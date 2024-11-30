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Новости Фото Война в Сирии
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Повстанцы в Сирии зашли в центр Алеппо, РФ пообещала Дамаску дополнительную помощь, - Reuters. ФОТОРЕПОРТАЖ

30 ноября повстанцы в Сирии заявили, что достигли центра Алеппо. В городе закрыли аэропорт, а также все дороги, ведущие к нему.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Россия, один из главных союзников Асада, пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам. Новое оружие будет поступать в течение следующих 72 часов.

Повстанцы поздно вечером пятницы, 29 ноября, сообщили, что они заходят в разные районы Алеппо.

Сирійські повстанці досягли центру міста Алеппо
Сирійські повстанці досягли центру міста Алеппо

Кроме того, правительственным войскам приказали "безопасно отойти" из основных районов города, куда вошли повстанцы.

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"Атака исламистской боевой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" стала самым серьезным вызовом для президента Башара Асада за последние годы, всколыхнув фронт сирийской гражданской войны, который в основном был заморожен с 2020 года", - пишет агентство.

Мустафа Абдул Джабер, командир повстанческой бригады Джейш аль-Изза, сказал, что их быстрому продвижению на этой неделе способствовала нехватка живой силы, которую поддерживает Иран, в более широкой провинции Алеппо.

Сирійські повстанці досягли центру міста Алеппо

Российская и сирийская авиации атаковали Алеппо

О том, что российские военные самолеты в ночь на 30 ноября впервые с 2016 года нанесли удары по сирийскому Алеппо сообщает и Сирийский наблюдательный центр по правам человека.

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Как отмечается, авиаудары были направлены на район Аль-Фуркан вблизи Нового Алеппо на западе города.

По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, губернатор Алеппо, руководители полиции и служб безопасности покинули центр города, а правительственные войска бежали в район Аль-Сафира.

Источники Reuters в оппозиции, которые общаются с турецкой разведкой, заявили в анонимном комментарии изданию, что Турция, которая поддерживает повстанцев, дала зеленый свет для этого наступления.

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Сирійські повстанці досягли центру міста Алеппо

Автор: 

россия (95365) Сирия (3144)


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Топ комментарии
+53
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30.11.2024 12:32
+38
Допомогу?
Вертоліт Асаду до Ростову?
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30.11.2024 12:21
+37
Зе отримав дуже багато, недарорм всі депутати його фравкції доларові мільйонери, а деякі як абрахамія чи Колян котлєта і мільярдери. Офіс президента запас зробив не тільки для себе, а і правнуків. Такий він простий мальчік від наріду 73%. А наріду вони дали відоси, обіцянки і марафончик. Чи Ви вважаєте, що пуйло за 72 години літакками перекине більше зброї чим США і НАТО з Європи потягами і вантажівками?
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30.11.2024 12:55
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Допомогу?
Вертоліт Асаду до Ростову?
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30.11.2024 12:21 Ответить
Він вже там !
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30.11.2024 12:25 Ответить
апять касапов паимели - знову терпыли будуть волать
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30.11.2024 12:42 Ответить
Тут вчора хтось писав, що Асад уже на території "Рубльовської народної республіки"... Історична довідка: коли асадівців повстанці товкли вперше (у 2016-му) - Асад прислав свою рідню і вони купили на Рубльовці кілька особняків...
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30.11.2024 12:57 Ответить
воно вже в масквабаді
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30.11.2024 14:56 Ответить
Ого, оце так санкції що *уйло ще може військову допомогу надавати іншим..
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30.11.2024 12:22 Ответить
Ын всім допоможе.
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30.11.2024 12:45 Ответить
А *уйлу діватися нікуди,воно само себе загнало у таку ситуацію,що відмовити свойому холую-Асаду воно не може.
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30.11.2024 13:40 Ответить
Обіцяти та одружитись трохи різні речі.
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01.12.2024 12:10 Ответить
Нова зброя надходитиме впродовж наступних 72 годин. Джерело: https://censor.net/ua/p3522708

