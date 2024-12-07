УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7846 відвідувачів онлайн
Новини Війна
25 155 122

РФ втратила у війні проти України 600 тисяч солдатів, вона нездатна допомогти Асаду, - Трамп відреагував на події в Сирії

Дональд Трамп про події в Сирії і втрати рф

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила у війні проти України 600 тисяч солдатів. Через значні втрати Кремль не може допомогти режиму диктатора Башара Асада в Сирії.

Про це Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Політик сказав, що бійці опозиції в Сирії повністю захопили численні міста в ході добре скоординованого наступу і зараз знаходяться на околицях Дамаска, очевидно, готуючись зробити дуже великий крок до усунення Башара Асада.

"Росія, яка так зав'язана в Україні й втратила там понад 600 000 солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками",- заявив новообраний президент США.

Окрім цього, Трамп наголосив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Читайте також: Турецькі війська не беруть участі у конфлікті у Сирії, - глава МЗС Фідан

"Сирія - це безлад, але це не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з нею нічого спільного. Це не наша війна. Нехай вона розгортається. Не втручайтеся", - заявив він.

Трамп також припустив, що тепер росіянам, як можливо і диктатору Башару Асаду, доведеться піти з Сирії, й "це насправді може бути найкраще, що може з ними статися".

"Але зараз їх, як, можливо, і самого Асада, витісняють, і це, можливо, найкраще, що може з ними статися", - додав новообраний президент Штатів.

Читайте також: Повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо, - Al Arabia

Що відбувається у Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Читайте також: Українців закликають залишити Сирію через погіршення безпекової ситуації, - МЗС

Автор: 

росія (65122) Сирія (1858) втрати (4395) Асад Башар (200) Трамп Дональд (5607)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
русня устроила вой, что Трамп в синем костюме с желтым галстуком
показати весь коментар
07.12.2024 19:28
+36
показати весь коментар
07.12.2024 19:30
+23
Оголошення росії країною-спонсором тероризму дозволило б арештувати сотні мільярдів доларів путіна та його фсбшного терористичного режиму в швейцарських банках, а також видворити посольства росії в США та Європі, як осередки шпигунсько-терористичної діяльності. Такі дії мали б призвести до розвалу світової химери БРІКС та послідуючому Аншлюзу росії та півн. кореї.

Це створило б передумови для кольорової революції в росії з причини народного невдоволення гонкою озброєнь на тлі виявлених сотень мільярдів приватних доларів путіна з його дочками та невдоволення мажорів неможливістю приймати ванни з шампанським у Франції і введення до їх раціону м'яса собак.

Цього не зробили брехуни і лицеміри Байдена-Обами. Чи зробить це друг угорського друга путіна Трамп та його фінансові банкрути Маск і Ко, які "передумали" закінчувати війну за 24 години шляхом надання Україні гігантської військової допомоги для розгрому росії ?
показати весь коментар
07.12.2024 19:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
трампон тут ні до чого,

це Едік з легкою поміччю Діда попрацювали

красиво

.
показати весь коментар
07.12.2024 21:56 Відповісти
а дед это кто?
показати весь коментар
07.12.2024 22:53 Відповісти
Трамп людина настрою. Але поки що норм. роздає.
Сумніваюсь що їм вистачить місця на одній планеті з ****** і його замашками
показати весь коментар
07.12.2024 20:31 Відповісти
Сирія наша!)
показати весь коментар
07.12.2024 21:00 Відповісти
Іншалла !

.
показати весь коментар
07.12.2024 21:57 Відповісти
Калошенков і ********* не згодні.
показати весь коментар
07.12.2024 21:02 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2024 21:06 Відповісти
В этом плюс
Для Трампа "живой пример", что россия победима
показати весь коментар
07.12.2024 21:27 Відповісти
Може досить боятись ссср ?
показати весь коментар
07.12.2024 22:01 Відповісти
Боже... Це що було?
показати весь коментар
07.12.2024 23:50 Відповісти
Белая линия на карте - это спроектированный, но нереализованный газопровод между Катаром и Европой с хабом в Турции.
Если бы газопровод был построен, дешевый катарский газ через Турцию попал бы в Европу.
показати весь коментар
07.12.2024 23:32 Відповісти
а чого не через Єгипет, Кіпр - нехай і під водою... мене чисто технічно інтересує...
показати весь коментар
08.12.2024 06:07 Відповісти
ну, ви ж бачите, що із подібними Північними потоками зробили!
показати весь коментар
08.12.2024 13:01 Відповісти
та бачу... але не бачу звязку з моїм питанням.
показати весь коментар
08.12.2024 18:35 Відповісти
ну "під водою" - менше стабільності.
показати весь коментар
08.12.2024 19:21 Відповісти
то не робили так би зовсім... а так значить проблема досить вирішувана.

тому не розумію, чому би не оминути "критичні країни", якщо вже так треба той газовий потік...
і воюють, ровязують війни та конфлікти, як не в собі...
показати весь коментар
08.12.2024 20:10 Відповісти
***** знову буде малювати коричневу лінію після поносу асада
показати весь коментар
08.12.2024 07:17 Відповісти
на пол шишечки вдул ботаксному Педофильному Шнырю....сейчас орки развоняются какие 600....20 и то зеки....
показати весь коментар
08.12.2024 09:54 Відповісти
в стране-террористе, для многих стало шоком, озвученные Трампом потери в 600 тысяч человек...
показати весь коментар
09.12.2024 08:14 Відповісти
Військові, яких країна-агресор Росія тримала в Сирії, не зможуть переламати перебіг війни проти України, якщо їх туди перекинуть. Там кацапiв може 6000_7000 осiб.
показати весь коментар
10.12.2024 08:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 