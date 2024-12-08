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Новини Війна
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"Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони втратили 400 000 солдатів і набагато більше цивільних", - Трамп

Зеленський і Трамп

Дональд Трамп, який на початку січня 2025 року обійме пост президента США, закликав Україну та РФ негайно припинити вогонь і почати переговори.

Про це Трамп пише у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Башар Асад утік зі своєї країни.

"Його покровитель Росія, Росія, Росія на чолі з Володимиром Путіним більше не була зацікавлена ​​в тому, щоб його захищати. Для Росії взагалі не було жодних причин бути там. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно", - пише Трамп.

Він також зауважив, що  Росія та Іран зараз перебувають у ослабленому стані, одна через Україну та погану економіку, інший через Ізраїль та його бойові успіхи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном: Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. ВIДЕО

"Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!" - додав він.

Раніше Трамп уже заявляв, що РФ втратила у війні проти України 600 тисяч солдатів, вона нездатна допомогти Асаду.

Трамп скрін

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Трамп Дональд (5576) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+73
Ось і результат одноосібного правління Боневтіка Нетряпки Потужного, який звернувся до Трампа, щоб той зупинив вбивства українців і звичайно залишив за кацапи всю окуповану територію. То як Вам "мінські" 73%, вони кращі за "стамбульські"? Чи будете і далі відбілювати чотирижди уклоніста і його мародерно-антимайданну команду слугориг? Це не той мальчік від наріду, який на весь світ кричав, що в очах пуйла він бачить мир, а війни хоче Порошенко, бо він на ній наживається, давши посил світу торгувати з кацапами, будувати газові трубопроводи та інше? Це так він обіцяв закінчити війну?
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08.12.2024 10:15
+72
Гарантія лише одна. Якщо не приберем зеленого виродка під час перемир'я, нам кінець.
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08.12.2024 10:17
+30
Японці напали на ПерлХарбор? Та ну нах. Рузвельту треба було негайно припинити це божевілля та укласти угоду. А то безглуздо люди гинули.
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08.12.2024 10:25
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А чому ви плюсуєте ці цифри?
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08.12.2024 16:50 Відповісти
Вважаю безповоротні втрати.
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08.12.2024 17:03 Відповісти
Трампа отправят на сайт миротворец. Он же сказал больше Зеленского значит сепратист. Еще в телеграм канале Труха можна тоже самое написать
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08.12.2024 14:01 Відповісти
«Неповага до американського народу»: Зеленський вітає Трампа в толстовці та черевиках, - радник Трампа Роджер Стоун виданню New York Post.

«Він не може собі дозволити костюм? Він одягнув костюм і краватку на захід Всесвітнього економічного форуму, але чи не може одягнути їх, щоб виступити на спільному засіданні Конгресу чи зустрітися з обраним президентом США?», - американський чиновник.
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08.12.2024 12:51 Відповісти
Таке враження, що напередодні до США їздив Пєсков, а не Єрмак.
А до Парижу їздило *****, а не Зеленський.

Дуже потужна дипломатія у ЗЄ...
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08.12.2024 12:55 Відповісти
Цікава візія на керувальні ініціативи Трампа від Юрія Швеця. https://youtu.be/63p_je_jIiM

Створення DOGE депертаменту на чолі із Маском - це не просто штовханина посіпак перед коритом.
Це план, по суті, приватизації управління США, відходу від демократичних засад у державі на користь фін-технократичної аристократії (десь 20 учасників: Маск, Пітер Тіль). Які не хочуть залежати від настроїв народу, бути відповідальними за свою діяльність, а розвиватися за своїми планами. Не дивно, до речі, що там так багато прихильників Путіна, (методи Сі теж не викликають відрази, але із останнім треба більше ділитися, на що не згодні).

Такий відхід від демократії у США не перший - можна згадати передачу фінансової системи (ФРС) у приватні руки більше 100 років тому для того, щоб уряд не надрукував собі більше грошей.

До таких активних дій по обранню Трампа їх спонукало обмеження Байденом крипти. Трамп виступає як руйнівник нинішньої системи. Після цього, він може бути замінений на Венса.

Але головною фігурою буде ця нова посада керівника DOGE, у якого буде вся законодавча і виконавча влада.

Це схоже на те, як Сталін із другодесятного секретаря став головним тираном у СРСР, попри інші вищі посади.

Так що, на угоду із Трампом Україні не треба іти, бо він, по суті, на боці Путіна!

