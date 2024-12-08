Украина должна быть готова к возможному сокращению помощи от США, - Трамп

Новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил сокращение помощи Украине при своем президентстве.

Об этом политик заявил в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп сказал, что он активно пытается положить конец войне РФ против Украины.

Однако Украина может, "возможно", ожидать, что не получит столько военной помощи от США, когда он вернется в Белый дом.

Также NBC пишет, что Трамп не стал брать на себя обязательства по сохранению США в НАТО - европейском военном союзе, который является оплотом против России со времен Второй мировой войны.

Политик добавил, что он сохранит роль Америки в НАТО, если участники "будут платить по своим счетам".

Напомним, что накануне новоизбранный президент Штатов призвал Украину и РФ немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Читайте также: "Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. Они потеряли 400 000 солдат и гораздо больше гражданских", - Трамп