УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12200 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Сирії
21 916 59

Росія не виконала свої зобов’язання у Сирії, - Ердоган

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у невиконанні домовленостей у Сирії.

Про це Ердоган заявив у понеділок журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Турецький президент нагадав про домовленості 2019 року, укладені в Сочі, згідно з якими російська сторона взяла на себе відповідальність щодо зачистки окремих районів Сирії від, за словами Ердогана, терористів.

"На жаль, незважаючи на неодноразові нагадування турецької сторони, ці зобов'язання не виконані. Чи не виконують, не можуть виконати. У відповідь ми заявляємо, що у разі невиконання домовленостей самі зробимо необхідні кроки проти терористів", - сказав Ердоган.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову з Ердоганом, який перед цим говорив із Путіним

"Саме із цим пов'язані удари, завдані напередодні по 12 об'єктах терористів у сирійському Кобані. Це частина операцій, які буде продовжено", - додав турецький президент.

У відповідь на теракт у Стамбулі в ніч проти неділі Туреччина здійснила операцію "Меч-кіготь" на півночі Сирії та Іраку, в межах якої, як вона стверджує, військова авіація знищила 89 цілей, пов’язаних із терористичними організаціями.

Удари були спрямовані на бази Робітничої партії Курдистану (РПК) і афілійованого з ним сирійського курдського ополчення "Загони народної самооборони" (YPG) – обидві організації Анкара вважає терористичними.

Автор: 