А американцям можна тільки поспівчувати: заради «ефективності» і якихось здобутків тільки у найближчий час, вони по суті відмовилися від соціального управлвння на користь шарлатанів, по принципу Даннінга -Крюгера і їм не позаздриш.
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08.12.2024 12:56 Відповісти
Швець простий пиз..н який нічого не тямить в фінансовій системі США, там уже давно в управлінні фінансова аристократія через два механізи фонд Блекрок та Вангард в яких в управлінні 37 трлн активів та ФРС яка керується радою директорів регіональних філій куди делегатів направляють великі американькі банки а від держави тільки голова ФРС іто часто туди призначають колишніх керівників або відомих банків або з того же Блекроку.

А Маск та інші просто управлінці їхніх інвестицій, чи ви думаєте Маск так просто розвив Теслу та СпейсХ, вони виросли на державних грантах.
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08.12.2024 13:21 Відповісти
Якби ж тільки на державних грантах... Ви справді нічого не знаєте про інвесторів Маска з Мордору та Піднебесної?
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09.12.2024 00:43 Відповісти
Інвестор у нього Блекрок чере 3 фонди прокладки, можете глянути все відкрито.
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09.12.2024 10:34 Відповісти
Не демонструйте так явно своє аматорство. У Маска 6 основних бізнесів і більше сотні крупних інвесторів, не рахуючи дрібних.
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09.12.2024 18:26 Відповісти
Аматор тут ви)) є відкрита інформація які фонди туди вкладали кошти і якщо пройтись по них то там всюди блекрок який і забезпечив йому держгранти без яких не було б ні тесли, яка довго була збиткова ні спейсх. А всі дрібні інвестори то так щоб акції об них розгрузити)), як і деякі типу крупні
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09.12.2024 19:19 Відповісти
Ну то поясніть тоді, «великий фахівець фондового ринку», чому тоді перед самими виборами Маск був змушений оприлюднити прізвища інвесторів Х лише на вимогу Прокурора США? Звідки власне і випливли серед інвесторів прізвища двох путлерівських олігархів.
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09.12.2024 21:26 Відповісти
Всі грають в грінкарти, потім можуть не пройти співбесіду - а от кгбісту якось пощастило
залишитись в США та отримати громадянство

і тепер він як вільний громадянин, маючи право згідно конститутції США - висловлює "свої" думки, видаючи це за правду.
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08.12.2024 13:48 Відповісти
кацапа шлюхця слухати чи читати, себе не поважати.
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08.12.2024 20:34 Відповісти
Ця розмова дійсно показала результат!
Але не той, що Зеленський очікував.
Зверніть увагу, як чітко Трамп розділив Україну та Зеленського!
Бо Україна несе втрати у війні, а ЗЕ&дефективні мародери лише вигодоотримувачі з неї.
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08.12.2024 13:05 Відповісти
Зеленський прибув до Парижу з одною-єдиною метою - вчергове намалювати свою обдолбану пику перед світом хоча б як запрошений на урочистості. Бо інакше з ним уже ніхто не хоче говорити і мати справу. Результат його не цікавить - він уже підписаний в Омані. Він з бандою прагне ще пролонгувати своє паразитування біля керма України з метою кінцево її розбазарити і угробити.
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08.12.2024 13:18 Відповісти
Наденьте, наконец, на Зелю костюм. Сколько можно позориться? Но только на него одного!
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08.12.2024 13:30 Відповісти
дерев'яні макінтоши їм
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08.12.2024 20:36 Відповісти
Трамп провів зустріч в Парижі із Зеленим клоуном.
А сьогодні, на сторінці Трампа з'явився ось цей допис:


В перекладі - "Охарактеризуйте зеленського одним словом".
Мільйон переглядів і 10 000 коментів, де ЗЕбіла називають від "диктатора" до "наркомана".
Чудовий результат переговорів показав ЗЕбільний клоун.

За словами соратника Трампа Роджера Стоуна, такий одяг Зеленського на зустрічі в Парижі був «неповагою до американського народу»:
«Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на захід Всесвітнього економічного форуму, але не може одягнути його, щоб виступити на спільній сесії Конгресу чи зустрітися з новообраним президентом Сполучених Штатів?»

