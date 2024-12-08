"Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони втратили 400 000 солдатів і набагато більше цивільних", - Трамп
Дональд Трамп, який на початку січня 2025 року обійме пост президента США, закликав Україну та РФ негайно припинити вогонь і почати переговори.
Про це Трамп пише у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що Башар Асад утік зі своєї країни.
"Його покровитель Росія, Росія, Росія на чолі з Володимиром Путіним більше не була зацікавлена в тому, щоб його захищати. Для Росії взагалі не було жодних причин бути там. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно", - пише Трамп.
Він також зауважив, що Росія та Іран зараз перебувають у ослабленому стані, одна через Україну та погану економіку, інший через Ізраїль та його бойові успіхи.
"Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!" - додав він.
Раніше Трамп уже заявляв, що РФ втратила у війні проти України 600 тисяч солдатів, вона нездатна допомогти Асаду.
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«Він не може собі дозволити костюм? Він одягнув костюм і краватку на захід Всесвітнього економічного форуму, але чи не може одягнути їх, щоб виступити на спільному засіданні Конгресу чи зустрітися з обраним президентом США?», - американський чиновник.
А до Парижу їздило *****, а не Зеленський.
Дуже потужна дипломатія у ЗЄ...
Створення DOGE депертаменту на чолі із Маском - це не просто штовханина посіпак перед коритом.
Це план, по суті, приватизації управління США, відходу від демократичних засад у державі на користь фін-технократичної аристократії (десь 20 учасників: Маск, Пітер Тіль). Які не хочуть залежати від настроїв народу, бути відповідальними за свою діяльність, а розвиватися за своїми планами. Не дивно, до речі, що там так багато прихильників Путіна, (методи Сі теж не викликають відрази, але із останнім треба більше ділитися, на що не згодні).
Такий відхід від демократії у США не перший - можна згадати передачу фінансової системи (ФРС) у приватні руки більше 100 років тому для того, щоб уряд не надрукував собі більше грошей.
До таких активних дій по обранню Трампа їх спонукало обмеження Байденом крипти. Трамп виступає як руйнівник нинішньої системи. Після цього, він може бути замінений на Венса.
Але головною фігурою буде ця нова посада керівника DOGE, у якого буде вся законодавча і виконавча влада.
Це схоже на те, як Сталін із другодесятного секретаря став головним тираном у СРСР, попри інші вищі посади.
Так що, на угоду із Трампом Україні не треба іти, бо він, по суті, на боці Путіна!
А американцям можна тільки поспівчувати: заради «ефективності» і якихось здобутків тільки у найближчий час, вони по суті відмовилися від соціального управлвння на користь шарлатанів, по принципу Даннінга -Крюгера і їм не позаздриш.
А Маск та інші просто управлінці їхніх інвестицій, чи ви думаєте Маск так просто розвив Теслу та СпейсХ, вони виросли на державних грантах.
залишитись в США та отримати громадянство
і тепер він як вільний громадянин, маючи право згідно конститутції США - висловлює "свої" думки, видаючи це за правду.
Але не той, що Зеленський очікував.
Зверніть увагу, як чітко Трамп розділив Україну та Зеленського!
Бо Україна несе втрати у війні, а ЗЕ&дефективні мародери лише вигодоотримувачі з неї.
А сьогодні, на сторінці Трампа з'явився ось цей допис:
В перекладі - "Охарактеризуйте зеленського одним словом".
Мільйон переглядів і 10 000 коментів, де ЗЕбіла називають від "диктатора" до "наркомана".
Чудовий результат переговорів показав ЗЕбільний клоун.
За словами соратника Трампа Роджера Стоуна, такий одяг Зеленського на зустрічі в Парижі був «неповагою до американського народу»:
«Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на захід Всесвітнього економічного форуму, але не може одягнути його, щоб виступити на спільній сесії Конгресу чи зустрітися з новообраним президентом Сполучених Штатів?»
Оце Zе не просто скрізь на прийоми лазить у темному трєніку й світлих бутсах - саме так колись завалювалися гопники початку 90-их. Воно в цьому прикиді пішло до головного храму Франції. І не до музею, бо це головна діюча святиня.
А з нагоди завершення відновлювальних робіт, там відбулася урочиста меса. Були десятки лідерів держав. Президенти й урядовці з Африки (там давні партнери Франції) нічим не відрізнялися від європейських колег. На все численне товариство було тільки одне бидло-стайл... Те, що Україна - не росія, як казав Кучма, це добре. А от те, що ми вже навіть не Африка?...
Ну й фото та відео під час тієї зустрічі з Трампом та Макроном. Вони - акуратні й абсолютно адекватні у вигляді й поведінці. А оце... Воно, як і його вигулювач Єрмак, думає, що виглядає круто? Та ні, вони елементарно запущені й опущені. І виглядають жалюгідно. Та навіть, якби в Трампа й було якесь бажання чимось поступитися, то точно не перед тим, кого він навіть за зовнішнім виглядом не може сприймати за рівного.
А ви ще згадайте жестикуляцію, божевільний бігаючий погляд та якусь дивну беліберду, яку воно несе, вірячи, що говорить англійською.
Трамп змахлював - включив всіх поранених, а не тяжких.
Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.
Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що "досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує на наслідування"
Глава фракції "Слуга народу" вважає, що "принципи правлячих партій України та Китаю у багатьох речах збігаються, оскільки їхнім девізом є служіння народу".
А як нарахунок української "статистики" про кацапькі втрати 1 до 7? Алло. Телемарафон. Обов'язково притягни Трампа за наклепи.
Обама вже так намагався "перезавантажити" відносини, з його намагань вийшла ще більш кривава бійня. Якщо Чубчик гнутиме ту саму лінію, запалає весь світ. Бо стане зрозуміло, що США ні на що не здатні у плані воєнного захисту. В тому числі і в першу чергу - в Європі. Так, Ізраїль вони начебто захистили, але чи надовго їх стане, якщо військові сутички почнуть ширитися в багатьох місцях інтересу Штатів? Тайвань, Корея, Персидська затока... Нічого доброго ні для Штатів, ні для всього цивілізованого світу така беззуба політика тупої рефлексії не принесе. Як і справедливого миру в Україні, який в такий спосіб досягти неможливо.
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Щось наші керманичі в НЕАДЕКВАТІ!
То іще НЕ війна...а лише збр. конфлікт;
то НЕ поступимось жодним квадр. сантиметром території ;
то невідкладно--- на вцілілій шмат України із НАТО-парасольку;
то ( із заяви. свіжоспеченого МЗСУ- Сибіги: --Ми усвідомлюємо.що НАТО нам НЕ на часі. оскільки ми є воюючою ...Мовляв : -А ми за вашим НАТО . ані плачемо. ані ридаємо...) ;
то сьогодні вже--- " припливли". а саме: хоч якусь..хоч малесеньку отаку угоду.лише. щоб українців НЕ вбивали...( а сруликам.- лишилася і надалі можливість невпинно доїти мільярди допомоги:
З цими ЗЕ--прохіндєями--фініш очевидний: ганьба поразки. втрати.як території так і життя самих українців!!!
І свідчення розвідки США - гарна допомога, тоді і Зеля буде змушений розкрити карти!