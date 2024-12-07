РФ втратила у війні проти України 600 тисяч солдатів, вона нездатна допомогти Асаду, - Трамп відреагував на події в Сирії

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила у війні проти України 600 тисяч солдатів. Через значні втрати Кремль не може допомогти режиму диктатора Башара Асада в Сирії.

Про це Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Політик сказав, що бійці опозиції в Сирії повністю захопили численні міста в ході добре скоординованого наступу і зараз знаходяться на околицях Дамаска, очевидно, готуючись зробити дуже великий крок до усунення Башара Асада.

"Росія, яка так зав'язана в Україні й втратила там понад 600 000 солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками",- заявив новообраний президент США.

Окрім цього, Трамп наголосив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

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"Сирія - це безлад, але це не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з нею нічого спільного. Це не наша війна. Нехай вона розгортається. Не втручайтеся", - заявив він.

Трамп також припустив, що тепер росіянам, як можливо і диктатору Башару Асаду, доведеться піти з Сирії, й "це насправді може бути найкраще, що може з ними статися".

"Але зараз їх, як, можливо, і самого Асада, витісняють, і це, можливо, найкраще, що може з ними статися", - додав новообраний президент Штатів.

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Що відбувається у Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

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