Оце Zе не просто скрізь на прийоми лазить у темному трєніку й світлих бутсах - саме так колись завалювалися гопники початку 90-их. Воно в цьому прикиді пішло до головного храму Франції. І не до музею, бо це головна діюча святиня.
А з нагоди завершення відновлювальних робіт, там відбулася урочиста меса. Були десятки лідерів держав. Президенти й урядовці з Африки (там давні партнери Франції) нічим не відрізнялися від європейських колег. На все численне товариство було тільки одне бидло-стайл... Те, що Україна - не росія, як казав Кучма, це добре. А от те, що ми вже навіть не Африка?...
Ну й фото та відео під час тієї зустрічі з Трампом та Макроном. Вони - акуратні й абсолютно адекватні у вигляді й поведінці. А оце... Воно, як і його вигулювач Єрмак, думає, що виглядає круто? Та ні, вони елементарно запущені й опущені. І виглядають жалюгідно. Та навіть, якби в Трампа й було якесь бажання чимось поступитися, то точно не перед тим, кого він навіть за зовнішнім виглядом не може сприймати за рівного.

А ви ще згадайте жестикуляцію, божевільний бігаючий погляд та якусь дивну беліберду, яку воно несе, вірячи, що говорить англійською.
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10.12.2024 09:30 Відповісти
Я думал 9 тысяч потерь. Зеленский никогда не врал
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08.12.2024 13:46 Відповісти
Эта цыфра 400тысяч потерь - это крест на выборах Зеленскому и его команде.
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08.12.2024 13:53 Відповісти
Та не буде Зеленський проводити ніяких виборів по-чесному.
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08.12.2024 13:58 Відповісти
Понятно что будут фальсыфикации. Это 100% . Сейчас покупают статистов. Которые расккзывают сказки о поддержке Зеленского в 45 процентов. Да после цыфры 400 тысяч его рейтинг 5% потолок
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08.12.2024 14:03 Відповісти
Зеля відповів сьогодні: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1865709583873790215
Трамп змахлював - включив всіх поранених, а не тяжких.

Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.
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08.12.2024 14:37 Відповісти
"Китай може допомогти"...продати Україну росіі якось не виходить...то може Китаю?...

Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що "досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує на наслідування"

Глава фракції "Слуга народу" вважає, що "принципи правлячих партій України та Китаю у багатьох речах збігаються, оскільки їхнім девізом є служіння народу".
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08.12.2024 14:47 Відповісти
Може йому хтось скаже що в китаї крадіїв розстрілюють на стадіонах?
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08.12.2024 15:51 Відповісти
"близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні...... Вони (Україна) безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів." Це слова Трампа.

