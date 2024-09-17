РФ посылает наемников из Сирии в "мясные" штурмы на Луганщине, - ГУР

Страна-агрессор Россия использует иностранных наемников как пушечное мясо в войне против Украины, в частности для штурма позиций украинских защитников на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"Разрушенная войной нищая Сирия стала одной из стран, где россия активно вербует мужское население для ведения боевых действий. Наемникам обещают российские паспорта и оплачиваемую работу, после которой мало кто возвращается обратно", - говорится в сообщении.

Истории двух сирийцев, отправленных на войну против Украины

Отношение россиян к сирийским наемникам иллюстрируют истории Мохаммеда Мансура и Вахида Мурсала Аль-Шибли.

В разведке рассказали, что они воевали против Украины в составе 488-го мотострелкового полка 114-й мотострелковой дивизии российской оккупационной армии (в/ч 12721).

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В июле 2024 года Мансура в составе отряда из 14 сирийских наемников россияне отправили в атаку вблизи города Сватово Луганской области. Их накрыли огнем украинские воины. Запрос на эвакуацию раненых российские захватчики отвергли и приказали сирийцам продолжить штурм. Мансур, который получил ранения, не выполнил приказ россиян и сбежал с поля боя. Остальные отряда наемников были разбиты - оккупанты оформили их как пропавших без вести, сообщили в ГУР.

15 сентября 2024 года сирийские паблики написали о смерти своего гражданина во время войны против Украины - селянин Вахид Мурсал Аль-Шибли получил российский паспорт и пошел штурмовать украинские позиции на Луганщине в составе отряда из 7 наемников. Группу разбили, Мурсал получил ранения и умер из-за отсутствия эвакуации. Судьба других боевиков сирийского отряда неизвестна.

Ранее сообщалось, что Россия наладила схему с туристическими фирмами для рекрутинга сирийцев на войну против Украины - сначала беднякам предлагают работу охранниками в российских нефтяных провинциях, а затем заманивают более высокой зарплатой для участия в "мясных штурмах".

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