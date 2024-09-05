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Литва (2334) наемники рф (2052)

На стороне РФ против Украины воюют несколько граждан Литвы, – министр обороны Кащюнас

Проти України на боці РФ воюють декілька литовців

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что на стороне РФ против Украины воюет "не один" литовец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Глава Минобороны отказался раскрыть другие подробности.

"Это акция против Литвы", - подчеркнул он, добавив, что лица, воюющие на стороне России, известны властям.

Министр отметил, что этот вопрос стоит оставить ведомствам, в частности Генпрокуратуре.

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За гроші, пішли убивати Українців, разом з рашистами ще з 2014 року!!
Прутін з матвієнчихою, це воєнні злочинці, з часу, ще підривів будинків, на Каширському шосе ! Але ж … для орків, це стабільность мацквабаду..
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05.09.2024 11:27 Ответить
У Литві достатньо залишилося нащадків колишніх комуняцьких та кдб-шних діячів, які на постійному зв'язку із @уйлостаном
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05.09.2024 11:31 Ответить
Ці істоти все ще громадяни Литви? 🤔 Схоже на якусь диверсію.
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05.09.2024 11:30 Ответить
Незабаром ці монстри литовські підуть до пекла разом із кацапами 😡🧌
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05.09.2024 11:43 Ответить
Это не литовцы. Это рашисткие граждане Литвы.
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05.09.2024 11:46 Ответить
Запущен процесс лишения предателей гражданства Литвы. Я бы лишил гражданства и всех их вы---дков, но увы, избыток демократии...
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05.09.2024 11:55 Ответить
среди литовцев всегда были и есть литовцы, для которых кремлевская крыса- ​​их царь
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05.09.2024 12:12 Ответить
 
 