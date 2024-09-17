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Новини Війна
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РФ посилає найманців із Сирії у "м’ясні" штурми на Луганщині, - ГУР

Росія кидає сирійських найманців у м’ясні штурми на Луганщині

Країна-агресорка Росія використовує іноземних найманців як гарматне м'ясо у війні проти України, зокрема для штурму позицій українських захисників на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

"Зруйнована війною злиденна Сирія стала однією з країн, де росія активно вербує чоловіче населення для ведення бойових дій. Найманцям обіцяють російські паспорти та оплачувану роботу, після якої мало хто повертається назад", - йдеться у повідомленні.

Історії двох сирійців, відправлених на війну проти України

Ставлення росіян до сирійських найманців ілюструють історії Мохаммеда Мансура та Вахіда Мурсала Аль-Шіблі.

У розвідці розповіли, що вони воювали проти України у складі 488-го мотострілецького полку 114-ї мотострілецької дивізії російської окупаційної армії (в/ч 12721).

РФ посилає найманців із Сирії у "м’ясні" штурми на Луганщині

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Африканський найманець армії РФ з палицею вийшов на двобій із дроном-камікадзе. ВIДЕО

У липні 2024 року Мансура у складі загону з 14 сирійських найманців росіяни відправили в атаку поблизу міста Сватове Луганської області. Їх накрили вогнем українські воїни. Запит на евакуацію поранених російські загарбники відкинули та наказали сирійцям продовжити штурм. Мансур, який дістав поранення, не виконав наказ росіян і втік з поля бою. Решта загону найманців була розбита ― окупанти оформили їх як зниклих безвісти, повідомили в ГУР.

15 вересня 2024 року сирійські пабліки написали про смерть свого громадянина під час війни проти України ― селянин Вахід Мурсал Аль-Шіблі отримав російський паспорт і пішов штурмувати українські позиції на Луганщині у складі загону із 7 найманців. Групу розбили, Мурсал зазнав поранення і помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків сирійського загону невідома.

Раніше повідомлялося, що Росія налагодила схему із туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України ― спершу біднякам пропонують роботу охоронцями в російських нафтових провінціях, а потім заманюють вищою зарплатою для участі в "м’ясних штурмах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР оприлюднило перелік сирійських найманців, яких РФ завербувала для війни проти України

Автор: 

Сирія (1860) найманці рф (2053) ГУР (501)


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Топ коментарі
+6
Вот вам и стретегия кремлевского режима по принципу Золотой Орды. Сначала разбомбили Сирию потом обнищалых сирийцев заставили воевать против Украины. Теперь ***** бомбит Украину чтобы потом обнищалых и угнетенных украинцев пустить на убой на страны НАТО.
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17.09.2024 10:20
+1
Вони посилають чужинців щоб жили рузкіе, ми посилаєм в штурми українців - і в тилу уже наймають і білорусів і росіян на роботу бо на них не полює ТЦК. ГЕНІАЛЬНО
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17.09.2024 10:09
+1
А де це кацапів з бульбашами наймають?
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17.09.2024 10:14
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В Сиріі вже навоювалось?
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17.09.2024 10:08 Відповісти
Вони посилають чужинців щоб жили рузкіе, ми посилаєм в штурми українців - і в тилу уже наймають і білорусів і росіян на роботу бо на них не полює ТЦК. ГЕНІАЛЬНО
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17.09.2024 10:09 Відповісти
А де це кацапів з бульбашами наймають?
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17.09.2024 10:14 Відповісти
ОП
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17.09.2024 10:23 Відповісти
Так там і грузини і євреї і ще багато хто. Ти не перекручуй, мова йшла про простих роботяг. Мовляв українців всіх виловили на фронт, а в тилу одні іноземці працюють. А хто тоді вечорами та ночами ходять бухають по вулицях? Наприклад сьогодні вночі захотілось в туалет. Чую під під'їздом якась тусня. Виглянув, а там здорові бички років по 30 з дівахами, пивом, куривом тусять. Глянув на годинник 01:30. Де та комендантська година, де ті поліцаї... Це мабуть гастарбайтери кацапи з бульбашами?
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17.09.2024 10:35 Відповісти
На початку дев'яностих чув по Радіо Свобода: русскій нікікда нє будєт работать дворнікам!
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17.09.2024 10:54 Відповісти
З кацапа роботяга як з гімна куля. От шо кацапи вміють добре робити то це бухати, жерти, грабувати та вбивати.
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17.09.2024 11:04 Відповісти
Вот вам и стретегия кремлевского режима по принципу Золотой Орды. Сначала разбомбили Сирию потом обнищалых сирийцев заставили воевать против Украины. Теперь ***** бомбит Украину чтобы потом обнищалых и угнетенных украинцев пустить на убой на страны НАТО.
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17.09.2024 10:20 Відповісти
В ТГ з'явилося свіже гарне відео, якраз згодиться для агітації таких найманців
"HIMARS прилетів по полігону окупантів у Донецькій області, є мінімум 50 двохсотих, - росЗМІ"
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17.09.2024 10:20 Відповісти
вбити іх усіх...
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17.09.2024 10:47 Відповісти
А гавкають кацапи, що в Збройних силах України воюють іноземці.
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17.09.2024 11:38 Відповісти
Нам теж не жаль сирійських козойобів.
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17.09.2024 13:04 Відповісти
ЗСУ низький уклін за знищення цих мудаків..які за копійки їдуть вбивати наших Захисників!! Слава ЗСУ!!!
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30.11.2024 15:41 Відповісти
 
 