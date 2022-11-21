Россия не выполнила свои обязательства в Сирии, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей в Сирии.
Об этом Эрдоган заявил в понедельник журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Турецкий президент напомнил о договоренностях 2019 года, заключенных в Сочи, согласно которым российская сторона взяла на себя ответственность по зачистке отдельных районов Сирии от, по словам Эрдогана, террористов.
"К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Или не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей сами предпримем необходимые шаги против террористов", - сказал Эрдоган.
"Именно с этим связаны удары, нанесенные накануне по 12 объектам террористов в сирийском Кобани. Это часть операций, которые будут продолжены", - добавил турецкий президент.
В ответ на теракт в Стамбуле в ночь на воскресенье Турция провела операцию "Меч-коготь" на севере Сирии и Ирака, в рамках которой, как она утверждает, военная авиация уничтожила 89 целей, связанных с террористическими организациями.
Удары были направлены на базы Рабочей партии Курдистана (РПК) и аффилированного с ней сирийского курдского ополчения "Отряды народной самообороны" (YPG) - обе организации Анкара считает террористическими.
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Турция передала украинским Вооруженным силам высокоточные ракеты TRLG-230 для реактивных систем залпового огня и ракеты «SUNGUR» класса «воздух-воздух» для Bayraktar TB2, способные уничтожать иранские дроны-камикадзе Shahed 136.
)))
Ердоган, напевно, поспілкувався зі своїми експертами в питанні зменшення інфляції національної валюти. І понеслась! Збільшення стахування танкерів, що проходять протоками, підвищення цін на помідори (жартую, хоча хто зна), звинувачення у недотриманні зобов'язань...
На прозріння не сподіваюсь, але дуже сподіваюсь, що стан економіки Туреччини заставить його дотримуватись здорового глузду. Адже інфляція в його країні почалася саме тоді, коли він почав робити з себе "миротворця", почав барижити на "московитських" товарах, що були вкрадені в України, а зараз намагається ще й московитську нафту підм'яти...
як ракова пухлина , вона пустила мітастастази в інших краінах ,
таких , як Сирія , Ірак , Іран і багато інш .😠
Але Ердоган має на увазі курдів , які не є терористами , а всього навсього вимагають клаптик землі для своєі курдськоі нації !
в Стамбулі ?
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ледь яблуком не подавився
***** в ролі індюка?
Ердоган в черговий зар використав кремлівське хU..ло як туалетний папір.
на видеосьемках в Стамбуле они хорошо засветились и их вычислили.
вот кого Эрдоган должен давить !!
эта гагузня ******* и всех молдован своими пророссийскими понятиями !!
И еще более не понять что они родственный народ и практически один и тот же язык !
и турки не раз приезжал в Гагаузию и выделяли много денег на развитие региона!
но как говориться стадо оно и останется овцеводство и Баранов не изменить никак!!
ибо кроме расейского ящика они ничего не смотрят
не мешало турков пустить пусть там разберуться
і тільки тоді....до вас підтягнуться люди...