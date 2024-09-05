На боці РФ проти України воюють декілька громадян Литви, - міністр оборони Кащюнас

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що на боці РФ проти України воює "не один" литовець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Очільник Міноборони відмовився розкрити інші подробиці.

"Це акція проти Литви", - наголосив він, додавши, що особи, які воюють на боці Росії, відомі владі.

Міністр зазначив, що це питання варто залишити відомствам, зокрема Генпрокуратурі.

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