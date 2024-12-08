"Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони втратили 400 000 солдатів і набагато більше цивільних", - Трамп

Дональд Трамп, який на початку січня 2025 року обійме пост президента США, закликав Україну та РФ негайно припинити вогонь і почати переговори.

Про це Трамп пише у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Башар Асад утік зі своєї країни.

"Його покровитель Росія, Росія, Росія на чолі з Володимиром Путіним більше не була зацікавлена ​​в тому, щоб його захищати. Для Росії взагалі не було жодних причин бути там. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно", - пише Трамп.

Він також зауважив, що Росія та Іран зараз перебувають у ослабленому стані, одна через Україну та погану економіку, інший через Ізраїль та його бойові успіхи.

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"Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!" - додав він.

Раніше Трамп уже заявляв, що РФ втратила у війні проти України 600 тисяч солдатів, вона нездатна допомогти Асаду.