Украина эвакуировала четырех своих граждан из Сирии. ФОТО

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Министерство иностранных дел совместно эвакуировали с территории Сирии четырех украинских граждан - трех женщин и одного ребенка.

Об этом говорится в сообщении ГУР, передает Цензор.НЕТ.

"Украина эвакуировала своих граждан с территории Сирии.

Это стало возможным благодаря самоотверженной работе специалистов Главного управления разведки совместно с Министерством иностранных дел Украины.

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В результате совместных усилий в Украину возвращаются четверо наших граждан - три женщины и один ребенок.

🇺🇦 Украина никогда не забудет и всегда придет на помощь своим гражданам, в какой бы точке планеты они ни находились", - говорится в сообщении.