Украинцев призывают покинуть Сирию из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности, - МИД

Граждан Украины, которые находятся на территории Сирии, призывают покинуть ее территорию или же воздержаться от поездок.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Сирии, Посольство Украины в Ливане настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Сирию до стабилизации обстановки с безопасностью, а тем, кто продолжает находиться в этой стране, - покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

Гражданам, которые решили продлить пребывание в Сирии, посольство рекомендует избегать мест массового скопления людей, не участвовать в акциях, демонстрациях, неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в стране.

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Что происходит в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

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