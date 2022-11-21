Росія не виконала свої зобов’язання у Сирії, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у невиконанні домовленостей у Сирії.
Про це Ердоган заявив у понеділок журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Турецький президент нагадав про домовленості 2019 року, укладені в Сочі, згідно з якими російська сторона взяла на себе відповідальність щодо зачистки окремих районів Сирії від, за словами Ердогана, терористів.
"На жаль, незважаючи на неодноразові нагадування турецької сторони, ці зобов'язання не виконані. Чи не виконують, не можуть виконати. У відповідь ми заявляємо, що у разі невиконання домовленостей самі зробимо необхідні кроки проти терористів", - сказав Ердоган.
"Саме із цим пов'язані удари, завдані напередодні по 12 об'єктах терористів у сирійському Кобані. Це частина операцій, які буде продовжено", - додав турецький президент.
У відповідь на теракт у Стамбулі в ніч проти неділі Туреччина здійснила операцію "Меч-кіготь" на півночі Сирії та Іраку, в межах якої, як вона стверджує, військова авіація знищила 89 цілей, пов’язаних із терористичними організаціями.
Удари були спрямовані на бази Робітничої партії Курдистану (РПК) і афілійованого з ним сирійського курдського ополчення "Загони народної самооборони" (YPG) – обидві організації Анкара вважає терористичними.
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Турция передала украинским Вооруженным силам высокоточные ракеты TRLG-230 для реактивных систем залпового огня и ракеты «SUNGUR» класса «воздух-воздух» для Bayraktar TB2, способные уничтожать иранские дроны-камикадзе Shahed 136.
)))
Ердоган, напевно, поспілкувався зі своїми експертами в питанні зменшення інфляції національної валюти. І понеслась! Збільшення стахування танкерів, що проходять протоками, підвищення цін на помідори (жартую, хоча хто зна), звинувачення у недотриманні зобов'язань...
На прозріння не сподіваюсь, але дуже сподіваюсь, що стан економіки Туреччини заставить його дотримуватись здорового глузду. Адже інфляція в його країні почалася саме тоді, коли він почав робити з себе "миротворця", почав барижити на "московитських" товарах, що були вкрадені в України, а зараз намагається ще й московитську нафту підм'яти...
як ракова пухлина , вона пустила мітастастази в інших краінах ,
таких , як Сирія , Ірак , Іран і багато інш .😠
Але Ердоган має на увазі курдів , які не є терористами , а всього навсього вимагають клаптик землі для своєі курдськоі нації !
в Стамбулі ?
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ледь яблуком не подавився
***** в ролі індюка?
Ердоган в черговий зар використав кремлівське хU..ло як туалетний папір.
на видеосьемках в Стамбуле они хорошо засветились и их вычислили.
вот кого Эрдоган должен давить !!
эта гагузня ******* и всех молдован своими пророссийскими понятиями !!
И еще более не понять что они родственный народ и практически один и тот же язык !
и турки не раз приезжал в Гагаузию и выделяли много денег на развитие региона!
но как говориться стадо оно и останется овцеводство и Баранов не изменить никак!!
ибо кроме расейского ящика они ничего не смотрят
не мешало турков пустить пусть там разберуться
і тільки тоді....до вас підтягнуться люди...