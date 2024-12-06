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Новости Война
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Украинцев призывают покинуть Сирию из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности, - МИД

Українців закликають залишити територію Сирії

Граждан Украины, которые находятся на территории Сирии, призывают покинуть ее территорию или же воздержаться от поездок.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Сирии, Посольство Украины в Ливане настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Сирию до стабилизации обстановки с безопасностью, а тем, кто продолжает находиться в этой стране, - покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

Гражданам, которые решили продлить пребывание в Сирии, посольство рекомендует избегать мест массового скопления людей, не участвовать в акциях, демонстрациях, неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в стране.

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Что происходит в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

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Автор: 

посольство Украины (333) Сирия (3144)


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Топ комментарии
+8
А оті ''українці'' хоч українською мовою розмовляють?
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06.12.2024 12:39
+6
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06.12.2024 12:35
+6
🙄Влада Ірану закликає Україну «припинити підтримку сирійських повстанців»

А поставку клятих Шахедів на росію вони для початку припинити не бажають?
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06.12.2024 12:38
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06.12.2024 12:35 Ответить
Може ім ще і сало не їсти ?!
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06.12.2024 12:35 Ответить
🙄Влада Ірану закликає Україну «припинити підтримку сирійських повстанців»

А поставку клятих Шахедів на росію вони для початку припинити не бажають?
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06.12.2024 12:38 Ответить
А оті ''українці'' хоч українською мовою розмовляють?
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06.12.2024 12:39 Ответить
Цікаво,а в Сомалі, Еритреї, Туркменістані, КНДР українці знаходяться?
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06.12.2024 12:40 Ответить
В Туркменістані скоріш за все ні, там навіть кацапів нема...всім показали на двері...падішаху непокорні, або ліниві раби непотрібні...в Узбекистані трохи є...там раби-фахівці потрібні..виїхати не дають, якщо втечеш репресують сім'ю...
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06.12.2024 14:08 Ответить
не переживайте, наш віслюк вас не покине та на "халяву" перевезе будь-яких чуже земців.
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06.12.2024 12:43 Ответить
Ну які там украінці? -- жіночки - але вони вже мабуть арабки
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06.12.2024 12:45 Ответить
Наташі-чорнильниці в паранжах
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06.12.2024 13:28 Ответить
пішліть вже за ними шкіряка
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06.12.2024 12:48 Ответить
А що якісь іпануті ще там залишилися до сіх пір?
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06.12.2024 13:25 Ответить
То шо, тепер білет здавати на електричку до Алеппо ?
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06.12.2024 21:10 Ответить
 
 