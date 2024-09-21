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Україна евакуювала чотирьох своїх громадян із Сирії. ФОТО

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство закордонних справ спільно евакуювали з території Сирії чотирьох українських громадян – трьох жінок і одну дитину.

Про це йдеться у повідомленні ГУР, передає Цензор.НЕТ.

"Україна евакуювала своїх громадян з території Сирії.

Це стало можливим завдяки самовідданій роботі фахівців Головного управління розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України.

Евакуація українців із Сирії

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Внаслідок спільних зусиль до України повертаються четверо наших громадян - троє жінок та одна дитина.

🇺🇦 Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували", - йдеться у повідомленні.

ГУР про евакуацію українців із Сирії

Автор: 

МЗС (4139) Сирія (1861) евакуація (2320) ГУР (514)


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Топ коментарі
+25
Курва мать! Навіщо!?
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21.09.2024 00:07
+20
Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували", Джерело:

Родичам загиблих в Бучі і Маріуполі це скажіть, ******* зебільні
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21.09.2024 00:45
+14
А з милого українського містечка Хорли Херсонської області скільки українських громадян, а особливо громадянок з дітьми евакуювали?
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21.09.2024 00:44
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Курва мать! Навіщо!?
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21.09.2024 00:07 Відповісти
Якийсь нікчемний піар. Мабуть ці жіночки ще й грошей півкіла відвалили.
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21.09.2024 00:14 Відповісти
Навіщо? Нехай би і далі сиділи там. А вони ще по Київі будуть "вишивати" обмотаними.
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21.09.2024 00:18 Відповісти
По Києву вже ходять такі жіночки , особисто бачив
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21.09.2024 00:36 Відповісти
Навіть у Вінниці такі є
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21.09.2024 10:38 Відповісти
А з милого українського містечка Хорли Херсонської області скільки українських громадян, а особливо громадянок з дітьми евакуювали?
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21.09.2024 00:44 Відповісти
Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували", Джерело:

Родичам загиблих в Бучі і Маріуполі це скажіть, ******* зебільні
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21.09.2024 00:45 Відповісти
Вони були заручниками?
Їх туди силоміць вивезли?
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21.09.2024 00:48 Відповісти
я так розумію,що ці зульфії з України здриснуть у Німеччину і вже туди прибудуть їх бармалеї? а чого,нормально: по 563 Є на дорослого "біженця" + по 360Є на кожну личику+ 500Є на житло+ халяльні пайки.....
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21.09.2024 01:03 Відповісти
Сто процентів , а потім всіх чоловіків заберуть , а вони теракти будуть робити в Європі .
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21.09.2024 17:12 Відповісти
Зорян Шкіряк сідає за мемуари «Я к я врятував світ».
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21.09.2024 01:24 Відповісти
Це Зорян сідає за мемуари,а Шкіряк ще думає...
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21.09.2024 13:13 Відповісти
Зашибісь, а я ж лошара наче і воював, отримав статус ветерана, а тепер з бесарабії в Одесу виїхати полікуватися не можу. Україна де ти? Може допоможеш? Я ж ніби як за тебе воював? Чи ні? Чи Україна закінчується за Маяками, а далі, за Планкою, де Бесарабії, то не Україна?
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21.09.2024 01:41 Відповісти
Українки за паспортом, чи за покликанням душі?
а чим зараз займаються їх чоловіки?
Сирія, куди вони подалися за щастям, кривава тиранія, а садист Асад, що вбив протягом свого правління безліч жителів країни, найлюбязніший друг вурдалака Путлєра,
невже я упереджений, чи будуть їхні діти, як цей білобрисий хлопчина на фото, коли подорослішають, захищати Україну, чи хоч би волонтерити?
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21.09.2024 02:40 Відповісти
В ЗСУ воюють мусульмани
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21.09.2024 10:39 Відповісти
Так , але не із Сирії .
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21.09.2024 17:13 Відповісти
І навіщо показувати цих проституток у піжамах! Може краще звільнити азовців!!
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21.09.2024 06:05 Відповісти
"своїх громадян"
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21.09.2024 06:06 Відповісти
Ті три обмотані курви то громадянки України ?
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21.09.2024 08:07 Відповісти
можливо на фото громадяни України, але не українці
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21.09.2024 09:36 Відповісти
А чому вівці прикрили шерсть чорними ганчірками?
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21.09.2024 15:09 Відповісти
 
 