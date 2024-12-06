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Новини Війна
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Українців закликають залишити Сирію через погіршення безпекової ситуації, - МЗС

Українців закликають залишити територію Сирії

Громадян України, які перебувають на території Сирії, закликають залишити її територію або ж утриматися від поїздок.

Про це повідомила пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Сирії, Посольство України в Лівані наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, – залишити її територію", - йдеться в повідомленні.

Громадянам, які вирішили продовжити перебування в Сирії, посольство рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні.

Читайте: Україна не причетна до загострення ситуації в Сирії, відповідальні - РФ та Іран, - МЗС

Що відбувається у Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Читайте також: Російський контингент у Сирії у пригніченому стані. Урядова армія та військові підрозділи РФ зазнають значних втрат і хаотично відступають, - ГУР

Автор: 

посольство України (284) Сирія (1858)


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Топ коментарі
+8
А оті ''українці'' хоч українською мовою розмовляють?
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06.12.2024 12:39
+6
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06.12.2024 12:35
+6
🙄Влада Ірану закликає Україну «припинити підтримку сирійських повстанців»

А поставку клятих Шахедів на росію вони для початку припинити не бажають?
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06.12.2024 12:38
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06.12.2024 12:35 Відповісти
Може ім ще і сало не їсти ?!
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06.12.2024 12:35 Відповісти
🙄Влада Ірану закликає Україну «припинити підтримку сирійських повстанців»

А поставку клятих Шахедів на росію вони для початку припинити не бажають?
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06.12.2024 12:38 Відповісти
А оті ''українці'' хоч українською мовою розмовляють?
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06.12.2024 12:39 Відповісти
Цікаво,а в Сомалі, Еритреї, Туркменістані, КНДР українці знаходяться?
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06.12.2024 12:40 Відповісти
В Туркменістані скоріш за все ні, там навіть кацапів нема...всім показали на двері...падішаху непокорні, або ліниві раби непотрібні...в Узбекистані трохи є...там раби-фахівці потрібні..виїхати не дають, якщо втечеш репресують сім'ю...
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06.12.2024 14:08 Відповісти
не переживайте, наш віслюк вас не покине та на "халяву" перевезе будь-яких чуже земців.
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06.12.2024 12:43 Відповісти
Ну які там украінці? -- жіночки - але вони вже мабуть арабки
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06.12.2024 12:45 Відповісти
Наташі-чорнильниці в паранжах
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06.12.2024 13:28 Відповісти
пішліть вже за ними шкіряка
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06.12.2024 12:48 Відповісти
А що якісь іпануті ще там залишилися до сіх пір?
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06.12.2024 13:25 Відповісти
То шо, тепер білет здавати на електричку до Алеппо ?
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06.12.2024 21:10 Відповісти
 
 