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Украина эвакуировала четырех своих граждан из Сирии. ФОТО

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Министерство иностранных дел совместно эвакуировали с территории Сирии четырех украинских граждан - трех женщин и одного ребенка.

Об этом говорится в сообщении ГУР, передает Цензор.НЕТ.

"Украина эвакуировала своих граждан с территории Сирии.

Это стало возможным благодаря самоотверженной работе специалистов Главного управления разведки совместно с Министерством иностранных дел Украины.

Евакуація українців із Сирії

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В результате совместных усилий в Украину возвращаются четверо наших граждан - три женщины и один ребенок.

🇺🇦 Украина никогда не забудет и всегда придет на помощь своим гражданам, в какой бы точке планеты они ни находились", - говорится в сообщении.

ГУР про евакуацію українців із Сирії

Автор: 

МИД (6966) Сирия (3147) эвакуация (2080) ГУР (438)


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Топ комментарии
+25
Курва мать! Навіщо!?
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21.09.2024 00:07
+20
Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували", Джерело:

Родичам загиблих в Бучі і Маріуполі це скажіть, ******* зебільні
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21.09.2024 00:45
+14
А з милого українського містечка Хорли Херсонської області скільки українських громадян, а особливо громадянок з дітьми евакуювали?
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21.09.2024 00:44
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Курва мать! Навіщо!?
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21.09.2024 00:07 Ответить
Якийсь нікчемний піар. Мабуть ці жіночки ще й грошей півкіла відвалили.
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21.09.2024 00:14 Ответить
Навіщо? Нехай би і далі сиділи там. А вони ще по Київі будуть "вишивати" обмотаними.
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21.09.2024 00:18 Ответить
По Києву вже ходять такі жіночки , особисто бачив
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21.09.2024 00:36 Ответить
Навіть у Вінниці такі є
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21.09.2024 10:38 Ответить
А з милого українського містечка Хорли Херсонської області скільки українських громадян, а особливо громадянок з дітьми евакуювали?
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21.09.2024 00:44 Ответить
Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували", Джерело:

Родичам загиблих в Бучі і Маріуполі це скажіть, ******* зебільні
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21.09.2024 00:45 Ответить
Вони були заручниками?
Їх туди силоміць вивезли?
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21.09.2024 00:48 Ответить
я так розумію,що ці зульфії з України здриснуть у Німеччину і вже туди прибудуть їх бармалеї? а чого,нормально: по 563 Є на дорослого "біженця" + по 360Є на кожну личику+ 500Є на житло+ халяльні пайки.....
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21.09.2024 01:03 Ответить
Сто процентів , а потім всіх чоловіків заберуть , а вони теракти будуть робити в Європі .
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21.09.2024 17:12 Ответить
Зорян Шкіряк сідає за мемуари «Я к я врятував світ».
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21.09.2024 01:24 Ответить
Це Зорян сідає за мемуари,а Шкіряк ще думає...
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21.09.2024 13:13 Ответить
Зашибісь, а я ж лошара наче і воював, отримав статус ветерана, а тепер з бесарабії в Одесу виїхати полікуватися не можу. Україна де ти? Може допоможеш? Я ж ніби як за тебе воював? Чи ні? Чи Україна закінчується за Маяками, а далі, за Планкою, де Бесарабії, то не Україна?
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21.09.2024 01:41 Ответить
Українки за паспортом, чи за покликанням душі?
а чим зараз займаються їх чоловіки?
Сирія, куди вони подалися за щастям, кривава тиранія, а садист Асад, що вбив протягом свого правління безліч жителів країни, найлюбязніший друг вурдалака Путлєра,
невже я упереджений, чи будуть їхні діти, як цей білобрисий хлопчина на фото, коли подорослішають, захищати Україну, чи хоч би волонтерити?
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21.09.2024 02:40 Ответить
В ЗСУ воюють мусульмани
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21.09.2024 10:39 Ответить
Так , але не із Сирії .
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21.09.2024 17:13 Ответить
І навіщо показувати цих проституток у піжамах! Може краще звільнити азовців!!
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21.09.2024 06:05 Ответить
"своїх громадян"
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21.09.2024 06:06 Ответить
Ті три обмотані курви то громадянки України ?
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21.09.2024 08:07 Ответить
можливо на фото громадяни України, але не українці
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21.09.2024 09:36 Ответить
А чому вівці прикрили шерсть чорними ганчірками?
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21.09.2024 15:09 Ответить
 
 