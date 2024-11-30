Повстанцы в Сирии зашли в центр Алеппо, РФ пообещала Дамаску дополнительную помощь, - Reuters. ФОТОРЕПОРТАЖ
30 ноября повстанцы в Сирии заявили, что достигли центра Алеппо. В городе закрыли аэропорт, а также все дороги, ведущие к нему.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Россия, один из главных союзников Асада, пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам. Новое оружие будет поступать в течение следующих 72 часов.
Повстанцы поздно вечером пятницы, 29 ноября, сообщили, что они заходят в разные районы Алеппо.
Кроме того, правительственным войскам приказали "безопасно отойти" из основных районов города, куда вошли повстанцы.
"Атака исламистской боевой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" стала самым серьезным вызовом для президента Башара Асада за последние годы, всколыхнув фронт сирийской гражданской войны, который в основном был заморожен с 2020 года", - пишет агентство.
Мустафа Абдул Джабер, командир повстанческой бригады Джейш аль-Изза, сказал, что их быстрому продвижению на этой неделе способствовала нехватка живой силы, которую поддерживает Иран, в более широкой провинции Алеппо.
Российская и сирийская авиации атаковали Алеппо
О том, что российские военные самолеты в ночь на 30 ноября впервые с 2016 года нанесли удары по сирийскому Алеппо сообщает и Сирийский наблюдательный центр по правам человека.
Как отмечается, авиаудары были направлены на район Аль-Фуркан вблизи Нового Алеппо на западе города.
По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, губернатор Алеппо, руководители полиции и служб безопасности покинули центр города, а правительственные войска бежали в район Аль-Сафира.
Источники Reuters в оппозиции, которые общаются с турецкой разведкой, заявили в анонимном комментарии изданию, что Турция, которая поддерживает повстанцев, дала зеленый свет для этого наступления.
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Вертоліт Асаду до Ростову?
Це типу знову 3 дні. Сакрально.
Ісаї 17 глава - Біблія - Біблія в перекладі Огієнка
«Пророчество о Дамаске. Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин.»
Исаия 17 глава - Библия синодальный перевод.
The burden of Damascus: "Behold, Damascus is taken away from being a city, and it will be a ******* heap.
Ви б почитали першоджерела спочатку, перед тим як кепкувати...
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Особливо не радійте...щоб таж сама Туреччина не дала
підмашкувідмашку ***** в Україні...в обмін на її інтереси на сході
пуйло навіть для курська не хотіло знімати донбаські резерви до останнього.
ніякої додаткової зброї в сирію не поїде (може 2 літаки і кілька броньовиків, те що не жалко).
сирія - сирією, а маньяк зациклився на Україні
даже если просмотреть как герасимов отчитывался на видео путину,
по видео уже было ясно, что они х*й забили на неё.
Но, то что операция оттянула силы с некоторых направлений это факт.
Но, если глянуть на карту от курска до тулы около 364км, и даже если б мы захватили всю курскую область, нам пришлось влить в неё 100.000 солдат, которых и так не хватает, а это ресурсы, еда, снаряды, патроны, одежда, и как в игре стратегии на пк, эти ресурсы из не откуда не генерируются сами по себе. Ресурсы это уже экономика.
проблема в том что рфия ещё и большая, и чтобы захватить часть её территорий, нужно много солдат.
Более того, я совершенно уверен, что, если вдруг этим "повстанцам" удастся свалить режим Асада, то следующими, на кого он обратят свой пылкий джихадистский взор - будем мы. Даром что-ли наш премьер собирает в шабат совещание по мотивам событий в Сирии.
Ауслендер
Опозиціонери скористувались ситуацією - русня в Україні, Хезболла у роздраї.
Чи "етодругоє"? 😞
Сирийская повстанческая армия сама разберется с путинскими подстилками. Жаль только что Асаду Баширову кишки не выпустили. заведомо ретировался в Ростов к Яныку
Такими темпами в Ростов уже зараз потрібно Асаду валити