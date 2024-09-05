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Литва (2263) найманці рф (2025)

На боці РФ проти України воюють декілька громадян Литви, - міністр оборони Кащюнас

Проти України на боці РФ воюють декілька литовців

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що на боці РФ проти України воює "не один" литовець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Очільник Міноборони відмовився розкрити інші подробиці.

"Це акція проти Литви", - наголосив він, додавши, що особи, які воюють на боці Росії, відомі владі.

Міністр зазначив, що це питання варто залишити відомствам, зокрема Генпрокуратурі.

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За гроші, пішли убивати Українців, разом з рашистами ще з 2014 року!!
Прутін з матвієнчихою, це воєнні злочинці, з часу, ще підривів будинків, на Каширському шосе ! Але ж … для орків, це стабільность мацквабаду..
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05.09.2024 11:27 Відповісти
У Литві достатньо залишилося нащадків колишніх комуняцьких та кдб-шних діячів, які на постійному зв'язку із @уйлостаном
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05.09.2024 11:31 Відповісти
Ці істоти все ще громадяни Литви? 🤔 Схоже на якусь диверсію.
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05.09.2024 11:30 Відповісти
Незабаром ці монстри литовські підуть до пекла разом із кацапами 😡🧌
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05.09.2024 11:43 Відповісти
Это не литовцы. Это рашисткие граждане Литвы.
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05.09.2024 11:46 Відповісти
Запущен процесс лишения предателей гражданства Литвы. Я бы лишил гражданства и всех их вы---дков, но увы, избыток демократии...
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05.09.2024 11:55 Відповісти
среди литовцев всегда были и есть литовцы, для которых кремлевская крыса- ​​их царь
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05.09.2024 12:12 Відповісти
 
 