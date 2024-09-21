Україна евакуювала чотирьох своїх громадян із Сирії. ФОТО
Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство закордонних справ спільно евакуювали з території Сирії чотирьох українських громадян – трьох жінок і одну дитину.
Про це йдеться у повідомленні ГУР, передає Цензор.НЕТ.
"Україна евакуювала своїх громадян з території Сирії.
Це стало можливим завдяки самовідданій роботі фахівців Головного управління розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України.
Внаслідок спільних зусиль до України повертаються четверо наших громадян - троє жінок та одна дитина.
🇺🇦 Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+25 Дужан Міхал
показати весь коментар21.09.2024 00:07
+20 Yuri I #427530
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+14 Pan Kotskyi
показати весь коментар21.09.2024 00:44
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Родичам загиблих в Бучі і Маріуполі це скажіть, ******* зебільні
Їх туди силоміць вивезли?
а чим зараз займаються їх чоловіки?
Сирія, куди вони подалися за щастям, кривава тиранія, а садист Асад, що вбив протягом свого правління безліч жителів країни, найлюбязніший друг вурдалака Путлєра,
невже я упереджений, чи будуть їхні діти, як цей білобрисий хлопчина на фото, коли подорослішають, захищати Україну, чи хоч би волонтерити?