путін володимир (24127) росія (66104) Сирія (1869) Туреччина (3628) Ердоган Реджеп Таїп (954)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+43
Так навіщо новоявоений султан всія Туреччини пропонує Україні домовлятися з тими, хто не виконує домовленості?
показати весь коментар
21.11.2022 19:13 Відповісти
+32
***** поводили члєном по губах
показати весь коментар
21.11.2022 19:10 Відповісти
+25
Як не крути, а Ердоган " імєєт" пуйло як хоче
показати весь коментар
21.11.2022 19:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** поводили члєном по губах
показати весь коментар
21.11.2022 19:10 Відповісти
І вогнем по соратниках
показати весь коментар
21.11.2022 19:27 Відповісти
ВСУ получили от Турции ракеты TRLG-230 и SUNGUR.
Турция передала украинским Вооруженным силам высокоточные ракеты TRLG-230 для реактивных систем залпового огня и ракеты «SUNGUR» класса «воздух-воздух» для Bayraktar TB2, способные уничтожать иранские дроны-камикадзе Shahed 136.
показати весь коментар
21.11.2022 22:18 Відповісти
Там еще был ряд плюшек для РЭБ.
показати весь коментар
22.11.2022 07:18 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2022 19:11 Відповісти
О, Сіао!
показати весь коментар
21.11.2022 19:17 Відповісти
Ахой!
показати весь коментар
21.11.2022 19:19 Відповісти
На жаль, я ж не моряк
показати весь коментар
21.11.2022 19:24 Відповісти
І навіть не чехословак?
)))
показати весь коментар
21.11.2022 19:32 Відповісти
А, ну то справа інша!
показати весь коментар
21.11.2022 19:33 Відповісти
Як не крути, а Ердоган " імєєт" пуйло як хоче
показати весь коментар
21.11.2022 19:12 Відповісти
Три ха-ха)))) Он по ходу сделал больше. Внаглую его авиация последние три дня летает бомбить над базами орков и войсками Асада. Не рыпнулись ни те, ни другие. Более того, кажется он очень скоро Асада в стойло определит .
показати весь коментар
21.11.2022 19:16 Відповісти
просто по тексту ***** пообіцяв знищити якихось терористів але цього не зробив, тепер Ердоган робить це замість нього. В чому тут перемога? І шо за терористи-курди? Так вони вроді були союзниками штатів. Що я пропустив? Сідаю на гугл буду читати хто кому там найзапеклійший друг
показати весь коментар
21.11.2022 23:00 Відповісти
Даже не пытайтесь разобраться. Большая политика - ситуативная вещь. Там нет друзей и нет врагов. Ну может за исключением 4 стран: США, Великобритания, Канада, Австралия, это крепкая спайка. Все остальные зависят от политической выгоды на данный момент.
показати весь коментар
22.11.2022 07:12 Відповісти
Чому не по раші? Повод достатній - підстава Турції.
показати весь коментар
21.11.2022 19:12 Відповісти
100%.Там мировой центр зла и терроризма.
показати весь коментар
21.11.2022 20:23 Відповісти
Так навіщо новоявоений султан всія Туреччини пропонує Україні домовлятися з тими, хто не виконує домовленості?
показати весь коментар
21.11.2022 19:13 Відповісти
Да, а почему
показати весь коментар
21.11.2022 21:30 Відповісти
Просто не слушайте что он говорит.
показати весь коментар
22.11.2022 07:14 Відповісти
Та ти шо?! (с)
показати весь коментар
21.11.2022 19:14 Відповісти
Надо ещё помочь распистячить рабочую партию ху.лостана.
показати весь коментар
21.11.2022 19:16 Відповісти
Сирія --- паша??
показати весь коментар
21.11.2022 19:17 Відповісти
Реджеп Таїп-ти такой наівний і давєрчівий...
показати весь коментар
21.11.2022 19:20 Відповісти
"Нє падхаді ка мнє - я абідєлась"?
Ердоган, напевно, поспілкувався зі своїми експертами в питанні зменшення інфляції національної валюти. І понеслась! Збільшення стахування танкерів, що проходять протоками, підвищення цін на помідори (жартую, хоча хто зна), звинувачення у недотриманні зобов'язань...
На прозріння не сподіваюсь, але дуже сподіваюсь, що стан економіки Туреччини заставить його дотримуватись здорового глузду. Адже інфляція в його країні почалася саме тоді, коли він почав робити з себе "миротворця", почав барижити на "московитських" товарах, що були вкрадені в України, а зараз намагається ще й московитську нафту підм'яти...
показати весь коментар
21.11.2022 19:20 Відповісти
ну ти зовсім не розумієш природу турецької інфляції, вона ніяким чином не стосується "коли він почав робити з себе "миротворця", почав барижити на "московитських" товарах"
показати весь коментар
21.11.2022 19:27 Відповісти
Можливо. Також можливо, що то просто співпадіння у часі... Може розясните? Хочаб кількома тезами, бо в мене лише здогадки...
показати весь коментар
21.11.2022 19:36 Відповісти
вручання в економіку з боку Держави(Ердогана) Зокрема втупу необгрунтоване зниження облікової ставки національним банком, проти чого навіть Голова банку виступав...І пішло, поїхало..Курс ліри почав падати, а далі вже інерційні процеси до яких і інші фактори долучились
показати весь коментар
21.11.2022 19:41 Відповісти
"Удари були спрямовані на бази Робітничої партії Курдистану (РПК) і афілійованого з ним сирійського курдського ополчення "Загони народної самооборони" (YPG) - обидві організації Анкара вважає терористичними." Обе эти организации созданы совком и финансируются парашей до сих пор.
показати весь коментар
21.11.2022 19:20 Відповісти
Найбільша на сьогодні в світі терористична організація - це сама росія і
як ракова пухлина , вона пустила мітастастази в інших краінах ,
таких , як Сирія , Ірак , Іран і багато інш .😠
Але Ердоган має на увазі курдів , які не є терористами , а всього навсього вимагають клаптик землі для своєі курдськоі нації !
показати весь коментар
21.11.2022 19:22 Відповісти
Вимагають, підриваючи вибухівку на вулицях Стамбулу
показати весь коментар
21.11.2022 19:29 Відповісти
Ви маєте докази про те , що це саме курди підірвали вибухівку
в Стамбулі ?
показати весь коментар
21.11.2022 21:06 Відповісти
А ви маєте докази, що вони не при справах?
показати весь коментар
22.11.2022 22:10 Відповісти
Ух ти, звучить як анонс звіздюлєй плєшивому.
показати весь коментар
21.11.2022 19:23 Відповісти
ятаган путлеру в фалду
показати весь коментар
21.11.2022 19:29 Відповісти
Та вы шо, Рассеюшка не выполняет свои обещания??? Да как так-то, да ну перестаньте, невероятно... это наверное случайность )
показати весь коментар
21.11.2022 19:33 Відповісти
ФсьоВиВрьоть-ті-і-і-і! Расія фсьо випалніла і пєрєвипалніла!! (Невже таки Крим не хоче Османській імперії повертати?)
показати весь коментар
21.11.2022 19:58 Відповісти
їбала жаба гадюку.
показати весь коментар
21.11.2022 19:35 Відповісти
второй фронт обессиленым кацапурам открыли. Красава
показати весь коментар
21.11.2022 19:37 Відповісти
вести с дурдома ! ))))
/////


