024 11:49 Відповісти
Не розумію, шо тут деяких так поплавило? Ржаве опудало сказало , шо хотіло, не сказавши нічого. Можливо буде так, а можливо не так. І зверніть увагу, шо від передвиборчого "Україна не отримає ні копійки" важе нічого не лишилось. Тепер Україна, можливо ,отримає менше допомоги. Далі "позиція партії" буде ще неодноразова коливатись...
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08.12.2024 20:53 Відповісти
Трамп же не сам по собі у вакуумі, його підтримали великі американські виробники зброї. Звісно, не за картатий чубчік. Всі вони очікують, що він накине їм державного фінансування на розробку і виробництво зброї, скорочення допомоги Україні -> менше фінансування для них. Тому, що б там не казав чи думав Трамп, на нього добряче тиснутимуть у плані допомоги Україні.
Але тут же є й зворотна сторона - так само тиснутимуть на Україну, щоб швидше чесалася із реформами та ефективніше використовувала кошти. Бо грошей в Україні поки що достатньо, тільки їх розподіл викликає якщо не обурення, то принаймні неприємні запитання. Одна Крупа чого варта, а скільки тисяч таких самих і ще жирніших Круп присмокталося до бюджету -> в тому числі тієї самої західної допомоги і жеруть як не в себе...
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09.12.2024 09:18 Відповісти
Батько Кушнера (зятя Трампа) виняйняв повію, чтобы она переспала с мужем его сестры и он записал это на камеру, чтобы потом шантажировать сестру.
http://www.ofeliya.com.ua/archives/6478

Навіщо із таким кодлом про щось домовлятися?!
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08.12.2024 21:11 Відповісти
Ось цей епізод - 18 секунда
https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/trump-says-ukraine-should-probably-prepare-to-receive-less-aid-from-u-s-226493509712

Should Ukraine prepare for less aid from the United States....
Probably... Sure..

"Probably. Sure" - может быть интерпретирован как уклончивое подтверждение, но без конкретики.

"Probably" (возможно) - свидетельствует о неопределённости и оставляет место для различных интерпретаций. Это сигнализирует, что есть вероятность изменений, но без чёткого обязательства."Sure" (конечно) - звучит как уверенность, но в контексте может быть использовано как вежливое согласие без указания на немедленные действия.

Вместе эти фразы демонстрируют гибкость, но избегают прямых обещаний или гарантий.

Поки відповідь політика, щоб ніхто не зрозумів намірів...

P.S.
Через рік при Трампі, отримаємо 6 батарей Nasams
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08.12.2024 21:18 Відповісти
возможно, конечно
вероятно, конечно
возможно, безусловно
возможно, точно
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09.12.2024 00:47 Відповісти
Політик додав, що він збереже роль Америки в НАТО, якщо учасники "будуть платити за своїми рахунками".

Якщо він не збереже роль Америки в НАТО, це означатиме make America small again.

Найбільшою проблемою, де Америка матиме вплив, стане проблема мексиканського кордону.

А справи світові залишаться на розгляд інших.