Це типу знову 3 дні. Сакрально.
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30.11.2024 12:24 Ответить
возможно, Асад сейчас тоже поймет, что означает "х#йло", хотя он, вероятно, и так в курсе.
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30.11.2024 12:25 Ответить
Древні пророцтва казали, що коли впаде Сирія, почнеться Третя
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30.11.2024 12:27 Ответить
Тобто, коли впаде режим Асада? Бо Сирії як цілісної держави не існує з 2011 року.
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30.11.2024 12:30 Ответить
Можливо то росіяни збрехали. Подивимось
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30.11.2024 12:37 Ответить
В Біблії написано що Дамаск перестане існувати.
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30.11.2024 14:57 Ответить
В якому місці написано ?
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30.11.2024 15:17 Ответить
«Пророцтво про Дамаск. Ось Дама́ск вилуча́ється з міст, і стається, як купа руїн.»
Ісаї 17 глава - Біблія - Біблія в перекладі Огієнка
«Пророчество о Дамаске. Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин.»
Исаия 17 глава - Библия синодальный перевод.
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30.11.2024 17:19 Ответить
А знаєте, що є 4 канонічних євангелія, і ще 60 неканонічних - апокрифи? Скачайте книгу Андрія Степаненка "Истории больше нет", побачите план міста Ієрусалим на лівому березі Нілу вище першого порогу. Його, побудувавши Асуанську плотину, затопили, і казочк перенесли туди, куди і тепер везуть гроші довірливі туристи.
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30.11.2024 19:38 Ответить
апокрифічих є 32.
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01.12.2024 20:20 Ответить
Только тут ещё может подразумеваеться как ядерное оружие так и невероятной силы разрушения землетрясение.
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01.12.2024 12:05 Ответить
Що за пророцтво, мабуть по НТВ ?
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30.11.2024 15:19 Ответить
https://en.wikisource.org/wiki/Bible_(World_English)/Isaiah#Chapter_17

The burden of Damascus: "Behold, Damascus is taken away from being a city, and it will be a ******* heap.

Ви б почитали першоджерела спочатку, перед тим як кепкувати...
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30.11.2024 18:08 Ответить
Зараз свинособаки на китайських самокатах підтягнуться на допомогу м'яснику асаду
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30.11.2024 12:29 Ответить
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30.11.2024 12:30 Ответить
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30.11.2024 12:32 Ответить
До цієї парочки б ще підійшов наш Гундос, було б взагалі чудово.
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30.11.2024 13:08 Ответить
Турки дали відмашку
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30.11.2024 12:34 Ответить
Та якби ЗЕ! отримав стільки допомоги, скільки сирійські повстанці...
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30.11.2024 12:46 Ответить
Зе отримав дуже багато, недарорм всі депутати його фравкції доларові мільйонери, а деякі як абрахамія чи Колян котлєта і мільярдери. Офіс президента запас зробив не тільки для себе, а і правнуків. Такий він простий мальчік від наріду 73%. А наріду вони дали відоси, обіцянки і марафончик. Чи Ви вважаєте, що пуйло за 72 години літакками перекине більше зброї чим США і НАТО з Європи потягами і вантажівками?
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30.11.2024 12:55 Ответить
Це така песимістична іронія...
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30.11.2024 13:03 Ответить
що Туреччина, яка підтримує повстанців, дала зелене світло для цього наступу. Джерело: https://censor.net/ua/p3522708

====
Особливо не радійте...щоб таж сама Туреччина не дала підмашку відмашку ***** в Україні...в обмін на її інтереси на сході
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30.11.2024 12:47 Ответить
А какой смысл Турции торговаться с мордором, если они уже бесплатно получили Алеппо? Они ещё захватят, а это минус оружие кацапов, бешеной кореи и ирана на нашем фронте.
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30.11.2024 13:45 Ответить
Дело в том что и Ирак похоже заинтересован в падении Ассада, ведь за ним и Иран стоит; у тех свои счета с Ираном есть
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01.12.2024 12:08 Ответить
Пишуть що сирійських начальників купили, але насправді це звичайна справа для арабських армій. Бігти навіть через чутки про наближення противника.
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30.11.2024 12:48 Ответить
А ще пишуть, що серед повстанців помічені укронацисти.
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30.11.2024 12:50 Ответить
Так.Напевно Яценюк як завжди.
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30.11.2024 13:26 Ответить
Зараз ще й Ин впряжеться і на Туреччину пальци потапиріт.
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30.11.2024 12:50 Ответить
для пуйла ціль №1 - захопити Україну, поки воно живе, воно не заспокоїться.

