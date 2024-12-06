Українців закликають залишити Сирію через погіршення безпекової ситуації, - МЗС

Громадян України, які перебувають на території Сирії, закликають залишити її територію або ж утриматися від поїздок.

Про це повідомила пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Сирії, Посольство України в Лівані наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, – залишити її територію", - йдеться в повідомленні.

Громадянам, які вирішили продовжити перебування в Сирії, посольство рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні.

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Що відбувається у Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

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