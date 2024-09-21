Украина эвакуировала четырех своих граждан из Сирии. ФОТО
Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Министерство иностранных дел совместно эвакуировали с территории Сирии четырех украинских граждан - трех женщин и одного ребенка.
Об этом говорится в сообщении ГУР, передает Цензор.НЕТ.
"Украина эвакуировала своих граждан с территории Сирии.
Это стало возможным благодаря самоотверженной работе специалистов Главного управления разведки совместно с Министерством иностранных дел Украины.
В результате совместных усилий в Украину возвращаются четверо наших граждан - три женщины и один ребенок.
🇺🇦 Украина никогда не забудет и всегда придет на помощь своим гражданам, в какой бы точке планеты они ни находились", - говорится в сообщении.
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Родичам загиблих в Бучі і Маріуполі це скажіть, ******* зебільні
Їх туди силоміць вивезли?
а чим зараз займаються їх чоловіки?
Сирія, куди вони подалися за щастям, кривава тиранія, а садист Асад, що вбив протягом свого правління безліч жителів країни, найлюбязніший друг вурдалака Путлєра,
невже я упереджений, чи будуть їхні діти, як цей білобрисий хлопчина на фото, коли подорослішають, захищати Україну, чи хоч би волонтерити?