РФ и Иран несут основную ответственность за деградацию ситуации в Сирии, - МИД Украины

Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за деградацию ситуации с безопасностью в Сирии, а ужасные преступления, совершенные режимами Асада, Путина и иранских аятолл против сирийцев поставили под угрозу выживание Сирии как единого независимого государства.

Об этом говорится в заявлении МИД, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Украине с тревогой следят за обострением боевых действий в Сирии. В ведомстве отмечают, что государство переживает новый опасный этап войны, который может привести к непредсказуемым последствиям для регионального мира и безопасности.

"Российский диктатор Путин и его союзники в Иране и сейчас продолжают прилагать все усилия, чтобы не потерять контроль над марионеточным сирийским режимом, который ассоциируется большинством сирийцев с бесчеловечной жестокостью, тиранией и преступлениями", - говорится в сообщении.

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В МИД напомнили, что более тринадцати лет войны в Сирии принесли народу этой страны невероятную боль и страдания. Более полумиллиона сирийцев погибли, миллионы граждан Сирии стали беженцами и вынужденными переселенцами.

"Сирийский народ в его богатом религиозном и этноконфессиональном разнообразии заслуживает достойной жизни в свободной, современной, демократической стране, где нет места политическим репрессиям и тирании, терроризму, религиозному экстремизму и фундаментализму, где господствуют верховенство права и уважение к правам человека", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Украины отмечает, что страдания и проблемы сирийцев стали результатом правления преступного режима Башара Асада, который на протяжении десятилетий не только проводил безжалостную политику подавления собственного народа, но и превратил территорию Сирии в полигон для других преступных режимов - российского и иранского, а также их прокси-сил, в частности группировки "Хезболла".

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Ведомство отмечает, что украинцы как никто другой знают, что эти режимы несут только смерть, страдания и разрушения.

Еще в 2016 году преступный асадовский режим признал российскую аннексию АР Крым, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году активно помогал российским захватчикам, присылая наемников для войны против Сил безопасности и обороны Украины.

Сейчас не проходит и ночи, чтобы украинцы не находились под угрозой из-за налетов иранских "шахедов", которые Россия использует, чтобы сделать невыносимой жизнь гражданских людей.

"Углубленное военно-техническое сотрудничество России и Ирана уже сегодня дестабилизирует ситуацию с безопасностью как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Убеждены, что путь к стабильной, свободной и демократической Сирии лежит через реализацию положений резолюций Совета Безопасности ООН 2254 и 2118, а также общенациональный инклюзивный диалог. В это сложнейшее для сирийского народа время важно сохранить единство и целостность Сирии как государства и гарантировать сирийцам мир, стабильность и шанс на скорейшее прекращение длительного вооруженного противостояния", - добавили в МИД Украины.

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Что происходит в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

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