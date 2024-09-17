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Новости Война
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РФ посылает наемников из Сирии в "мясные" штурмы на Луганщине, - ГУР

Росія кидає сирійських найманців у м’ясні штурми на Луганщині

Страна-агрессор Россия использует иностранных наемников как пушечное мясо в войне против Украины, в частности для штурма позиций украинских защитников на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"Разрушенная войной нищая Сирия стала одной из стран, где россия активно вербует мужское население для ведения боевых действий. Наемникам обещают российские паспорта и оплачиваемую работу, после которой мало кто возвращается обратно", - говорится в сообщении.

Истории двух сирийцев, отправленных на войну против Украины

Отношение россиян к сирийским наемникам иллюстрируют истории Мохаммеда Мансура и Вахида Мурсала Аль-Шибли.

В разведке рассказали, что они воевали против Украины в составе 488-го мотострелкового полка 114-й мотострелковой дивизии российской оккупационной армии (в/ч 12721).

РФ посилає найманців із Сирії у "м’ясні" штурми на Луганщині

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В июле 2024 года Мансура в составе отряда из 14 сирийских наемников россияне отправили в атаку вблизи города Сватово Луганской области. Их накрыли огнем украинские воины. Запрос на эвакуацию раненых российские захватчики отвергли и приказали сирийцам продолжить штурм. Мансур, который получил ранения, не выполнил приказ россиян и сбежал с поля боя. Остальные отряда наемников были разбиты - оккупанты оформили их как пропавших без вести, сообщили в ГУР.

15 сентября 2024 года сирийские паблики написали о смерти своего гражданина во время войны против Украины - селянин Вахид Мурсал Аль-Шибли получил российский паспорт и пошел штурмовать украинские позиции на Луганщине в составе отряда из 7 наемников. Группу разбили, Мурсал получил ранения и умер из-за отсутствия эвакуации. Судьба других боевиков сирийского отряда неизвестна.

Ранее сообщалось, что Россия наладила схему с туристическими фирмами для рекрутинга сирийцев на войну против Украины - сначала беднякам предлагают работу охранниками в российских нефтяных провинциях, а затем заманивают более высокой зарплатой для участия в "мясных штурмах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На стороне РФ против Украины воюют несколько граждан Литвы, – министр обороны Кащюнас

Автор: 

Сирия (3146) наемники рф (2080) ГУР (427)


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Топ комментарии
+6
Вот вам и стретегия кремлевского режима по принципу Золотой Орды. Сначала разбомбили Сирию потом обнищалых сирийцев заставили воевать против Украины. Теперь ***** бомбит Украину чтобы потом обнищалых и угнетенных украинцев пустить на убой на страны НАТО.
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17.09.2024 10:20
+1
Вони посилають чужинців щоб жили рузкіе, ми посилаєм в штурми українців - і в тилу уже наймають і білорусів і росіян на роботу бо на них не полює ТЦК. ГЕНІАЛЬНО
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17.09.2024 10:09
+1
А де це кацапів з бульбашами наймають?
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17.09.2024 10:14
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Правила форума Совет форумчан
В Сиріі вже навоювалось?
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17.09.2024 10:08 Ответить
Вони посилають чужинців щоб жили рузкіе, ми посилаєм в штурми українців - і в тилу уже наймають і білорусів і росіян на роботу бо на них не полює ТЦК. ГЕНІАЛЬНО
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17.09.2024 10:09 Ответить
А де це кацапів з бульбашами наймають?
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17.09.2024 10:14 Ответить
ОП
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17.09.2024 10:23 Ответить
Так там і грузини і євреї і ще багато хто. Ти не перекручуй, мова йшла про простих роботяг. Мовляв українців всіх виловили на фронт, а в тилу одні іноземці працюють. А хто тоді вечорами та ночами ходять бухають по вулицях? Наприклад сьогодні вночі захотілось в туалет. Чую під під'їздом якась тусня. Виглянув, а там здорові бички років по 30 з дівахами, пивом, куривом тусять. Глянув на годинник 01:30. Де та комендантська година, де ті поліцаї... Це мабуть гастарбайтери кацапи з бульбашами?
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17.09.2024 10:35 Ответить
На початку дев'яностих чув по Радіо Свобода: русскій нікікда нє будєт работать дворнікам!
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17.09.2024 10:54 Ответить
З кацапа роботяга як з гімна куля. От шо кацапи вміють добре робити то це бухати, жерти, грабувати та вбивати.
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17.09.2024 11:04 Ответить
Вот вам и стретегия кремлевского режима по принципу Золотой Орды. Сначала разбомбили Сирию потом обнищалых сирийцев заставили воевать против Украины. Теперь ***** бомбит Украину чтобы потом обнищалых и угнетенных украинцев пустить на убой на страны НАТО.
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17.09.2024 10:20 Ответить
В ТГ з'явилося свіже гарне відео, якраз згодиться для агітації таких найманців
"HIMARS прилетів по полігону окупантів у Донецькій області, є мінімум 50 двохсотих, - росЗМІ"
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17.09.2024 10:20 Ответить
вбити іх усіх...
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17.09.2024 10:47 Ответить
А гавкають кацапи, що в Збройних силах України воюють іноземці.
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17.09.2024 11:38 Ответить
Нам теж не жаль сирійських козойобів.
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17.09.2024 13:04 Ответить
ЗСУ низький уклін за знищення цих мудаків..які за копійки їдуть вбивати наших Захисників!! Слава ЗСУ!!!
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30.11.2024 15:41 Ответить
 
 