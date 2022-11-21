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Новости Война в Сирии
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Россия не выполнила свои обязательства в Сирии, - Эрдоган

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей в Сирии.

Об этом Эрдоган заявил в понедельник журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Турецкий президент напомнил о договоренностях 2019 года, заключенных в Сочи, согласно которым российская сторона взяла на себя ответственность по зачистке отдельных районов Сирии от, по словам Эрдогана, террористов.

"К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Или не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей сами предпримем необходимые шаги против террористов", - сказал Эрдоган.

"Именно с этим связаны удары, нанесенные накануне по 12 объектам террористов в сирийском Кобани. Это часть операций, которые будут продолжены", - добавил турецкий президент.

В ответ на теракт в Стамбуле в ночь на воскресенье Турция провела операцию "Меч-коготь" на севере Сирии и Ирака, в рамках которой, как она утверждает, военная авиация уничтожила 89 целей, связанных с террористическими организациями.

Удары были направлены на базы Рабочей партии Курдистана (РПК) и аффилированного с ней сирийского курдского ополчения "Отряды народной самообороны" (YPG) - обе организации Анкара считает террористическими.

Автор: 

путин владимир (31568) россия (96231) Сирия (3151) Турция (3501) Эрдоган Реджеп Тайип (920)


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Топ комментарии
+43
Так навіщо новоявоений султан всія Туреччини пропонує Україні домовлятися з тими, хто не виконує домовленості?
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21.11.2022 19:13 Ответить
+32
***** поводили члєном по губах
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21.11.2022 19:10 Ответить
+25
Як не крути, а Ердоган " імєєт" пуйло як хоче
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21.11.2022 19:12 Ответить
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***** поводили члєном по губах
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21.11.2022 19:10 Ответить
І вогнем по соратниках
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21.11.2022 19:27 Ответить
ВСУ получили от Турции ракеты TRLG-230 и SUNGUR.
Турция передала украинским Вооруженным силам высокоточные ракеты TRLG-230 для реактивных систем залпового огня и ракеты «SUNGUR» класса «воздух-воздух» для Bayraktar TB2, способные уничтожать иранские дроны-камикадзе Shahed 136.
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21.11.2022 22:18 Ответить
Там еще был ряд плюшек для РЭБ.
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22.11.2022 07:18 Ответить
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21.11.2022 19:11 Ответить
О, Сіао!
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21.11.2022 19:17 Ответить
Ахой!
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21.11.2022 19:19 Ответить
На жаль, я ж не моряк
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21.11.2022 19:24 Ответить
І навіть не чехословак?
)))
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21.11.2022 19:32 Ответить
А, ну то справа інша!
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21.11.2022 19:33 Ответить
Як не крути, а Ердоган " імєєт" пуйло як хоче
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21.11.2022 19:12 Ответить
Три ха-ха)))) Он по ходу сделал больше. Внаглую его авиация последние три дня летает бомбить над базами орков и войсками Асада. Не рыпнулись ни те, ни другие. Более того, кажется он очень скоро Асада в стойло определит .
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21.11.2022 19:16 Ответить
просто по тексту ***** пообіцяв знищити якихось терористів але цього не зробив, тепер Ердоган робить це замість нього. В чому тут перемога? І шо за терористи-курди? Так вони вроді були союзниками штатів. Що я пропустив? Сідаю на гугл буду читати хто кому там найзапеклійший друг
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21.11.2022 23:00 Ответить
Даже не пытайтесь разобраться. Большая политика - ситуативная вещь. Там нет друзей и нет врагов. Ну может за исключением 4 стран: США, Великобритания, Канада, Австралия, это крепкая спайка. Все остальные зависят от политической выгоды на данный момент.
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22.11.2022 07:12 Ответить
Чому не по раші? Повод достатній - підстава Турції.
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21.11.2022 19:12 Ответить
100%.Там мировой центр зла и терроризма.
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21.11.2022 20:23 Ответить
Так навіщо новоявоений султан всія Туреччини пропонує Україні домовлятися з тими, хто не виконує домовленості?
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21.11.2022 19:13 Ответить
Да, а почему
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21.11.2022 21:30 Ответить
Просто не слушайте что он говорит.
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22.11.2022 07:14 Ответить
Та ти шо?! (с)
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21.11.2022 19:14 Ответить
Надо ещё помочь распистячить рабочую партию ху.лостана.
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21.11.2022 19:16 Ответить
Сирія --- паша??
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21.11.2022 19:17 Ответить
Реджеп Таїп-ти такой наівний і давєрчівий...
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21.11.2022 19:20 Ответить
"Нє падхаді ка мнє - я абідєлась"?
Ердоган, напевно, поспілкувався зі своїми експертами в питанні зменшення інфляції національної валюти. І понеслась! Збільшення стахування танкерів, що проходять протоками, підвищення цін на помідори (жартую, хоча хто зна), звинувачення у недотриманні зобов'язань...
На прозріння не сподіваюсь, але дуже сподіваюсь, що стан економіки Туреччини заставить його дотримуватись здорового глузду. Адже інфляція в його країні почалася саме тоді, коли він почав робити з себе "миротворця", почав барижити на "московитських" товарах, що були вкрадені в України, а зараз намагається ще й московитську нафту підм'яти...
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21.11.2022 19:20 Ответить
ну ти зовсім не розумієш природу турецької інфляції, вона ніяким чином не стосується "коли він почав робити з себе "миротворця", почав барижити на "московитських" товарах"
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21.11.2022 19:27 Ответить
Можливо. Також можливо, що то просто співпадіння у часі... Може розясните? Хочаб кількома тезами, бо в мене лише здогадки...
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21.11.2022 19:36 Ответить
вручання в економіку з боку Держави(Ердогана) Зокрема втупу необгрунтоване зниження облікової ставки національним банком, проти чого навіть Голова банку виступав...І пішло, поїхало..Курс ліри почав падати, а далі вже інерційні процеси до яких і інші фактори долучились
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21.11.2022 19:41 Ответить
"Удари були спрямовані на бази Робітничої партії Курдистану (РПК) і афілійованого з ним сирійського курдського ополчення "Загони народної самооборони" (YPG) - обидві організації Анкара вважає терористичними." Обе эти организации созданы совком и финансируются парашей до сих пор.
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21.11.2022 19:20 Ответить
Найбільша на сьогодні в світі терористична організація - це сама росія і
як ракова пухлина , вона пустила мітастастази в інших краінах ,
таких , як Сирія , Ірак , Іран і багато інш .😠
Але Ердоган має на увазі курдів , які не є терористами , а всього навсього вимагають клаптик землі для своєі курдськоі нації !
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21.11.2022 19:22 Ответить
Вимагають, підриваючи вибухівку на вулицях Стамбулу
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21.11.2022 19:29 Ответить
Ви маєте докази про те , що це саме курди підірвали вибухівку
в Стамбулі ?
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21.11.2022 21:06 Ответить
А ви маєте докази, що вони не при справах?
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22.11.2022 22:10 Ответить
Ух ти, звучить як анонс звіздюлєй плєшивому.
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21.11.2022 19:23 Ответить
ятаган путлеру в фалду
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21.11.2022 19:29 Ответить
Та вы шо, Рассеюшка не выполняет свои обещания??? Да как так-то, да ну перестаньте, невероятно... это наверное случайность )
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21.11.2022 19:33 Ответить
ФсьоВиВрьоть-ті-і-і-і! Расія фсьо випалніла і пєрєвипалніла!! (Невже таки Крим не хоче Османській імперії повертати?)
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21.11.2022 19:58 Ответить
їбала жаба гадюку.
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21.11.2022 19:35 Ответить
второй фронт обессиленым кацапурам открыли. Красава
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21.11.2022 19:37 Ответить
вести с дурдома ! ))))
/////


