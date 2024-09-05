На стороне РФ против Украины воюют несколько граждан Литвы, – министр обороны Кащюнас
Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что на стороне РФ против Украины воюет "не один" литовец.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Глава Минобороны отказался раскрыть другие подробности.
"Это акция против Литвы", - подчеркнул он, добавив, что лица, воюющие на стороне России, известны властям.
Министр отметил, что этот вопрос стоит оставить ведомствам, в частности Генпрокуратуре.
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Прутін з матвієнчихою, це воєнні злочинці, з часу, ще підривів будинків, на Каширському шосе ! Але ж … для орків, це стабільность мацквабаду..