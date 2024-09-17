РФ посилає найманців із Сирії у "м’ясні" штурми на Луганщині, - ГУР

Країна-агресорка Росія використовує іноземних найманців як гарматне м'ясо у війні проти України, зокрема для штурму позицій українських захисників на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

"Зруйнована війною злиденна Сирія стала однією з країн, де росія активно вербує чоловіче населення для ведення бойових дій. Найманцям обіцяють російські паспорти та оплачувану роботу, після якої мало хто повертається назад", - йдеться у повідомленні.

Історії двох сирійців, відправлених на війну проти України

Ставлення росіян до сирійських найманців ілюструють історії Мохаммеда Мансура та Вахіда Мурсала Аль-Шіблі.

У розвідці розповіли, що вони воювали проти України у складі 488-го мотострілецького полку 114-ї мотострілецької дивізії російської окупаційної армії (в/ч 12721).

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У липні 2024 року Мансура у складі загону з 14 сирійських найманців росіяни відправили в атаку поблизу міста Сватове Луганської області. Їх накрили вогнем українські воїни. Запит на евакуацію поранених російські загарбники відкинули та наказали сирійцям продовжити штурм. Мансур, який дістав поранення, не виконав наказ росіян і втік з поля бою. Решта загону найманців була розбита ― окупанти оформили їх як зниклих безвісти, повідомили в ГУР.

15 вересня 2024 року сирійські пабліки написали про смерть свого громадянина під час війни проти України ― селянин Вахід Мурсал Аль-Шіблі отримав російський паспорт і пішов штурмувати українські позиції на Луганщині у складі загону із 7 найманців. Групу розбили, Мурсал зазнав поранення і помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків сирійського загону невідома.

Раніше повідомлялося, що Росія налагодила схему із туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України ― спершу біднякам пропонують роботу охоронцями в російських нафтових провінціях, а потім заманюють вищою зарплатою для участі в "м’ясних штурмах".

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