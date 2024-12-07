РФ втратила у війні проти України 600 тисяч солдатів, вона нездатна допомогти Асаду, - Трамп відреагував на події в Сирії
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила у війні проти України 600 тисяч солдатів. Через значні втрати Кремль не може допомогти режиму диктатора Башара Асада в Сирії.
Про це Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Політик сказав, що бійці опозиції в Сирії повністю захопили численні міста в ході добре скоординованого наступу і зараз знаходяться на околицях Дамаска, очевидно, готуючись зробити дуже великий крок до усунення Башара Асада.
"Росія, яка так зав'язана в Україні й втратила там понад 600 000 солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками",- заявив новообраний президент США.
Окрім цього, Трамп наголосив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.
"Сирія - це безлад, але це не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з нею нічого спільного. Це не наша війна. Нехай вона розгортається. Не втручайтеся", - заявив він.
Трамп також припустив, що тепер росіянам, як можливо і диктатору Башару Асаду, доведеться піти з Сирії, й "це насправді може бути найкраще, що може з ними статися".
"Але зараз їх, як, можливо, і самого Асада, витісняють, і це, можливо, найкраще, що може з ними статися", - додав новообраний президент Штатів.
Що відбувається у Сирії
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.
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це Едік з легкою поміччю Діда попрацювали
красиво
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Сумніваюсь що їм вистачить місця на одній планеті з ****** і його замашками
.
Для Трампа "живой пример", что россия победима
Если бы газопровод был построен, дешевый катарский газ через Турцию попал бы в Европу.
тому не розумію, чому би не оминути "критичні країни", якщо вже так треба той газовий потік...
і воюють, ровязують війни та конфлікти, як не в собі...