А як нарахунок української "статистики" про кацапькі втрати 1 до 7? Алло. Телемарафон. Обов'язково притягни Трампа за наклепи.
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08.12.2024 16:11 Відповісти
то 40 чи 400 000 тисяч??
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08.12.2024 16:49 Відповісти
If it walks like a duck and talks like a duck, it is still not a duck if you really really want it to be a swan.
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08.12.2024 17:20 Відповісти
Україну здали виродки олігархи, бо не можуть інакше правити, як окрім панівства, кумовства та монополій, а володька просто приклад лялькі. Якщо є пекло, то він на трон там претендує, але також буде лише лялькою на тому стульчаку.
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08.12.2024 17:30 Відповісти
Які ще «олігархи»? Хіба ви не чули, до зеленський позбавив Україну олігархів ще в 2021 році?
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08.12.2024 19:29 Відповісти
чомусь так багато дописувачів вважають трампа дурнішим за байдена --- які для цього є підстави . коли він в першу каденцію сказав що всі члени НАТО повинні однаково в бюджетах платити на оборону то чи він був не правий --- хто повинен переживати більше польща . румунія. фінляндія. швеція .норвегія .латвія. литва . естонія --- члени нато в європі також повинні пошевелитися бо буде ..ізя ой..--- ***** все бачить і пропогандони працюють 24 г. на добу --- гебельс на таке був неспроможній . тварі ***** гебельса давно переплюнули
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08.12.2024 17:36 Відповісти
Так це Латвія, Естонія та Польща підписали Будапештський меморандум, згідно з яким Україна здає третій за величиною ядерний арсенал в обмін на гарантії безпеки? Дебільні словеса "ані нам нічіво нє далжни па нєму" не працюють, якщо США кинуть Україну після взятих на себе зобов'язань, це буде дуже жирна пляма на їх репутації, яку буде дуже важко відмити. Особливо після нещодавнього фіаско в Афганістані, куди було вбухано в сотні разів більше ресурсів, ніж в Україну, при тому, що ніяких зобов'язань перед Афганістаном США не мали.
Обама вже так намагався "перезавантажити" відносини, з його намагань вийшла ще більш кривава бійня. Якщо Чубчик гнутиме ту саму лінію, запалає весь світ. Бо стане зрозуміло, що США ні на що не здатні у плані воєнного захисту. В тому числі і в першу чергу - в Європі. Так, Ізраїль вони начебто захистили, але чи надовго їх стане, якщо військові сутички почнуть ширитися в багатьох місцях інтересу Штатів? Тайвань, Корея, Персидська затока... Нічого доброго ні для Штатів, ні для всього цивілізованого світу така беззуба політика тупої рефлексії не принесе. Як і справедливого миру в Україні, який в такий спосіб досягти неможливо.
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08.12.2024 18:35 Відповісти
Хтось щось зрозумів? Тексту багато, але жодного натяку на те, що саме хотів сказати Чубчік. Корчить із себе галубца міра?
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08.12.2024 18:21 Відповісти
Він не корчить. Він такий і є. Його хвилює лише Ізраїль, бо якщо щось не так, то ізраїльське лобі відірве йому перуку разом з яйцями. А Україна йому до дупи. Якщо вона зникне з мапи світу, його це влаштує. Аби він міг похизуватись «Я зупинив смішну війну». Зупинити її за рахунок українців Трампу значно легше, ніж за рахунок орків.
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08.12.2024 19:55 Відповісти
Сім п*ятниць на неділю...
--------------------------------
Щось наші керманичі в НЕАДЕКВАТІ!
То іще НЕ війна...а лише збр. конфлікт;
то НЕ поступимось жодним квадр. сантиметром території ;
то невідкладно--- на вцілілій шмат України із НАТО-парасольку;
то ( із заяви. свіжоспеченого МЗСУ- Сибіги: --Ми усвідомлюємо.що НАТО нам НЕ на часі. оскільки ми є воюючою ...Мовляв : -А ми за вашим НАТО . ані плачемо. ані ридаємо...) ;
то сьогодні вже--- " припливли". а саме: хоч якусь..хоч малесеньку отаку угоду.лише. щоб українців НЕ вбивали...( а сруликам.- лишилася і надалі можливість невпинно доїти мільярди допомоги:
З цими ЗЕ--прохіндєями--фініш очевидний: ганьба поразки. втрати.як території так і життя самих українців!!!
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08.12.2024 18:23 Відповісти
Так ми вже вкладали "будапештську угоду". Ти шо, Чубчик, не помниш? Ось i виконуй!
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08.12.2024 19:26 Відповісти
Горіням пердаків ЗЕгнид задоволений!
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08.12.2024 20:38 Відповісти
Два політичних , всесвітньо приметивних лідорів !!! 🤡 + 🤠 = фсб
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08.12.2024 21:01 Відповісти
А за версією української влади не 400 000 солдатів а в 10 раз менше 43 000 солдатів (хоча пару тижнів це була інша офіційна цифра 60 000 - 100 000), а цивільних так пару десятків то ж нема сенсу й рахувать. Отже чим далі війна тим втрат все менше і менше. То ж хто бреше інвестор чи інвестиція?
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08.12.2024 21:45 Відповісти
Принцип зе-шобли: в кожній ситуації брехати своє. У жовтні генпрокуратура оголосила кількість загиблих маріупольців - 110 000. Це значно ближче до істини, ніж попередні побрехеньки.
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09.12.2024 00:52 Відповісти
Розкажи, «повноцінне», хто злив кремлю операцію по вагнерівцям та ще 7 операцій добуданівського ГУР, хто розмінував Чонгар та порт Маріуполя, хто вивів з ладу ППО, хто ліквідував 3 млн.мін на складах, хто зупинив ракетні програми, хто залишив без грошей оборонку...? Невже в тебе це «клятий папаредник»?
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09.12.2024 00:59 Відповісти
Зеля не допустит перемирия,иначе выборы придется проводить
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09.12.2024 00:46 Відповісти
Якщо буде певний у перемозі (хоча би за рахунок махінацій), то ще й як допустить!
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09.12.2024 01:01 Відповісти
Вибори тільки офлайн. Бо в Дії він обов'язково намутить.
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09.12.2024 07:16 Відповісти
Він і без Дії намутить. 5-6 ефективних агентів кремля та їхні посіпаки є випускниками школи януковоча.
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09.12.2024 19:02 Відповісти
Краще б Трамп розповів хто, насправді, розмінував Чонгар!
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09.12.2024 01:59 Відповісти
А то ми цього не знаємо?----------і верещучка і єрмак та й бубочка цим пишалися. Єрмак ще й про 20 розмінованих ділянок з гордістю говорив.
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09.12.2024 06:41 Відповісти
Просто знати - замало, треба докази для суду, документи.
І свідчення розвідки США - гарна допомога, тоді і Зеля буде змушений розкрити карти!
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09.12.2024 15:37 Відповісти
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