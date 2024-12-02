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Новости Война в Сирии
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РФ и Иран несут основную ответственность за деградацию ситуации в Сирии, - МИД Украины

Нова стадія війни в Сирії: коментар МЗС України

Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за деградацию ситуации с безопасностью в Сирии, а ужасные преступления, совершенные режимами Асада, Путина и иранских аятолл против сирийцев поставили под угрозу выживание Сирии как единого независимого государства.

Об этом говорится в заявлении МИД, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Украине с тревогой следят за обострением боевых действий в Сирии. В ведомстве отмечают, что государство переживает новый опасный этап войны, который может привести к непредсказуемым последствиям для регионального мира и безопасности.

"Российский диктатор Путин и его союзники в Иране и сейчас продолжают прилагать все усилия, чтобы не потерять контроль над марионеточным сирийским режимом, который ассоциируется большинством сирийцев с бесчеловечной жестокостью, тиранией и преступлениями", - говорится в сообщении.

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В МИД напомнили, что более тринадцати лет войны в Сирии принесли народу этой страны невероятную боль и страдания. Более полумиллиона сирийцев погибли, миллионы граждан Сирии стали беженцами и вынужденными переселенцами.

"Сирийский народ в его богатом религиозном и этноконфессиональном разнообразии заслуживает достойной жизни в свободной, современной, демократической стране, где нет места политическим репрессиям и тирании, терроризму, религиозному экстремизму и фундаментализму, где господствуют верховенство права и уважение к правам человека", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Украины отмечает, что страдания и проблемы сирийцев стали результатом правления преступного режима Башара Асада, который на протяжении десятилетий не только проводил безжалостную политику подавления собственного народа, но и превратил территорию Сирии в полигон для других преступных режимов - российского и иранского, а также их прокси-сил, в частности группировки "Хезболла".

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Ведомство отмечает, что украинцы как никто другой знают, что эти режимы несут только смерть, страдания и разрушения.

Еще в 2016 году преступный асадовский режим признал российскую аннексию АР Крым, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году активно помогал российским захватчикам, присылая наемников для войны против Сил безопасности и обороны Украины.

Сейчас не проходит и ночи, чтобы украинцы не находились под угрозой из-за налетов иранских "шахедов", которые Россия использует, чтобы сделать невыносимой жизнь гражданских людей.

"Углубленное военно-техническое сотрудничество России и Ирана уже сегодня дестабилизирует ситуацию с безопасностью как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Убеждены, что путь к стабильной, свободной и демократической Сирии лежит через реализацию положений резолюций Совета Безопасности ООН 2254 и 2118, а также общенациональный инклюзивный диалог. В это сложнейшее для сирийского народа время важно сохранить единство и целостность Сирии как государства и гарантировать сирийцам мир, стабильность и шанс на скорейшее прекращение длительного вооруженного противостояния", - добавили в МИД Украины.

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Что происходит в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

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Автор: 

Иран (1790) МИД (6947) россия (95489) Сирия (3145)


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Топ комментарии
+3
Сосия бомбит КАБами больницы, и дома города Алеппо. Где озабоченность ООН и Запада? Где выписаны ордера на арест ***** и Асада? Или ООН только визжит когда Израиль притеснял ХАМАС и Хезболлу в Газе
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02.12.2024 21:02
+2
ой *** йой йой....
ми тепер теж озабочені?
то ж ******* робота нового єрмачівського задроченця?
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02.12.2024 20:59
+2
РФ та Іран несуть основну відповідальність

Тавишо???
І де та як вони її несуть, га?
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02.12.2024 21:05
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Правила форума Совет форумчан
Ви це Канада?
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02.12.2024 21:05 Ответить
Я на удальонцi!
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02.12.2024 22:16 Ответить
І шо, з канадського сервака заходиш на Цензор?
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02.12.2024 23:46 Ответить
А на Цензор взагалi нiколи не захожу.
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02.12.2024 23:53 Ответить
А це ти на якому ресурсі строчиш?
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03.12.2024 07:59 Ответить
Та ім пох - віина в них в крові
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02.12.2024 20:54 Ответить
Брехня. Жоден народ не хоче війн та страждань.
Крім рашистів.
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02.12.2024 20:56 Ответить
А я за кого? - рашка і Іран колотять Близьким Сходом
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02.12.2024 21:01 Ответить
Ось сраша пiдпише стратегiчний договiр з Хезбалою, побачим тодi на захiдну "озабоченность".
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02.12.2024 22:15 Ответить
У МЗС нагадали, що понад тринадцять років війни у Сирії принесли народу цієї країни неймовірний біль та страждання. Більше півмільйона сирійців загинули, мільйони громадян Сирії стали біженцями та вимушеними переселенцями.

Майже так само, як і у нас.
Але в Сирії це відбулось за 13 років війни а у нас за три роки війни.
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02.12.2024 20:55 Ответить
ой *** йой йой....
ми тепер теж озабочені?
то ж ******* робота нового єрмачівського задроченця?
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02.12.2024 20:59 Ответить
Сосия бомбит КАБами больницы, и дома города Алеппо. Где озабоченность ООН и Запада? Где выписаны ордера на арест ***** и Асада? Или ООН только визжит когда Израиль притеснял ХАМАС и Хезболлу в Газе
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02.12.2024 21:02 Ответить
РФ та Іран несуть основну відповідальність

Тавишо???
І де та як вони її несуть, га?
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02.12.2024 21:05 Ответить
І куди несуть? Чи не важко їм її нести? Відповідальність пручається чи не дуже? Що буде, коли донесуть?
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02.12.2024 21:44 Ответить
Iнша справa Польща - з вагонiв украiнське зерно повисипали на замлю i все! На стражi безпеки, мля!!!
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02.12.2024 22:34 Ответить
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02.12.2024 22:14 Ответить
.

Москва й Тегеран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії. Жахливі злочини, скоєні режимами Асада, [нелегітимного президента РФ Володимира] Путіна та іранських аятол проти сирійців поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави
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03.12.2024 10:59 Ответить
 
 