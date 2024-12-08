"Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. Они потеряли 400 000 солдат и гораздо больше гражданских", - Трамп

Дональд Трамп, который в начале января 2025 года займет пост президента США, призвал Украину и РФ немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Об этом Трамп пишет в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что Башар Асад сбежал из своей страны.

"Его покровитель Россия, Россия, Россия во главе с Владимиром Путиным больше не была заинтересована в том, чтобы его защищать. Для России вообще не было никаких причин быть там. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начинаться и может продолжаться вечно", - пишет Трамп.

Он также отметил, что Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, одна из-за Украины и плохой экономики, другой из-за Израиля и его боевых успехов.

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"Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей. Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это будет продолжаться, это может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо худшим. Я хорошо знаю Владимира. Это его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" - добавил он.

Ранее Трамп уже заявлял, что РФ потеряла в войне против Украины 600 тысяч солдат, она неспособна помочь Асаду.