Вони й тепер оно співають: те, що відбувається в Сирії, нас не обходить…

Сили в Америки, може, ще є, а от що з ними робити, вона не знає.
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08.12.2024 21:20 Відповісти
Як воно там казало у Паріжі - ми всі зрозуміємо що треба бути сильними. Ти, гнида не сильний, ти зрадник, потужний, войьовничої частини українців. Пістолет, кущі, постріл - для генералів котрі були в окопах - для тебе - кришка фано з лезами.
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08.12.2024 21:27 Відповісти
Та то ще півроку назад було ясно шо риже чмо буде шантажувати нас скороченням воєнної допомоги щоб проштовхнути свій "мюнхенський" мирний план.Єдиний вихід це забити на всіх і робити ядерну зброю.
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08.12.2024 21:28 Відповісти
Не така велика загроза від того путлерівського рижого клоуна фашиста, як від внутрішньої ворожої 5-ї колони що уже як 30р. при владі в Україні, яка здасть її з патрохами тільки б випали для цього можливість і нагода.
Коли два московських виродка зливаються в переговорному екстазі щодо України, потрібно готуватися до найгіршого і чинити цьому відчайдушний опір.
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09.12.2024 18:51 Відповісти
Трамп або корисний ідіот росії, або агент росії.
Повалення одвічного геополітичного суперника чужими (нашими) руками, коли від тебе треба лише гроші і зброя - про такий подарунок долі будь-який президент США міг тільки мріяти раніше.
А цей просре шанс + віддасть росіянам величезний ресурс у вигляді України і українців, який сильно зміцнить російську державу в усіх відношеннях (демографічно, територіально, корисні копалини і так далі).
Ще раз : Трамп або корисний ідіот росії, або агент росії.
І не треба казати, що "ой, це все наша зелена влада, Зеленський - такий-сякий, Єрмак - такий-сякий . . .". Це питання Real-politik, в таких випадках американські президенти, Конгрес, Пентагон і спецслужби завжди казали : "Так, він сучий син, але це наш сучий син !". Так що не кивайте на те, що Україна корумпована, неефективна, все не так робить - коли йде такий геополітичний заміс, пофіг на те, що і як робить Україна. Її руками можна завалити росію. Для цього треба зброя і гроші, які американцям надрукувати - 20 хвилин роботи їх друкарського верстату. З точки зору суми - це для них взагалі ні про що, так, на каву.
Втретє кажу : Трамп або корисний ідіот росії, або агент росії.
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08.12.2024 21:34 Відповісти
Мабуть Трамп знає реальний стан війні і такі пропагандонські завивання на нього не діють.
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08.12.2024 23:46 Відповісти
Мабуть знає. І у цьому зв'язку найкращий вихід, на Вашу думку, казати Україні "я Вам не дам грошей і зброї більше.", аби вова путін подвоїв і потроїв зусилля для "останнього ривка" - так, по-Вашому ? Офігенний варіант, просто супер геніально з усіх точок зору.
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09.12.2024 13:10 Відповісти
Не дасть тому шо їх вкрадуть, і краде їх зовсім не путін.
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09.12.2024 17:29 Відповісти
Єрмак мабуть не влаштовує Трампа.
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08.12.2024 21:37 Відповісти
Естрадно-цирковий номер Зеленского при особистій зустрічі не пройшов без уваги.
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08.12.2024 21:40 Відповісти
Нічо, як тільки плєшиве пошле трампа нахій, допомога одразу збільшиться.
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08.12.2024 21:46 Відповісти
Пішло нахій
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09.12.2024 08:54 Відповісти
"Платить по счетам" - все что нужно было услышать.
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08.12.2024 23:34 Відповісти
Трамп то хитрожопе таке ж як і ЗЕ. Каже одно робить друге, або бреше і одним і другим.
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09.12.2024 00:35 Відповісти
об этом договаривался Зеленский во Франции по ходу
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09.12.2024 04:36 Відповісти
С Трампом сразу было все понятно. Он не хочется больше спонсировать Украину, остальное ему насрать. Никакие там гарантии НАТО ввод войск он делать не будет. Я бы не сильно ему радовался
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09.12.2024 04:38 Відповісти
Не хоче спонсорувати українську корупцію, саме так.
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09.12.2024 08:07 Відповісти
бенин Оманский Нарик со своей рЫговско-фсбэшной кодлой резниковым, умеровым, кирюшей, Хламидией, фсбэшником Елдаком "потужно готовятся".....
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09.12.2024 09:16 Відповісти
Дякуємо, Страшило!
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09.12.2024 10:59 Відповісти
рижий падонок
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09.12.2024 11:57 Відповісти
Україна повинна бути готова назад отримати ядерну зброю і віддати "Будапешський меморандум".
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09.12.2024 12:17 Відповісти
якщо потрусити очільників МСЕК, ТЦК та де-яких міністрів, то ніяка зовнішня допомога не потрібна буде

а якщо ще й таможню - то ми й самі зможемо допомагати
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09.12.2024 13:22 Відповісти
Про це очікувано не пишуть
https://youtu.be/22yvr1zZT54?t=145

2:23 we had a lot of lot of success really
2:25 great success working together on uh
2:27 defense and offense too
2:30 and it certainly seems like the world is

на кого нападати збираються?
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09.12.2024 15:37 Відповісти
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