Україна має бути готовою до можливого скорочення допомоги від США, - Трамп
Новообраний президент США Дональд Трамп припустив скорочення допомоги Україні за свого президентства.
Про це політик заявив в інтерв’ю NBC News, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп сказав, що він активно намагається покласти край війні РФ проти України.
Однак Україна може, "можливо", очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США, коли він повернеться в Білий дім.
Також NBC пише, що Трамп не став брати на себе зобов'язання щодо збереження США в НАТО - європейському військовому союзі, який є оплотом проти Росії з часів Другої світової війни.
Політик додав, що він збереже роль Америки в НАТО, якщо учасники "будуть платити за своїми рахунками".
Нагадаємо, що напередодні новообраний президент Штатів закликав Україну та РФ негайно припинити вогонь і почати переговори.
Будь ласка, зачекайте...
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як 10 років теж дипломатичним шляхом наполегливо повертають, і що є якісь повернення? А тепер ще й 20%
нашої рідної, але тимчасово окупованої кацапами
української землі будем теж як і Крим дипломатично повертати її і мабуть багатьма століттями?
. Яка вже тут дипломатія, це точно капітуляція.
Хоча може їхньої "англійської" просто ніхто не розуміє.
Шкода, що не всі гівно трампа жеруть, наприклад, Second First, Aleera Frost, PREDATOR PREDATOR, Myroslav Hrabovsky 9c770479, tanya brus, YukonUA ., Дефіцит Потужності, Yuriy Kundin 685c06ac тут біля корита з фекаліями трампа явно не вистачає...
Щось тут розвели якийсь зрадницький кіздьож. Доні таке ( про допомогу Україні і НАТО) казав всю виборчу компанію, стабільність намірів - ознака зрілого політика. Дочекаємось його перших дій після 20 лютого, а потім будемо робити висновки. Буде ленд-ліз (а це за гроші, можливо в кредит), військові бюджети країн НАТО на рівні 5% від ВВП.
Резерви НБУ
Початок 2022 - 29млрд
Кінець 2022 - 28.5млрд
Кінець 2023 - 40.5млрд
Кінець 2024 - 39.9млрд
Тобто гроші не витрачаються, їх стає більше...
В одному інтервью була пропозиція, виробити дрони в Україні - виробники згодні виробити, потрібно фінасування
рос.військових 600тис, на кожного по 10 дронів, по ціні 500$
Загалом 3млрд $
10% від запасів НБУ
може є підводні камні, проте виглядає логічно
А поки, через рік при Трампі отримаємо 6 батарей Насамс
та й інша зброя буде поставлятись при Трампі
https://www.rbc.ua/rus/news/polkovnik-sergiy-musienko-mi-otrimuemo-vdvichi-1731872952.html
Але ще є стрілецька зброя, РПГ, АГС, міномети 60 мм, 82 мм, дрони, ПТКРС, авіаційні ракети та бомби...
Писав також про необхідніть побудови нової професійної армії незважаючи на війну. Коментар теж видаляли. Тільки через рік Бутусов став писати про необхідність реформ. А тепер просто волає про це. Теж два роки втрачено.
Але тут же є й зворотна сторона - так само тиснутимуть на Україну, щоб швидше чесалася із реформами та ефективніше використовувала кошти. Бо грошей в Україні поки що достатньо, тільки їх розподіл викликає якщо не обурення, то принаймні неприємні запитання. Одна Крупа чого варта, а скільки тисяч таких самих і ще жирніших Круп присмокталося до бюджету -> в тому числі тієї самої західної допомоги і жеруть як не в себе...
http://www.ofeliya.com.ua/archives/6478
Навіщо із таким кодлом про щось домовлятися?!
https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/trump-says-ukraine-should-probably-prepare-to-receive-less-aid-from-u-s-226493509712
Should Ukraine prepare for less aid from the United States....
Probably... Sure..
"Probably. Sure" - может быть интерпретирован как уклончивое подтверждение, но без конкретики.
"Probably" (возможно) - свидетельствует о неопределённости и оставляет место для различных интерпретаций. Это сигнализирует, что есть вероятность изменений, но без чёткого обязательства."Sure" (конечно) - звучит как уверенность, но в контексте может быть использовано как вежливое согласие без указания на немедленные действия.
Вместе эти фразы демонстрируют гибкость, но избегают прямых обещаний или гарантий.
Поки відповідь політика, щоб ніхто не зрозумів намірів...
P.S.
Через рік при Трампі, отримаємо 6 батарей Nasams
вероятно, конечно
возможно, безусловно
возможно, точно
Якщо він не збереже роль Америки в НАТО, це означатиме make America small again.
Найбільшою проблемою, де Америка матиме вплив, стане проблема мексиканського кордону.
А справи світові залишаться на розгляд інших.
Вони й тепер оно співають: те, що відбувається в Сирії, нас не обходить…
Сили в Америки, може, ще є, а от що з ними робити, вона не знає.
Коли два московських виродка зливаються в переговорному екстазі щодо України, потрібно готуватися до найгіршого і чинити цьому відчайдушний опір.
Повалення одвічного геополітичного суперника чужими (нашими) руками, коли від тебе треба лише гроші і зброя - про такий подарунок долі будь-який президент США міг тільки мріяти раніше.
А цей просре шанс + віддасть росіянам величезний ресурс у вигляді України і українців, який сильно зміцнить російську державу в усіх відношеннях (демографічно, територіально, корисні копалини і так далі).
Ще раз : Трамп або корисний ідіот росії, або агент росії.
І не треба казати, що "ой, це все наша зелена влада, Зеленський - такий-сякий, Єрмак - такий-сякий . . .". Це питання Real-politik, в таких випадках американські президенти, Конгрес, Пентагон і спецслужби завжди казали : "Так, він сучий син, але це наш сучий син !". Так що не кивайте на те, що Україна корумпована, неефективна, все не так робить - коли йде такий геополітичний заміс, пофіг на те, що і як робить Україна. Її руками можна завалити росію. Для цього треба зброя і гроші, які американцям надрукувати - 20 хвилин роботи їх друкарського верстату. З точки зору суми - це для них взагалі ні про що, так, на каву.
Втретє кажу : Трамп або корисний ідіот росії, або агент росії.
а якщо ще й таможню - то ми й самі зможемо допомагати
https://youtu.be/22yvr1zZT54?t=145
2:23 we had a lot of lot of success really
2:25 great success working together on uh
2:27 defense and offense too
2:30 and it certainly seems like the world is
на кого нападати збираються?