показати весь коментар
21.11.2022 19:43 Відповісти
"по воспроизведению индейки"
--
ледь яблуком не подавився
***** в ролі індюка?
показати весь коментар
21.11.2022 19:55 Відповісти
Не просто індюк, а племінний!
показати весь коментар
21.11.2022 20:02 Відповісти
Не може бути. Ґєнетіка - прадажная девка амєрікансково імпєріалізма.
показати весь коментар
21.11.2022 20:01 Відповісти
Они там на глазах превращается в Северную Корею.
показати весь коментар
21.11.2022 21:40 Відповісти
Як це так написати щоб не образити турецьких партнерів😕
Ердоган в черговий зар використав кремлівське хU..ло як туалетний папір.
показати весь коментар
21.11.2022 19:48 Відповісти
Так кацапи жодних домовленостей не дотримуються!
показати весь коментар
21.11.2022 19:48 Відповісти
Не всіх кувалдою потрощили?
показати весь коментар
21.11.2022 19:55 Відповісти
Правда? Не может быть? Всегда все выполняли....😂😂😂
показати весь коментар
21.11.2022 20:03 Відповісти
Султан буде карати карліка плітьми за негідну поведінку.
показати весь коментар
21.11.2022 20:03 Відповісти
Кацапи ніколи не виконували те, що підписували і про що домовлялися. Вони раділи, що нарурили, така їх політика з моменту появи на цій землі. Не пізно все виправити, чи знову дозволить провозити С-300?
показати весь коментар
21.11.2022 20:11 Відповісти
Щось Ердоган задумав, цікаву гру грає. То руку подає пУйлу, то відсосати дає, то захищає рашку, то вже принижує. Щось назріває, а що...
показати весь коментар
21.11.2022 20:17 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2022 20:21 Відповісти
В Молдове все новости залиты что в теракте в Стамбуле причастны три гагауза которых болгары поймали и засадили за решетки.
на видеосьемках в Стамбуле они хорошо засветились и их вычислили.
вот кого Эрдоган должен давить !!
эта гагузня ******* и всех молдован своими пророссийскими понятиями !!
И еще более не понять что они родственный народ и практически один и тот же язык !
и турки не раз приезжал в Гагаузию и выделяли много денег на развитие региона!
но как говориться стадо оно и останется овцеводство и Баранов не изменить никак!!
ибо кроме расейского ящика они ничего не смотрят
не мешало турков пустить пусть там разберуться
показати весь коментар
21.11.2022 21:06 Відповісти
ВАМ треба самим з чогось починати...об`являти придністровя терористичним угрупованням, додона брати під Арешт, і боротися з 5-ю колоною....
і тільки тоді....до вас підтягнуться люди...
показати весь коментар
26.11.2022 11:48 Відповісти
А що він хотів? Такий старий а в казки вірить.
показати весь коментар
21.11.2022 21:12 Відповісти
Зобов'язання терористів про зачистку інших терористів? Так рашисти вміють зачищати лише мирних мешканців!
показати весь коментар
21.11.2022 21:14 Відповісти
Вове как- то Эрдоган показал свой...ятаган
показати весь коментар
21.11.2022 21:53 Відповісти
а Ердоган що НЕ знає, що руSSкому міру повірити....себе обманути і раSSія це імперія Зла, країна терорист і СПОНСОР тероризму по всьому Світу!?
показати весь коментар
26.11.2022 11:43 Відповісти
 
 