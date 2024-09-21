Україна евакуювала чотирьох своїх громадян із Сирії. ФОТО

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство закордонних справ спільно евакуювали з території Сирії чотирьох українських громадян – трьох жінок і одну дитину.

Про це йдеться у повідомленні ГУР, передає Цензор.НЕТ.

"Україна евакуювала своїх громадян з території Сирії.

Це стало можливим завдяки самовідданій роботі фахівців Головного управління розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України.

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Внаслідок спільних зусиль до України повертаються четверо наших громадян - троє жінок та одна дитина.

🇺🇦 Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували", - йдеться у повідомленні.