пуйло навіть для курська не хотіло знімати донбаські резерви до останнього.

ніякої додаткової зброї в сирію не поїде (може 2 літаки і кілька броньовиків, те що не жалко).

сирія - сирією, а маньяк зациклився на Україні
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30.11.2024 12:55 Ответить
за місяць-два нашкребуть "добровольців" і відправлять відбивати утрачене або в комуняк з Кореї привезуть.
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30.11.2024 13:26 Ответить
Не отправит помощь - Эрдоган заберёт этот кусок себе. Ж.пу поднял - место потерял,. Ну и какой же он после этого офоршмачивания геополитический авторитет?
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30.11.2024 13:49 Ответить
нагорний карабах він втратив.
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30.11.2024 19:14 Ответить
Для ***** ціль номер один, це втримати владу.
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30.11.2024 14:16 Ответить
тут есть много ньюансов, то что им на*ер не нужна курская обл это ясно,
даже если просмотреть как герасимов отчитывался на видео путину,
по видео уже было ясно, что они х*й забили на неё.
Но, то что операция оттянула силы с некоторых направлений это факт.
Но, если глянуть на карту от курска до тулы около 364км, и даже если б мы захватили всю курскую область, нам пришлось влить в неё 100.000 солдат, которых и так не хватает, а это ресурсы, еда, снаряды, патроны, одежда, и как в игре стратегии на пк, эти ресурсы из не откуда не генерируются сами по себе. Ресурсы это уже экономика.
проблема в том что рфия ещё и большая, и чтобы захватить часть её территорий, нужно много солдат.
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01.12.2024 14:28 Ответить
Хороші новини
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30.11.2024 12:55 Ответить
Загони Ан-Нусра стримувала Хезболла. Але вони зараз у Лівані.
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30.11.2024 13:05 Ответить
Де хоч є якась частина кацапів - там кров, муки, вбивства і знищені міста та вся інфраструктура. Орда, яка все життя нападала на сусідів і грабувала їх, не може жити мирно і будувати свої міста і селі, вони мають і сьогодні грабувати, гвалтувати і вбивати та не переставати брехату світу про своє "магущество".
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30.11.2024 12:58 Ответить
Просто потрібно разок усім кому кацапи недають жити,зібратися,дати таких піздюлєй щоб не могли оговтатись десятки а той сотні років,тоді на платнеті землі настане мир та порядо
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30.11.2024 14:07 Ответить
А тому це недолуге штучне утворення-московія має зникнути.
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30.11.2024 13:27 Ответить
Арабська косплей-війна. От би у ЗСУ були такі супротивники. Або хоча б ці тік-токери на пікапах.
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30.11.2024 13:28 Ответить
Корейцями з під Суджі допоможуть? А що, вони вже навчанні... серветки спиртові жерти.
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30.11.2024 13:33 Ответить
Я боюсь що корейці від сирійського клімату *******. Ну і там втікти ще легче ніж у суджі.
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30.11.2024 14:18 Ответить
в путіна і бензоколонки, виявилося, є купа зброї, а у сильного НАТО постійне ниття про ескалацію і про те, що підтримка України їх дуже виснажує.
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30.11.2024 13:37 Ответить
Ага, только оружие НАТО нужно самому НАТО, чтобы при необходимости быстро прекратить кучу оружия мордора в кучу г.вна. А нам НАТО ничего не должно, спасибо что помогают.
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30.11.2024 13:52 Ответить
Повстанцы
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30.11.2024 13:39 Ответить
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30.11.2024 16:07 Ответить
Вся помощь ***** ето будет опять стирать Алеппо слица земли бомбардировками под молчаливое согласие ООН
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30.11.2024 13:51 Ответить
Почему молчаливое? Они выразят обеспокоенность и призовут стороны к деэскалации конфликта. Они бы и в Бухенвальде призывали к тому же.
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30.11.2024 13:54 Ответить
Хай йдуть в Дамаск і підвісять друга путіна, щоб карлик знав, що на нього чекає.
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30.11.2024 13:59 Ответить
Не підвісять - дружок #уйла вже з сім'єю в мацкве. Хіба що потім
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30.11.2024 14:16 Ответить
Ворог мого ворога мій друг. А друзів, як то кажуть, не обирають - які вже є. Ну, і Раджеп вчергове встромив ятаган #уйлу в ср@ку - молодець
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30.11.2024 14:15 Ответить
Надо непременно отметить, что, несмотря на радость (вполне объяснимую) в Израиле или, скажем, Украине, по поводу событий в Алеппо и Идлибе, там нет, в привычных нам законах драматургии, хороших и плохих парней. Там все плохие. Поэтому не разберешь, жаба там пялит гадюку или наоборот.