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21.11.2022 19:43 Ответить
"по воспроизведению индейки"
--
ледь яблуком не подавився
***** в ролі індюка?
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21.11.2022 19:55 Ответить
Не просто індюк, а племінний!
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21.11.2022 20:02 Ответить
Не може бути. Ґєнетіка - прадажная девка амєрікансково імпєріалізма.
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21.11.2022 20:01 Ответить
Они там на глазах превращается в Северную Корею.
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21.11.2022 21:40 Ответить
Як це так написати щоб не образити турецьких партнерів😕
Ердоган в черговий зар використав кремлівське хU..ло як туалетний папір.
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21.11.2022 19:48 Ответить
Так кацапи жодних домовленостей не дотримуються!
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21.11.2022 19:48 Ответить
Не всіх кувалдою потрощили?
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21.11.2022 19:55 Ответить
Правда? Не может быть? Всегда все выполняли....😂😂😂
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21.11.2022 20:03 Ответить
Султан буде карати карліка плітьми за негідну поведінку.
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21.11.2022 20:03 Ответить
Кацапи ніколи не виконували те, що підписували і про що домовлялися. Вони раділи, що нарурили, така їх політика з моменту появи на цій землі. Не пізно все виправити, чи знову дозволить провозити С-300?
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21.11.2022 20:11 Ответить
Щось Ердоган задумав, цікаву гру грає. То руку подає пУйлу, то відсосати дає, то захищає рашку, то вже принижує. Щось назріває, а що...
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21.11.2022 20:17 Ответить
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21.11.2022 20:21 Ответить
В Молдове все новости залиты что в теракте в Стамбуле причастны три гагауза которых болгары поймали и засадили за решетки.
на видеосьемках в Стамбуле они хорошо засветились и их вычислили.
вот кого Эрдоган должен давить !!
эта гагузня ******* и всех молдован своими пророссийскими понятиями !!
И еще более не понять что они родственный народ и практически один и тот же язык !
и турки не раз приезжал в Гагаузию и выделяли много денег на развитие региона!
но как говориться стадо оно и останется овцеводство и Баранов не изменить никак!!
ибо кроме расейского ящика они ничего не смотрят
не мешало турков пустить пусть там разберуться
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21.11.2022 21:06 Ответить
ВАМ треба самим з чогось починати...об`являти придністровя терористичним угрупованням, додона брати під Арешт, і боротися з 5-ю колоною....
і тільки тоді....до вас підтягнуться люди...
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26.11.2022 11:48 Ответить
А що він хотів? Такий старий а в казки вірить.
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21.11.2022 21:12 Ответить
Зобов'язання терористів про зачистку інших терористів? Так рашисти вміють зачищати лише мирних мешканців!
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21.11.2022 21:14 Ответить
Вове как- то Эрдоган показал свой...ятаган
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21.11.2022 21:53 Ответить
а Ердоган що НЕ знає, що руSSкому міру повірити....себе обманути і раSSія це імперія Зла, країна терорист і СПОНСОР тероризму по всьому Світу!?
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26.11.2022 11:43 Ответить
 
 