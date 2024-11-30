Повстанцы в Сирии зашли в центр Алеппо, РФ пообещала Дамаску дополнительную помощь, - Reuters. ФОТОРЕПОРТАЖ

30 ноября повстанцы в Сирии заявили, что достигли центра Алеппо. В городе закрыли аэропорт, а также все дороги, ведущие к нему.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Россия, один из главных союзников Асада, пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам. Новое оружие будет поступать в течение следующих 72 часов.

Повстанцы поздно вечером пятницы, 29 ноября, сообщили, что они заходят в разные районы Алеппо.





Кроме того, правительственным войскам приказали "безопасно отойти" из основных районов города, куда вошли повстанцы.

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"Атака исламистской боевой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" стала самым серьезным вызовом для президента Башара Асада за последние годы, всколыхнув фронт сирийской гражданской войны, который в основном был заморожен с 2020 года", - пишет агентство.

Мустафа Абдул Джабер, командир повстанческой бригады Джейш аль-Изза, сказал, что их быстрому продвижению на этой неделе способствовала нехватка живой силы, которую поддерживает Иран, в более широкой провинции Алеппо.

Российская и сирийская авиации атаковали Алеппо

О том, что российские военные самолеты в ночь на 30 ноября впервые с 2016 года нанесли удары по сирийскому Алеппо сообщает и Сирийский наблюдательный центр по правам человека.

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Как отмечается, авиаудары были направлены на район Аль-Фуркан вблизи Нового Алеппо на западе города.

По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, губернатор Алеппо, руководители полиции и служб безопасности покинули центр города, а правительственные войска бежали в район Аль-Сафира.

Источники Reuters в оппозиции, которые общаются с турецкой разведкой, заявили в анонимном комментарии изданию, что Турция, которая поддерживает повстанцев, дала зеленый свет для этого наступления.

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