Более того, я совершенно уверен, что, если вдруг этим "повстанцам" удастся свалить режим Асада, то следующими, на кого он обратят свой пылкий джихадистский взор - будем мы. Даром что-ли наш премьер собирает в шабат совещание по мотивам событий в Сирии.

Ауслендер

Опозиціонери скористувались ситуацією - русня в Україні, Хезболла у роздраї.
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30.11.2024 14:38 Ответить
Гм, якщо євреї настільки стурбовані сирійською ситуацією, може їм слід для початку визнати парашу державою-терористкою (яка спонсорує зброєю всі антиізраїльські сили), і розірвати з нею дипстосунки?

Чи "етодругоє"? 😞
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30.11.2024 18:12 Ответить
А я казав що рано радіти. І ***** відправить туди допомогу.
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30.11.2024 14:19 Ответить
то на нас менше полетить. Чи ні?
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30.11.2024 19:15 Ответить
Масла вершкового до Сирії треба запропонувати кацлорилим відправляти як допомогу))))))
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30.11.2024 15:14 Ответить
Алеппо за 3 дня _))) А рашка и там 5 лет возилась, бомбилась и лососнула ))
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30.11.2024 15:44 Ответить
От би ще москалів з їх бази вмф у Тартусі викинули
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30.11.2024 16:03 Ответить
Обіцянки-цяцянки))
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30.11.2024 17:18 Ответить
А НА ШПАГАТ ХЙЛО СЯДЕТ !?)
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30.11.2024 17:19 Ответить
Хиба що клуб диктаторів корейців туди спорядить ))
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30.11.2024 17:20 Ответить
Главное шоб ябучие миротворцы туда не лезли. Как в Израиле. У Израиля был шанс вопрос палестинского недоразумения закрыть раз и навсегда.
Сирийская повстанческая армия сама разберется с путинскими подстилками. Жаль только что Асаду Баширову кишки не выпустили. заведомо ретировался в Ростов к Яныку
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30.11.2024 18:44 Ответить
Отак як ми дивимся як шоу на війну в Сірії так на нас дивляться на заході їх електорат. А в реальності з хорошого міста, орки перетворили його в пустку та полігон для озброєння.
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30.11.2024 19:35 Ответить
Швидкiсть акуєвающа (с) Лесь

Такими темпами в Ростов уже зараз потрібно Асаду валити
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30.11.2024 21:09 Ответить
Надо Дамаск брать . Пока Ассад в Росси .
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30.11.2024 21:55 Ответить
Аби до понеділку були в Дамаску, що кремлівська чмоня відправила туди частину військ
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30.11.2024 22:08 Ответить
Звідки у них віра в те шо вони роблять - практично нема нічого з озброєння, а воюють. Та і міністра оборони резнікова-умерова нема, генштабу з працівниками нема. зеленского нема.
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01.12.2024 02:38 Ответить
Того і продовжують воювати, бо не мають перелічених персонажів у владі
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01.12.2024 08:33 Ответить
Ростов НЕ резиновый !
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01.12.2024 14:39 Ответить
 
 